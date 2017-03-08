Rum Yönetimi: “Kıbrıslı Türklerin Avrupa müktesebatına uyum prosedürü devam edemez”

Avrupa Komisyonu’nun, Rum Yönetimi’nin baskısı sonucunda, Kıbrıs Türkü’nün uyumuna ilişkin çalışmalar yapması beklenen AB heyetinin ziyaretini iptal ettiği bildirildi

Fileleftheros, “Kıbrıslı Türklerin Uyumu Donuyor… Bu Prosedür Çözüm Müzakereleriyle Paralel… Brüksel: AB Heyetinin Planlanan Ziyareti İptal Edildi” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, Rum yönetiminin bu tezine anlayış göstererek, uyum prosedürü için Ada’ya dün ulaşması ve çalışmaya başlaması planlanan heyetin gelişini iptal ettiğini yazdı.

Bu durum, Rum Yönetimi’nin, “Kıbrıslı Türklerin Avrupa Müktesebatı’na uyumu ve içselleştirmesi prosedürünün, Kıbrıs müzakereleriyle sıkı sıkıya bağlı olduğu ve Türk tarafı müzakere masasının dışında kaldığı sürece uyum prosedürünün devam edemeyeceği” tezini AB karar merkezlerine kabul ettirmeyi başardığı şeklinde yorumlandı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafı masasının dışında kaldığı sürece uyum prosedürünün devam edemeyeceği tezini, İngiltere’nin ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin aksi yönde baskı yapmasına rağmen AB karar mekanizmalarına kabul ettirmeyi başardığını yazdı.

GEREKÇE: “KUZEY’DE AB İLE UYUMA OTONOM ŞEKİLDE DEVAM EDEN AYRI BİR VARLIĞIN YÜKSELDİĞİ MESAJI VERİR”

Habere göre, “Kıbrıslı Türklerin, müzakere masasının dışında kaldıkları sürece Avrupa müktesebatına uyum prosedürü devam etmesi halinde Ada’nın kuzeyindeki ayrı bir varlığın yükseleceği; Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinden bağımsız, Avrupa müktesebatına uyumun otonom şekilde devam ettiği izlenimi verileceği” görüşündeki Rum Yönetimi Brüksel’e “uyum prosedürünün hedefinin Kıbrıslı Türklerin, adanın kuzeyinde AB ile uyumlu bir varlık yaratması değil, sorununun çözülmesi halinde müktesebatı benimsemeye hazırlanması olduğu” görüşünü iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e “Kıbrıslı Türklerin müktesebata uyumu, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına paralel olmalı” mesajı ilettiği; Juncker’ın da Anastasiadis ile aynı görüşte olduğu yönünde cevap verdiği hatırlatıldı.

EIDE ISRARLA UYUM PROSEDÜRÜNÜN SÜRMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Gazete, İngiltere ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin ise farklı görüşte olduğunu yazdı. Eide’nin, 2016 sonundan itibaren, müktesebata uyum prosedürünün hızlandırması isteğiyle AB’ye defalarca müdahale ettiğini, Mont Pelerin’deki ilk başarısızlıktan sonra bile uyum prosedürünün idamesinde başrol oynadığını belirtti.

Gazete ayrıca Norveçli diplomatın şimdi de “müzakere masasından kalkanın Akıncı’dır” söylemesine rağmen uyum prosedürünün sürmesi için Rum Yönetimi’ne baskı yapmaya çalıştığını savundu.

Gazete, bir başka haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın düzenlenecek Avrupa Konseyi çalışmalarına katılmak üzere bugün Brüksel’e hareket edeceğini bildirdi.

TAJANI VE JUNCKER İLE GÖRÜŞECEK

Habere göre, Brüksel’e Rum Sözcü Nikos Hristodulidis ile gideceğinde gidecek olan Anastasiadis Perşembe sabahı da Avrupa Halk Partisi çalışmalarına katılacak.

Anastasiadis bugün öğleden sonra gideceği Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Antonio Tajani, yarın da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la ayrı ayrı görüşecek.

Cuma günü de, 24-25 Mart’ta Roma’da düzenlenecek yıllık AB zirvesi öncesinde Avrupa’nın geleceği konusunun ele alınacağı Gayrı Resmi Avrupa Konseyi’ne katılacak olan Anastasiadis, Cumartesi sabahı adaya dönecek.

4 ÖZGÜRLÜĞE KARŞI TAM DESTEK İSTEYECEK

Simerini “Anastasiadis Ortakları Bilgilendiriyor… Başkan Avrupa Konseyi İçin Gideceği Brüksel’de Dört Özgürlüğü Masaya Yatıracak” başlıklı haberine göre, Anastasiadis Brüksel’de Tajanı ve Juncker’le yapacağı temaslarda “Kıbrıs Türk tarafının masadan ayrılmasıyla birlikte müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi” verecek ve Avrupalı ortaklarından, “yeni kabul edilmez Türk talebine karşı” tam destek isteyecek.

Bu arada Anastasiadis dün “Birleşik Kıbrıs Barış İnisiyatifi” üyeleriyle Rum Başkanlık Sarayı’nda görüştü. Başkanlık’tan görüşme sonrasında yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “22 aylık müzakere sürecinde başarılanların ve ivmenin idamesi için yapıcı bir şekilde müzakere masasına dönmesi”ne ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Politis ise haberi, “Şimdi Bile Hazır… Başkan, Vatandaşlar Grubuyla Görüşmesi Vesilesiyle Müzakerelere Yeniden Başlamaya Hazır Olduğunu Bir Kez Daha Tekrarladı… Mustafa Akıncı’dan Henüz Bir İşaret Yok” başlığıyla aktardı.

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