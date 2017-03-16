Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs ve Türkiye tartışmaları.Rum parlamenterlerden Türkiye’ye sert eleştiriler…

Salı günü öğleden sonra Strasburg`ta toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, AB`nin öncelikleri tartışmalı BM İnsan Hakları Konseyinde Kıbrıs sorununa da değinildi.

Aynı anda, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides insan haklarının korunması konusuna değinerek AB`nin tek bir sesle konuşması gerektiğini savundu.

Avrupa milletvekillerine seslenen Sylianides “dış politikamızın amiral gemisi olarak insan hakları konusunda ortak bir anlayış var”.

“Mükemmellikten çok uzaktayız ve AB`nde yüksek standartları korumak ve güvenilir olabilmek için çok mücadele vermeliyiz” diye konuştu.

DİSİ Milletvekili Leftheris Christoforou, Türkiye`nin sadece kendi ülkesi içinde değil, Kıbrıs`ta da insan haklarını çiğnemeye devam ettiğini ve son dönemlerde Ankara`nın Kıbrıs sorunun çözümü konusunda kabul edilemez ve kışkırtıcı bir tutum izlediğini vurguladı.

“AB, ısrarla Türkiye`yi aday bir ülke olarak, üye bir ülkede insan haklarını çiğneyemeyeceği konusunda ikna etmeli” diyen Christoforou, Orta Doğuya da değinerek, Hristiyanlığın tarihi beşiği olan bu bölgede, Hristiyanlık anıtlarının yıkıldığını ve Hristiyanların kovulduğunu hatırlatarak Komisyonu bu yönde önlem almaya çağırdı.

Dünyadaki insan krizine değinen AKEL Avrupa Milletvekili Takis Georgiou, “bu, gerek tüm dünya, gerekse insanlık medeniyetini temsil eden bizler için büyük bir ayıptır” dedi.

Rakka ve Kobane`ye atıfen “cehennemi, dünyanın dışından başka bir yerde aramamalıyız. 2017 yılında, Etiyopya ve Afrika`nın başka bölgelerinde insanlar açıktan ölmektedir” diye konuştu.

Türkiye`ye de değinen Avrupalı Milletvekili, ülkede çiğnenmeyen herhangi bir insan hakları olup olmadığını, ya da, AB`nin Türkiye`ye karşı izlediği politikanın artık yararlı olup olmadığı sorusunu sordu.

Dayanışma ve Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu Avrupa Milletvekili Eleni Theocharous, katılım öncesi Türkiye`ye verilen yardımın feshi konusunda, Bölgesel Politika Komiseri Johanes Hahn`ın görüşlerine destek ifade etti.

Komiser Stylianides`e de seslenen Theocharous, Komiserin kendi konuşmasında, pek çok ülkede insan ve kişisel haklarının çiğnendiğini, pek çok BM üyesi ülkenin yasa dışı olarak işgal edildiğinden söz ettiğini anımsatarak:

“Türkiye`nin tüm Türk halkının insan haklarını çiğnediğine, kuzey Kıbrıs’ta ve Kürt halkına karşı soykırım ve etnik temizlik uyguladığına değinmedi” dedi.

Kha