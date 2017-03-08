Rum Yönetimi’ne 103,5 milyon Euro doğrudan gelir…Rum MEB’i içinde 6, 8 ve 10. parseller için lisansı tekliflerini 17 Martta onayacak

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 6, 8 ve 10 numaralı parseller için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesinde, seçilen şirketlerle yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlanmasıyla ilgili haberler, bugünkü gazetelerde geniş yer aldı.

Alithia gazetesi “Büyük Pazarlık” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, tek yanlı ilan edilen Rum MEB’indeki 3 parselin ruhsatlandırılması için gerçekleştirilen müzakerelerin başarılı şekilde sonuçlandığı konusunda dün Rum Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdiğini yazdı.

Başarılı teklif sahiplerinin, 6 numaralı parsel için ENI-TOTAL, 8 numaralı parsel için ENI ve 10 numaralı parsel için de Exxon Mobil Qatar Petroleum olduğunu bildiren gazete, Lakkotripis’e dayanarak, önerilerin, Rum Yönetimi’nin şirketlerle sözleşmeler imzalaması amacıyla, 17 Mart’ta Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağını belirtti.

Rum Yönetimi’nin şirketlerle sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte, 103.5 milyon Euro doğrudan gelire sahip olacağını yazan gazete, bu gelişmeyle birlikte bölgedeki hidrokarbonlarla ilgili perspektiflerin de güçlenmekte olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre Lakkotripis, şirketlerin rezervler konusunda oldukça iyimser olduğunu da söyledi.

Sondajlardan çıkacak ilk sonuçlara ne zaman sahip olacakları konusundaki bir soruya da yanıt veren Lakkotripis, yeni sözleşmeler temelinde, masada, bazıları 2017 içerisinde olmak üzere farklı tarihler bulunduğunu söyledi.

Gazete ancak Lakkotripis’in temkinli göründüğünü çünkü bu durumun şirketlerin sismografik programlarına bağlı olduğunu belirtti.

Haber gazetenin iç sayfalarından ise “Büyük Pazarlık İçin İmzalar Atılıyor- Enerji Haritası Değişiyor” başlıklarıyla yayımlandı.

LAKKOTRİPİS 11 NUMARALI PARSEL İÇİN DE KONUŞTU

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, 11 numaralı parsel için de önemli açıklamalarda bulunduğunu kaydeden gazete, Lakkotripis’in, Rum Bakanlar Kurulu’nun, TOTAL şirketini, sahip olduğu hakların yüzde 50’sinin ENI şirketine devredilmesiyle ilgili talebini onayladığını söylediğini iletti.

Gazeteye göre Lakkotripis, bunun önemli bir gelişme olduğunu, çünkü bu gelişmenin 11 numaralı parseldeki perspektifleri önemli ölçüde ve birçok şekilde güçlendirdiğini ifade etti.

Lakkotripis, ENI şirketinin, Mısır MEB’indeki Zohr yatağının keşfinin ve tekrarlanan sondajların akabinde, bölgenin jeolojisiyle ilgili muazzam bilgiye sahip olduğunu da belirtti.

Belirtilerin, TOTAL’in 11 numaralı parselde 2017 yılının Haziran ayında sondaj yapacağını gösterdiğini ifade eden Lakkotripis, bazı şeylerin bölgedeki sondaj kulelerinin durumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Rum kesiminde bir doğal gaz sıvılaştırma terminali inşa edilmesi konusundaki soruya da yanıt veren Lakkotripis, sahip oldukları doğal gaz miktarını tespit etmeleri için, araştırma programının daha önemli olduğunu söyledi.

Lakkotripis, bununla birlikte, 10 numaralı parseldeki konsorsiyumun, dünyadaki en büyük terminalin (Katar’daki) yöneticisi olduğunu ve terminal seçeneğinin hiçbir zaman masadan gitmediğini ifade etti.

“Meydan okumaların, enerji konusundaki planlamalarını etkilemediğini” de dile getiren Lakkotripis, 2017 yılı içerisinde Rum MEB’inde 3 sondaj yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Averiof Neofitu ise dün yaptığı açıklamada, enerji konusundaki gelişmeleri yorumlayarak, faaliyet gösteren şirketler göz önüne alındığında, bunun dünya çapında bir olay olduğunu söyledi.

