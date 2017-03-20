BM Sürdürülebilir Kalkınma Ağı 2017 Dünya Mutluluk Raporu…Dünyanın en mutluları ‘kuzeyliler’

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın hazırladığı 2017 Dünya Mutluluk Raporu’na göre Norveçliler dünyanın en mutlu insanları.

2.ve 3. sırada Danimarka ve İzlanda var.

155 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye ise 78. sıradan 69.’luğa yükseldi.

Dünya Mutluluk Günü’nde yayınlanan raporun 4. ve 5. sırasında ise İsviçre ve Finlandiya var.

Raporu hazırlayanlar, Norveç’in en büyük gelir kaynağı olan petrolün fiyatının düşmesine rağmen, ülkedeki mutluluk oranının yükseldiğine dikkat çekiyor. Norveç geçen yılki raporda 4. sıradaydı.

İlk sıralarda yer alan ülkeler, rapor hazırlanırken dikkate alınan ve mutluluğu artırdığı belirtilen sağlık, sosyal güvence, gelir, iyi yönetim, özgürlükler ve cömertlik gibi unsurlarda yüksek puan aldı.

Ayrıca bu ülkeler, güçlü sosyal güvenlik sistemlerine sahip.

Rapor, sosyal dayanışmanın mutluluktaki etkisinin çok önemli olduğunu ortaya koyarken, en büyük mutsuzluk sebeplerinden birinin de işsizlik olduğunu gösteriyor.

ABD’de mutluluk yıllardır düşüşte

Amerikalılar ise, gelirleri yükselmesine rağmen daha az mutlu olduklarını söyledi. ABD, Mutluluk Raporu’nda bir basamak gerileyerek 14. sıraya indi.

Son 10 yılda ABD’deki mutluluk oranı yüzde 5 azaldı.

Trump’ın seçim zaferine üzülen Amerikalı öğrencilerTelif hakkıGETTY IMAGES

Rapora göre dünyanın en mutsuz ülkeleri ise sırasıyla şöyle: Ruanda, Suriye, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti.

Rapor nasıl hazırlanıyor?

Dünya Mutluluk Raporu 2012’den bu yana her yıl yayımlanıyor.

Rapor, bu ülkelerden her birindeki 1000’er kişiyle, her yıl, Gallup şirketi tarafından yapılan anketlerin oluşturduğu verilerinin analizine dayanıyor.

Bu anketlerde insanlardan hayatlarını bir ila 10 arasındaki bir skalada derecelendirmesi isteniyor.

Raporu hazırlayanlar ülkelerin en az dörtte üçünde altı temel unsurun mutluluk göstergesiyle bağlantısı olduğunu belirtiyor.

Bu etkenler şunlar: Kişi başı gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, kişisel özgürlük, hayırseverlik ve yolsuzluğun bulunmaması.

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Norveçliler mutlulukta birinci

Birleşmiş Milletler’in Mutluluk Raporuna göre dünyanın en mutlu insanları Norveçliler. Türkler ise 69’uncu sırada.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından beş yıl önce ilan edilen 20 Mart Dünya Mutluluk Günü’nde her yıl ülkelerin mutluluk raporu da yayınlanıyor. BM‘nin bu yıl New York’ta açıkladığı raporu Norveçlilerin mutlu olmak konusunda Danimarkalıları geçtiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl dördüncü sırada olan Norveç, BM Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın hazırladığı 2017 Mutluluk Raporunda birinci sırada yer aldı. Onu Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip ediyor. Beş yıldır yayınlanan raporda bir kez İsviçre birinci olurken, Danimarka üç kez bu unvana sahip oldu.

Viele Daumen zeigen nach oben

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri’nin gerisinde 16’ncı sırada kaldı. Türkiye mutluluk sıralamasında 69’uncu sırada, Filistin Özerk Yönetimi topraklarındaki bölgeler 103’üncü, Bulgaristan ise 105’inci. Kendini az mutlu hissedenlerin ise Afrika ülkelerinde yaşadığı ortaya çıkıyor.

Son 30 ülkede ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinin hayatından memnun olmadığı görülüyor. Sıralamanın son beş ülkesinde de sırasıyla Ruanda, Suriye, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor.

Rapor kapsamında 155 ülkede yapılan araştırmada insanların sağlık, kazanç, özgürlük, dürüstlük, iyi yönetim gibi konularda kişisel algı, yaşamdan beklentiler, sosyal çevreden aldığı destek konusundaki hissi görüşleri dikkate alınıyor.

İnsanların bağış yapma konusundaki cömertliğini de araştıran rapor kaygı, üzüntü ve öfke gibi olumsuz faktörleri de değerlendiriyor. Araştırmacılar insanların mutluluğunun toplumsal konumu ve sosyal çevresinden güçlü şekilde etkilendiği sonucuna varıyor.

Bbc-Dw