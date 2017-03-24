AKEL Genel Sekreteri Kiprianu: “Kıbrıs davasını zarara uğratanlar, Yunanistan ile birleşme politikasını onurlandırmak isteyenlerdir”

“AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu bugün, Meclis’in çoğunluğunun Enosis Plebisitine ilişkin kararla yaptığı ‘hatanın düzeltilmesinin’ ardından müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin yolun açılacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yolun açılmaması durumunda, Akıncı’nın aklında bazı başka şeylerin olduğu anlamına geleceğini kaydeden Kiprianu, DİSİ’nin Enosis Plebisitine ilişkin yasa önerisini yorumlayarak, Meclis’in, söz konusu ifadeyi çoğunlukla olumlu yönde oylama kararı vermekle çok büyük bir hata yaptığını söyledi.

Bunun çok büyük bir yanlış olduğunu ve müzakere sürecinde sorunların yaşanmasına neden olacağını ilk andan itibaren ifade ettiklerini sözlerine ekleyen Kiprianu’nun açıklaması şöyle:

“MECLİS’İN ÇOĞUNLUĞUNUN KARARI ÇOK HATALIYDI”

“ ‘Akıncı’nın davranışının kabul edilemez ve abartılı olmasında ısrar etmemize karşın; bazılarına, onların davrandıkları şekilde hareket etme bahanesi verdi. O ayrı konu. Meclis’in çoğunluğunun kararı çok hatalıydı.

Yapılan bir hatayı düzeltmekte bir sorunumuz yok, ancak düzeltme girişiminde bulunulan yöntem, bizim görüşümüze göre iyi değil. Biz AKEL olarak, ilk andan itibaren Kıbrıs sorunuyla ilgili tezimizi netleştirdik ve bir kez daha netleştiriyoruz: 1974’ten bu yana, adayı ve halkımızı yeniden birleştirecek bir çözüm istiyoruz. 1974 yılından bu yana istisnasız hepimiz, bu çözümün, özlü olması ve elbette anlaşmaya varılmış ilkelere dayalı olması gereken müzakereler yoluyla sağlanması gerektiğinde anlaştık.

“KIBRIS DAVASINI ZARARA UĞRATAN BİRİLERİ VARSA, BUNLAR YUNANİSTAN İLE BİRLEŞME POLİTİKASINI ONURLANDIRMAK İSTEYENLERDİR”

Şimdi, Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyorsak, müzakerelerin yapılması gerekir. Müzakerelerin yapılmamasıyla olacak tek şey, oldubittilerin sağlamlaşmasıdır, bunun sonucunda da ya bölünme ya da ilhak yönünde adımlar atılacak.

Bunlar, ülkemizin ve halkımızın geleceğiyle ilgili tehlikeli gelişmelerdir.

AKEL, ilk andan itibaren, sözde merkez partileri tarafından ileri götürülen bu eylemin zarara uğratacağını ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Akıncı’ya argümanlar veren ve Kıbrıs’ın davasını zarara uğratan birileri varsa, bunlar, – 1960 yılında bağımsızlığımızın ardından, hain darbenin ardından, Türk işgalinin ardından- Yunanistan ile birleşme politikasını onurlandırmak isteyenlerdir.

Ortaya çıkan sorunlara ilişkin sorumlu olanlar onlardır. Bize, Akıncı’nın isteklerine boyun eğdiğimizi söyleyemezler, çünkü tezimiz başından beri netti.”

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in BM Genel Sekreterle dün gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bir soruya karşılık Kiprianu, BM Genel Sekreteri ile Anastasiadis arasında ne olup bittiğine ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi ve resmi bir bilgilendirme beklediklerini ve bunun en kısa sürede olmasını umut ettiğini ifade etti.

Türkiye’de yapılacak referandumun hala diyaloğun yeniden başlamasına engel olup olmadığının sorulması üzerine Kiprianu, ‘engel olduğunun düşünülmemesi saflık olur. Fakat, bizim görüşümüz, müzakerelerde ilgili bir ön çalışmanın yapılabileceği ve referandumun ardından, eğer gerçekten Türkiye tarafından Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin irade varsa, meselelerin yol alacağı yönündedir. Eğer irade yoksa, davranışlarımızla Kıbrıs sorununun çözümünü istemedikleri yönünde onları ifşa etmemiz gerekir’ dedi.”

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