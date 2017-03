Avrupa Parlamentosu Liberal Grubu:Türkiye’yle müzakereler dondurulmalı (english)

Freeze the accession negotiations with Turkey now

During today’s debate, ALDE leader Guy Verhofstadt called on the Council and the Commission to freeze the accession negotiations with Turkey.

During the debate he said: “It is very cynical that Erdogan calls the Netherlands “fascist”, while at the same time he turns Turkey into an autocratic state.

“He asks for freedom of speech in Europe for his Ministers, but at the same time he is jailing critical journalists. Europe must unite and put pressure on Erdogan to free the German journalist Deniz Yücel immediately.”

“Instead of more declarations, we must freeze the accession negotiations with Turkey now.”

On the celebration of the Treaty of Rome, Verhofstadt said: “We should not celebrate the Europe we had, but we have to work hard on the Europe we want. We need less and more Europe. Less bureaucracy, but more European capacities to tackle the global challenges we face.”

Vice-President Nils Torvalds (Finland, Svenska folkpartiet) added: “As long as we have to found a way to make European and national law more compatible, we will keep on facing the same problems. Solving this conundrum should be the priority to make Europe work again.”

—-

Geler les négociations d’adhésion avec la Turquie maintenant

Au cours du débat d’aujourd’hui, Guy Verhofstadt, président de l’alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, a exhorté le Conseil et la Commission à geler les négociations d’adhésion avec la Turquie.

Lors du débat, il a déclaré : “Recep Tayyip Erdoğan est très cynique lorsqu’il qualifie les Pays-Bas de ‘fascistes’, alors qu’il est en train de transformer la Turquie en un Etat autocratique. “

” Il réclame la liberté d’expression en Europe pour ses ministres, mais dans le même temps, il emprisonne des journalistes critiques. L’Europe doit s’unir et faire pression sur M. Erdoğan afin de libérer le journaliste allemand Deniz Yücel immédiatement.”

“Nous devons geler les négociations d’adhésion avec la Turquie maintenant, au lieu de faire davantage de déclarations.”

Quant à la célébration du Traité de Rome, Guy Verhofstadt a ajouté : “Nous ne devrions pas célébrer l’Europe que nous avions, mais nous devons redoubler d’effort pour obtenir l’Europe que nous voulons. Nous avons besoin de moins et davantage d’Europe. Moins de bureaucratie, mais davantage de capacités européennes afin de relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. “

Nils Torvalds (Finlande, Svenska folkpartiet), vice-président de l’ADLE, a ajouté : “Tant que nous devrons trouver un moyen de rendre davantage compatible la législation européenne et nationale, nous continuerons à faire face aux mêmes problèmes. Résoudre cette énigme devrait être la priorité pour que l’Europe fonctionne à nouveau.”