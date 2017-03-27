Mali denetim kuruluşu PWC:Türkiye Avrupa Bölgesi içerisinde, diğer ülkelere göre daha hızlı bir büyüme kaydedecek

Dünyanın en büyük mali denetim kuruluşlarından olan PWC dünyada ekonomik düzenin 2050’de nasıl olabileceğine ilişkin hazırladığı çalışmada gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülke ekonomilerine oranla daha çok büyüyeceği iddiasını ortaya koydu.

Türkiye’nin de önümüzdeki dönemde büyüyecek ekonomiler içerisinde gösteren PWC, dünya ekonomisinin 2042 yılına kadar yıllık %2.6 oranına yakın bir şekilde, yaklaşık olarak iki kat büyüyeceğine işaret etti.

Bu büyümenin önemli bir payının ekonomileri gelişmekte olan E7 ülkeleri olan Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Türkiye tarafından destekleneceğini tahmin ettiği iddiasında bulunan PWC, E7 ülkelerinin Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD gibi G7 ülkelerinin yıllık ortalama %1.6 oranında büyümesine karşın, yıllık ortalama %3.5 oranda büyümesinin beklendiğine işaret etti.

PWC’ye göre Türkiye’nin geniş Avrupa Bölgesi içerisinde, diğer ülkelere göre daha hızlı bir büyüme kaydetmesinin beklendiğinin altı çizildi.

Önümüzdeki dönemde 2050 yılına kadar gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan Meksika’nın Birleşik Krallık ve Almanya ekonomilerinden büyük olacağına işaret eden PWC’ye göre 27 AB üyesi ülke ekonomisinin dünya genelindeki etkisinin yüzde on azalacağı belirtildi.

PWC’nin 2050 projeksiyonuna göre Vietnam, Hindistan ve Bangladeş ekonomileri dünyanın en hızlı büyüyecek ilk üç ekonomisi olacağı kaydedilerek, 2050’ye kadar geçecek dönem içerisinde gelişmekte olan ülke ekonomilerinin performansının yatırımcılar için cazip yatırım fırsatları yaratacak şekilde olacağı kaydedildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin 2050 yılına kadar PWC projeksiyonunda öngörüldüğü şekilde büyüyebilmeleri için yapısal reformları gerçekleştirmelerinin ve istikrarlı bir makroekonomik yapıyı sağlamalarının şart olduğu da ifade edildi.

Havadis Kıbrıs