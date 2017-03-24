ABD’den Türkiye ve AB’ye söylemleri yumuşatın çağrısı …Bir Dönemin Sonu: ABD Artık Türkiye’nin AB Üyeliğini Desteklemiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner: “Herkesin bu ileri geri söylemleri yumuşatmasını görmek istiyoruz”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan gergin söylemlerin farkında olduklarını belirterek, “Herkesin bu ileri geri söylemleri yumuşatmasını görmek istiyoruz” dedi.

Mark Toner, başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin Türkiye’nin Avrupa ile bağlarını geliştirme isteğini desteklediğini belirtti ve kendisine yöneltilen ‘Trump yönetimi Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekliyor mu?’ sorusuna verdiği yanıtta, ‘Türkiye açık ki bizim müttefikimiz, IŞİD’e karşı güçlü bir ortak ve dost bir ülke biliyorsunuz. Türkiye’nin, Avrupa ile hedeflerini destekliyoruz. Türkiye ile Avrupa arasındaki, daha doğrusu AB arasındaki sorunun ne olduğuna ilişkin konuşmayacağım. Bu kendilerinin çözmeleri gereken bir konu. Ama Türkiye’nin Avrupa-Atlantik toplumu ile ekonomik bütünleşmeyi sürdürme isteğini destekliyoruz” dedi.

Toner, “Türkiye Cumhurbaşkanı her gün Avrupa’yı tehdit ediyor. Bugün, yine Avrupa’yı suçladı. Almanya, Norveç, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs her Avrupa ülkesine saldırdı. Bu davranış biçimini de destekliyor musunuz?” sorusuna da, “Bunun farkındayız. Son haftalarda yaşanan söylemlerin yumuşatılmasını, herkesin iyi geçinmesini ve herkesin bu ileri geri söylemleri yumuşatmasını görmek istiyoruz” karşılığını verdi.

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Bir Dönemin Sonu: ABD Artık Türkiye’nin AB Üyeliğini Desteklemiyor

ABD Dışişleri Bakanlığını tecrübeli sözcüsü Mark Toner, Trump Yönetiminin Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyip, desteklemediği sorusuna, belki de ilk kez pozitif bir cevap vermedi.

ABD yönetimleri geleneksel olarak her zaman için Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemeleri ve hatta AB’ye Türkiye’nin üyeliği için lobi yapmaları ile bilinirdi. Washington Hattı günlük basın toplantısında Toner’e, Türkiye ile AB arasındaki tansiyonu hatırlattıktan sonra Trump yönetiminin halen Türkiye’nin AB üyeliğini destekleme politikasını izleyip, izlemediğini sordu.

Hatırlatmalı ki ABD Dışişleri Bakanlığına bu soruya hazırlıklı idi. Aniden sorulan bir soru değildi.

Trump yönetimine ilk kez sorulan ABD’nin Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyip, desteklemediği sorusuna Toner şu cevabı verdi: ”Bakınız, Türkiye bir müttefik, IŞİD ile mücadeleye gelince tabi ki güçlü bir ortak, bir dost. Türkiye’nin Avrupa ile angaje olma arzularını destekliyoruz. Türkiye ile Avrupa arasındaki sorunların ne olduğu konusuna girmeyeceğim. Bu onların çözmeleri gereken bir konu. Ama Türkiye ekonomik bağlamda ne kadar Avro-Atlantic toplumu ile entegre olmayı isterse biz bunu teşvik ederiz.”

Toner’in sadece ekonomik bağlamda Türkiye’nin Avro-Atlantic toplumu ile entegre olmasını destekleyeceğini açıklaması da dikkatleri çeken bir başka konu oldu.

Görünen o ki çok uzun on yıllardır ABD’nin Türkiye’yi AB ile üyelik müzakerelerinde destekleme politikası sona ermiş gibi.

Gerçi sabah akşam AB’nin her bir ülkesi ile kavga halinde olan Türkiye’nin AB üyelik sürecinin zaten kaldığını iddia etmek de pek gerçekçi değil. Olmayan bir süreci desteklemesini ABD’den herhalde beklememek gerekirdi.

Voa-Washingtonhattı