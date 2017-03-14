Günay Çerkez:Rumlar,Kıbrıs Türkünü eşit olarak görmedi.Bundan sonra AB’de yaşayacak gibi hareket edilmeli

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkleri eşit görmediklerini vurgulayan Günay Çerkez; çözüm olmazsa KKTC’nin kökleşerek ilerleyeceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Eski Başkanı, İşadamı Günay Çerkez, Rumların, Kıbrıs Türklerine karşı zihniyetlerinde bir değişiklik olmadığı için şu aşamada bir çözümün mümkün görülmediğini söyledi.

Günay Çerkez, Radyo Güven’de yayınlanan Mercek Altında Programı’na katılarak Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Rumların esas hedeflerinde tüm Kıbrıs adasına yayılarak hakimiyetini kurmak olduğu için “olası bir anlaşmada Kıbrıs’ın AB ülkesi olacağını ve garantörlere ihtiyaç olmayacağı” yönünde propagandalar yapıp Türkiye’nin ada üzerindeki var olan garantörlük hakkının kaldırılmasını istediğine işaret eden Çerkez, “Bu durum bize Rumların niyetlerinde anlaşma değil, başka planlarının olduğunu gösteriyor” dedi.

“Enosis kararı kabul edilemez”

Rum Meclisinde ELAM gibi faşist ırkçı bir partinin sunduğu ENOSİS Plebisitinin Rum okullarında okutulması kararının ne yutulabilir ne de kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Çerkez, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu konudaki sergilediği tavrın, dik duruşun son derece yerinde olduğunu kaydetti.

Rum Plebisiti kararına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın karşı çıkışı karşısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Siz de 20 Temmuz’u kutluyorsunuz” şeklinde açıklama yapmasının anlaşılır gibi olmadığını ifade eden Çerkez şunları kaydetti:

“Türkiye adaya piknik yapmak için gelmedi”

“Türkiye, 20 Temmuz 1974’te adaya piknik yapmak için gelmedi. Hem Türkleri Rum saldırılarından, hem de Rumları Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbeden kurtarmak için ve tamamen Uluslararası hukuka dayanan haklarla adaya geldi.

Durum böyleyken küçücük bir adada ırkçılığın artık bir taraf bırakılması gerekirken Güney’in, Türkiye’nin bugün AB’ye girişini engelle çalışmalarından vazgeçmemesinin Rumların tamamen ırkçı olduklarını ortaya koyuyor.”

“Rumlar, Kıbrıs Türkünü eşit olarak görmedi”

Çerkez, Rum tarafında ciddi bir açılım olmadıktan sonra, yapılan hatalar düzeltilmeden, Kıbrıs görüşmelerin devam etmesinin bir anlamı olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “azınlık çoğunluğa nasıl hükmedebilir” şeklindeki son açıklamaların ise müzakere sürecindeki son yaşan gerilimi daha çıkmaza soktuğuna işaret eden, Çerkez, “Rumların, Kıbrıs Türkünü hiçbir şekilde eşit olarak görmediklerine vurgu yaptı.

Güney’in 4 Özgürlükler konusunda, Yunan vatandaşların adaya yerleşme hakkının olmasını isterken, Türkiye vatandaşlarının bu haktan yararlanmasına karşı çıktığına değinen Çerkez, “Rumlar, siyasi eşitliği, dönüşümlü başkanlığı hiçbir zaman kabul etmediklerini son yapılan açıklamalarla ortaya koydular bu duruma bakıldığında nasıl bir çözüm sağlanacak” diye sordu.

“KKTC kökleşerek ilerler”

“KKTC devleti bundan sonraki süreçte ne yapması gerekir” şeklindeki soruya karşılık Çerkez, “Kıbrıs müzakere sürecinde son yaşanan gelişmelere bakıldığında eğer bu adada yakın bir zamanda Rumlarla bir anlaşma olmayacaksa Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dediği gibi “KKTC artık kendi yoluna devam eder ve kökleşerek ilerler” sözüne göre hareket edilmesi lazım” şeklinde yanıt verdi.

“AB’de yaşayacak gibi hareket edilmeli”

Kıbrıs Türkünün her halükarda Çözüm olsun ya da olmasın yıllar öncesinden bunun yapılması gerektiğine işaret eden Çerkez, şunları kaydetti: “Kıbrıs Türkü kendi ekonomisini, yönetimini daha iyi noktaya getirerek, güçlenerek yoluna devam etmeli. Biz Bu küçücük coğrafyada var olmak istiyorsak iyi bir hayat kalitesinde yaşamak istiyorsak kamu – özel sektör olarak çok çalışmalıyız. AB’de değiliz ama AB’de yaşayacak gibi ona göre hareket edilmesi lazım.”

Çerkez, “Ekonomik bir seferberliğe geçilip KKTC’nin kaynaklarını daha iyi kullanması gerektiği” çağrısını da yaparak, kamu-özel sektör olarak Kıbrıs Türkünün çok çalışması gerektiğini kaydetti.

Çiğdem Aydın-GündemKıbrıs