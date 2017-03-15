AKEL Genel Sekreteri Kiprianu:Müzakere masasından ayrılan Akıncı.Ben Anastasiadis’in yerinde olsaydım Akıncı’yla görüşürdüm

Kiprianu: ‘Eğer ben Cumhurbaşkanının yerinde olsaydım, telefonun ahizesini kaldırıp, güveni yeniden tesis etmek için Kıbrıslı Türk liderle görüşmeye çalışacaktım’

“AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ‘eğer ben Anastasiadis’in yerinde olsaydım, telefonun ahizesini kaldırıp, güveni yeniden tesis etmek için Kıbrıslı Türk liderle görüşmeye çalışacaktım’ dedi.

Kiprianu ayrıca, liderlere sorumluluk puanı veremeyeceğini, müzakere masasından ayrılanın Akıncı olduğunu kaydetti. Andros Kiprianu, Anastasiadis’in belirli bir seçmen kitlesi ile ilgilendiğini ve Meclisin kararının yanlış olduğunu bir hafta gecikmeli ifade ettiğini belirtti. Kiprianu, AKEL’in krizin yatışması için elinden geleni yaptığını ve artık her şeyin iki lidere bağlı olduğunu söyledi.

Andros Kiprianu ‘onlar orada, biz burada’ çözümünü kabul etmenin, Kıbrıs’ı Türkleştireceğini, çünkü böyle bir gelişme sonrasında ülke içinde Türkiye ile sınırların olacağını ifade etti. Sürecin özlü müzakere rayına nasıl girebileceğinden söz eden Kiprianu, belirli ana konulara odaklanılması gerektiğini, bu konuların yürütme gücü, etkin katılım, dört özgürlük, toprak mülkiyet ve güvenlik konuları olduğunu belirtti.

Başkanlık seçimleri konusunda görüş belirtmekten kaçınan Kiprianu, hiçbir durumda ve hiçbir senaryoda DİSİ’nin ve Nikos Anastasiadis’in desteklenmeyeceğini, iki taraf arasında büyük bir ideolojik uçurum olduğunu, aynı şeyin ELAM için de geçerli olduğunu vurguladı.”

Tak-HaberKıbrıs