Neofitu, Rum Hükümeti ile Rum yönetiminin, sözlerle değil pratikte de, sözde MEB’i içerisindeki egemenlik haklarını uyguladığını dile getirdi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise açıklamasında, şirketlerle müzakerelerin tamamlanmasını ve sözde Rum MEB’inde büyük şirketlerin yer almasını olumlu bir gelişme olarak niteledi.

EXXON-MOBİL YUNAN MEB’İNDE

Öte yandan gazete, Exxon-Mobil isimli Amerikan petrol şirketinin, “İyonya” Denizi ile Ege’deki hidrokarbon yataklarının araştırılması, değerlendirilmesi ve bunlardan istifade edilmesiyle ilgili büyük araştırma projelerinde yer almakla ilgilendiğini de yazdı.

GAZETE BAŞLIKLARI

Rum Yönetimi ile şirketler arasındaki müzakerelerin tamamlanması Rum gazetelerinde şu başlıklarla yer buldu:

Simerini: “Enerji Bulmacası Tamamlandı- 6, 8 ve 10 Numaralı Parsellerin Ruhsatlandırılması Tamamlandı- Hükümet İmzalardan 103,5 Milyon Euro Kazanç Elde Edecek- Enerji Konusundaki Satranç Tahtası Hazır- Gündemimizi Türkiye’nin Meydan Okumaları Belirlemiyor”

Politis: “11 Numaralı Parsel ENI İçin de Mıknatıs- Total ile Anlaştı- Zohr Yatağındaki Sondajlar 11 Numaralı Parseldeki Hidrokarbonlarla İlgili Perspektifleri de Artırıyor- ENI Şirketinin de 11 Numaralı Parsele Katılımı Yatağın Birçok Perspektife Sahip Olduğu Sonucuna Yönlendiriyor”

Haravgi: “Total’in 11 Numaralı Parseldeki Sondajı Haziran’da- 6, 8 ve 10 Numaralı Parsellerle İlgili İmzalar 17 Mart’ta”

Fileleftheros: “Üç Parsel İçin İşlem Tamamlandı- Exxon Mobil-Qatar Petroleum Saldırıya Hazır- Zohr ENI’yi Total ile 11 Numaralı Parsele Getirdi- Bakanlar Kurulundan Yeşil Işık”

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Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs MEB’i içinde 6, 8 ve 10. parseller için lisansı tekliflerini 17 Martta onayacak

Rum Ticaret Bakanı Georgios Lakkotrypis, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) 6, 8 ve 10. parsel ihaleleri müzakerelerinin başarıyla tamamlandığı konusunda Bakanlar Kurulunu bilgilendirdi. Buna göre seçilen ihale sahibi şirketler: 6. parsel için ΕΝΙ-ΤΟΤΑL ortaklığı, 8. parsel için ΕΝΙ ve 10. parsel için Εxxon Mobil Qatar Petroleum.

Bakan, 13 Mart tarihinde önerilerin, Kıbrıs Cumhuriyetinin imzalara geçmesi için onay için Bakanlar Kuruluna ulaşacağını açıkladı. Kıbrıs Cumhuriyeti imzaların düşmesiyle 103,5 milyon avro gelire sahip olacak.

Söz konusu öneriler, şirketlerle yapılan toplu anlaşmaları içermektedir. Enerji Bakanı, bunun Kıbrıs MEB’i ve Doğu Akdeniz için çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bakan, bölgedeki hidrokarbon kaynakları beklentilerinin daha da güçlendiğini ve şirketlerin rezervlerden çok umutlu olduklarını açıkladı. Sondaj çalışmalarından ilk sonuçların ne zaman alınacağıyla ilgili bir soruya, Lakkotrypis, masada bulunan farklı tarihlere ait yeni anlaşmalar çerçevesinde bazı çalışmalardan 2017 yılı içinde sonuçlar alınabileceğini, ama bunların şirketlerin sismolojik programlarına ve onların hangi zamanı ve hedefi seçeceklerine bağlı olduğunu söyleyerek ihtiyatlı bir tutum sergiledi.

Bakan ayrıca 11. parsel konusunda öneli açıklamalarda da bulunarak, Bakanlar Kurulunun, haklarının %50’sinin ENİ şirketine tahsis edilmesi konusunda, ΤOTAL şirketinin başvurusunu onayladığını açıkladı. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Bakan, bunun, 11. parsel için her düzeydeki beklentiyi güçlendirdiğini kaydetti.

