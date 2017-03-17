Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani: Referandum sonrası Türkiye’nin makulleşmesini umuyorum

Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gerilimi değerlendiren Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, anayasa referandumunun ardından Ankara’nın “yeniden makul bir çizgiye dönmesini umduğunu” söyledi. Roma’dan Övgü Pınar’ın haberi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Türkiye’nin son yıllarda özellikle insan hakları ve basın özgürlüğü konularında Avrupa’nın tersi yola gittiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Tajani, anayasa referandumunun ardından Ankara’nın “yeniden makul bir çizgiye dönmesini ve Avrupa’yla yapıcı ilişkilere sahip olmasını umduğunu” söyledi.

Ocak ayında AP Başkanı seçilen İtalyan politikacı bugün İtalya Devlet Televizyonu’nda (Rai) yayınlanan bir programa katıldı. Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğinin ve Türkiye’nin AB’deki yerinin tartışıldığı programda Tajani şunları söyledi:

“Türkiye, Avrupa’nın en önemli muhataplarından biri olmalı ancak son yıllarda tam tersi bir yola girmiş gibi görünüyor. Özellikle de bizim için temel önemde olan, insan hakları ve basın özgürlüğü gibi değerler konusunda yaptığı seçimler açısından… Bir gazetecinin sırf yazdıkları beğenilmiyor diye tutuklanması bizim için akıl alır gibi değil.”

‘Ben de hapse girebilirdim’

Programın sunucularından birinin araya girerek “Üstelik tek bir gazeteci de değil, çok sayıdalar” demesi üzerine Tajani, “Ben de geçmişte gazetecilik yapıyordum, ben de hapse girebilirdim” dedi.

Tajani, diğer yandan Türkiye ile ilişkilerin sakinleşmesi ve “suların durulması” için çalışılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de devam eden referandum kampanyası nedeniyle durumun “hararetli” olduğuna dikkat çeken Tajani şöyle devam etti:

“Bu yüksek tonlar, ülke içinde Erdoğan’ın isteklerine desteği güçlendirmek için kullanılıyor. Referandum bitince Türkiye’nin yeniden makul bir çizgiye dönmesini ve Avrupa’yla yapıcı ilişkilere sahip olmasını umuyorum.”

‘Pragmatik olmalıyız’

Tajani, AB’nin Türkiye ile yaptığı göçmen anlaşması konusunda ise “Sakin olmalıyız, pragmatik olmaya çalışmalıyız ve Türkiye ile işbirliğine devam etmeliyiz. Çünkü göçmenler konusundaki anlaşma önemli” dedi.

Türkiye’nin Hollanda ile yaşadığı kriz konusunda da Tajani, “Nazizm yüzünden büyük yaralar almış bir ülkeye Nazi suçlaması yapmak kabul edilemez” diye konuştu.

Tajani, Hollanda’da geçen Çarşamba günü yapılan seçimleri de değerlendirdi ve seçim sonuçlarının “Hollandalıların çoğunun AB’den çıkmaya karşı olduğunu gösterdiğini” söyledi.

AP Başkanı öte yandan seçmenin popülist partilere neden yöneldiğinin de üzerinde durulması gerektiğini vurguladı ve AB’nin “göç, terör ve işsizlik” konularında vatandaşlarının kaygılarına yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Tajani, kendisinin görevi süresince “Brüksel’deki şato ile vatandaşlar arasındaki mesafeyi azaltmak için çalışacağını” kaydetti.

Bbc