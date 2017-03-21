AB Göç İşleri Komiseri Avramopoulos:’AB, geri kabul anlaşmasını yaşatmak için her türlü çabayı göstermeli’

AB Göç İşleri Komiseri Avramopoulos, AB ile Türkiye arasında geçen yıl varılan anlaşmanın işlediğini ve bunu yaşatmaları için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini söyledi.

İtalya’nın ev sahipliğinde, Almanya, Fransa, Slovenya, Avusturya, Malta, İsviçre, Cezayir, Tunus’un içişleri bakanları, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Avrupa Birliği (AB) Göç ve Vatandaşlık İşleri Komiseri Dimitris Avramopoulos’un katılımıyla orta Akdeniz’deki göç sorununa çözüm bulmak amacıyla Roma’da “Temas Grubu” toplantısı yapıldı.

“Türkiye ile yapılan anlaşmanın benzeri Libya ile yapılmalı”

Toplantının ardından İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti ile ortak basın toplantısı düzenleyen AB Göç ve Vatandaşlık İşleri Komiseri Dimitris Avramopoulos, AB ile Türkiye arasında geçen yıl yapılan göçmen anlaşmasına dikkati çekerek, “AB ile Türkiye arasındaki bu anlaşma işliyor, sonuçlar olumlu. Ege’de geçen yıl 10-12 bin insan denizi geçerken, bu sayının şimdilerde günde 40-50 civarında olduğunu düşünmek bile yeterli. Bunu canlı tutmak için her türlü çabayı göstermemiz gerekir.” diye konuştu.

Türkiye ile yapılan anlaşmanın yine son dönemde bu ülkeyle yaşanan siyasi iniş çıkışlardan ayrı tutulması gerektiğini savunan Avramopoulos, Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşmasının bir benzerinin gelecekte Libya ile yapılması gerektiğini ifade etti.

“Göçmen gelişlerinin, bugünden yarına bitmeyeceğinin farkındayız”

Toplantıya katılan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de “Göçmen gelişlerinin, sihirli bir şekilde bugünden yarına bitmeyeceğinin farkındayız. Kim mucize sözü veriyorsa o kamuoyunu vaatlerle aldatma riskine giriyordur.” dedi.

Gentiloni, Afrika’dan Avrupa’ya göçmen gelişlerinin hızını düşürmek ve azaltmak için Avrupa düzeyinde Afrika ülkeleriyle işbirliği içinde insan kaçakçılarına yönelik daha sıkı şekilde birlikte çalışmaları ve uzun vadede bu sorunun köklerine inmeleri gerektiği dile getirdi.

Ajanslar-Haberdizin