Lakkotrypis, ΕΝΙ şirketinin Mısır’ın ZOR bölgesi keşfinden sonra, bölgenin jeolojisi üzerine büyük bir bilgiye sahip olduğuna dikkat çekti. ΕΝΙ- ΤΟTAL işbirliğinin sondaj çalışmalarını ve sonuçları hızlandıracak mı? Sorusuna, Bakan, önemli olanın sonuçlar olduğu yanıtını verdi.

Göstergelerin ΤΟΤΑL şirketinin 11 Haziran 2017’de 11. parselde sondaj çalışmalarına başlayacağı yönünde olduğunu ancak bazı şeylerin bölgede bulunacak sondaj makinelerine bağlı olduğunu belirtti.

Doğal gaz sıvılaştırma terminali ile ilgili bir başka soruya, Lakkotrypis, mevcut doğal kaynak sayısının belirlenmesi için araştırma programlarının önde geldiğini vurguladı. Buna rağmen, 10. parseldeki ortaklığın tüm dünyada en büyük yönetici terminal (Katar’da) olduğunu ve terminal konusunun hiç bir zaman masadan kaldırılmadığını duyurdu.

Bakan “Böylece bu projenin hayata geçirilmesi için daha fazla hidrokarbon keşfi çabalarına küçücük bir taş daha eklenmiş oluyor” dedi.

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KHŞ İcra Müdürü: ENI ve TOTAL sinerjisi 11. parsel için en iyisidir

Güney Kıbrıs Hidrokarbonlar Şirketi Müdürü (KHŞ) Panos Kelamis, 3. tur ihalelerle ilgili müzakerelerin tamamlanmasından sonra Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) beklentilerin çok umut verici olduğunu açıkladı.

KHA`ya açıklamalarda bulunan Kelamis, ENI ve TOTAL sinerjisinin 11. parsel için en iyisi olduğunu söyledi.

Enerji Bakanı Georgios Lakkotripis`in, Kıbrıs MEB`inde 6., 8. ve 10. parsellerle ilgili ihale müzakerelerinin başarıyla tamamlandığını açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kelamis, “Beklentiler çok iyidir” diye yanıtladı ve konuyla ilgili bilgilere göre “beklentilerin çok çok iyi olduğunu ancak sabırlı olmamız gerektiğini” söyledi.

İhaleler için seçilen şirketlerin: 6. parsel için ΕΝΙ/ΤΟΤΑL ortaklığı, 8. parsel içinη ΕΝΙ ve 10. parsel için Εxxon Mobil Qatar Petroleum olduğu açıklandı. 17 Μαrt tarihinde Bakanlar Kurlunun anlaşmaları onaylaması bekleniyor. Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmaların imzalanmasıyla anında103,5 milyon avro gelir elde edecek.

“Kıbrıs MEB`i için 3. tur ihalelerin başarıyla tamamlanması çok önemli. Bu anlaşmaların Exxon Mobil, Qatar Petreleum, ΕΝΙ ve Total ile yapılması başka söze gerek bırakmıyor”.

Bakanlar Kurulunun Total şirketinin 11. parseldeki hisselerinin %50`ini ENİ şirketine devretmesinin onaylamasının çok iyi bir gelişme olduğunu çünkü, ZOR bölgesindeki kaynaklar nedeniyle, ΕΝΙ şirketinin çok iyi bir jeolojik ve jeofizik bilgiye sahip olduğunu vurguladı.

“Bu bilgilerin, sadece araştırmalar ve kalkınma için değil, ayrıca sondaj açısından da çok yardımcı olacağına inanıyorum. ENI şirketinin sahip olduğu bu bilgiler ΤΟΤΑL şirketinin sahip olduğu teknoloji ile birlikte 11. parsel için olabilecek en iyi şeydir”.

İlgili soruları yanıtlamaya devam eden Kelam sondajlar ilgili ortaya çıkabilecek her türlü engelin aşılacağı umudunu ifade etti.

“Enerji alanı Kıbrıs için yeni bir alandır. Burada bulunduğum altı ay,tüm tarafların çalışmaların başarıyla ilerlemesine katkıda bulunmak istediğine tanık oldum”.

Total şirketi, 2015`de, 11. parselden 6 kilometre uzakta bulunan Zor bölgesindeki kaynakların bulunması sonrası, 11. parselin dinamizmini yeniden inceleme kararı vermişti.

Total şirketi 11. parseldeki sondaj çalışmalarına Haziran 2017`de başlayacağını açıkladı.

Tak-Kha