Avro Grubu Başkanı Dijsselbloem’in Avrupa’nın güney ülkeleri ile ilgili yaptığı açıklamalardan ötürü istifası istendi

Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem’in Avrupa’nın güney ülkeleri ile ilgili yaptığı açıklamalardan ötürü istifası istendi.

Son seçimde büyük yenilgiye uğrayan Hollanda İşçi Partisi üyesi olan Dijsselbloem’e yaptığı açıklama nedeniyle bazı Avrupa siyasetçileri tepki gösterdi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silvia, “Portekiz açısından bakıldığında yapılan açıklamalar kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

İtalya eski Başbakanı Matteo Renzi de Facebook hesabından, “Dijsselbloem, Avrupa Sosyalistler Partisi üyesi olduğunun farkında değil gibi davranıyor. Avro Grubu Başkanlığı pozisyonunu hak etmiyor. Dijsselbloem’in istifası Avrupa kurumlarının güvenilirliğine fayda sağlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Dijsselbloem’i eleştiren diğer bir tarafta İşçi Partisi’nin üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Sosyalist ve Demokratlar Grubu (S&D) oldu. S&D Başkanı Gianni Pitella, yaptığı yazılı açıklamada, “Jeroen Dijsselbloem, ekonomik ve siyasi konularla ilgili Avrupa ilerici ailesiyle uyumlu olmayan görüşlerini ilk defa paylaşmıyor. Utanç verici, şok edici kelimeleriyle ve Güney Avrupa ülkelerine ayrımcılık yapan argümanlarıyla Dijsselbloem çok ileri gitti. Böyle bir dil kullanmanın ne özrü olabilir ne de bir sebebi.” ifadelerini kullandı.

Dijsselbloem, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, “AB’nin güney ülkeleri tüm yardım paralarını alkol ve kadına harcayıp sonra yeniden yardım istiyor.” ifadesini kullanmıştı.

Milliyet-Tak