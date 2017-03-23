Finlandiya Basını:Türkiye ile AB arasında süregelen gerginliği yumuşatmanın zamanı geldi de geçiyor

Finlandiya basını Türkiye-AB ilişkilerini mercek altına aldı.”Çatışmanın önü alınmalı” başlıklı makalede

”Türkiye ile AB arasında süregelen gerginliği yumuşatmanın zamanı geldi de geçiyor” değerlendirmesinde bulunuldu.Haber özetle şöyle:

”Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki kavga daha fazla tırmandırılmak yerine bir an önce yatıştırılmalı. İfade özgürlüğü Avrupa Birliği’nin en önemli değerlerinden biri olmakla beraber Türkiyeli bakanların seçim kampanyası çalışmalarının uygunsuz olduğunu söylemek gerek. … Bakanların ziyaretini, konuk ülkenin temsilcileriyle önceden görüşmeleri ve etkinlikleri örneğin kapalı alanlarla kısıtlı tutmak daha uygun bir yaklaşım olacaktı. Avrupa’daki oyun kuralları arasında, muhalefete de görüşlerini sunma imkanı verilmesi yer almaktadır. Türkiye’deki darbe girişiminin ardından Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiler soğumuştu. Şimdilerde yaşanan yeni çatışma ise durumu biraz daha kötüleştirmekle kalmıyor, Türkiye’yi Avrupa’dan bir adım daha uzaklaştırıyor. Herkes için kötü haber bu.“

http://www.esaimaa.fi/Mielipide—Pääkirjoitukset/2017/03/16/Sopivaisuuden%20raja%20ylittyi/2017122022159/66

eurotopics.net