Juncker-Eide görüşmesi…Brüksel’deki kaynaklar Türkiye’yle geleneksel bağları olan dost ülkeler bile Ankara’yla 4 özgürlükleri görüşme talebini reddediyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide Brüksel`deki Komisyon merkezinde Kıbrıs çözüm müzakereleri üzerinde kısa bir görüşme yaptılar. Görüşmeden sonra basın toplantısı yapılmadı.

Komisyon Baş Sözcüsü Margaritis Schinas basına yaptığı açıklamada, Komisyon Başkanı`nın Eide ile Kıbrıs çözüm müzakerelerinin durumuyla ilgili genel, geniş çaplı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Diplomatik kaynaklara göre Juncker ve Eide, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri kısaca gözden geçirdi, Özel Danışman Juncker`e Türkiye`nin `4 özgürlükler`le ilgili talebini anlattı. Aynı kaynaklar görüşmenin Türkiye için havanın çok kötü olduğu bir zamanda yapıldığına dikkat çektiler.

Söz konusu kaynaklar, Türkiye`yle geleneksel bağları olan dost ülkelerin bile Ankara`yla 4 özgürlükleri görüşme talebini görüşmeyi reddettiklerine işaret ettiler; “Gümrük Birliği`nin düzenlenmesiyle sağlanacak tek yardım, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti`yle ilişkileri normalleştirdiği, ek protokolü uyguladığı, havaalanları ve limanlarını Kıbrıs uçak ve gemilere açtığı zaman olabilir” şeklinde konuştular.

Aynı kaynaklara göre serbest ve özgür dolaşım ise kesinlikle konuşulmayacak bir konu.