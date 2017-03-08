Nikos Anastasiades: Akıncı’nın müzakere masasından ayrılması üzüntü verici bir olay.Ona Erdoğan yol gösteriyor

Rum lider Nikos Anastasiades, Mustafa Akıncı`nın müzakere masasından ayrılmasını hayal kırıklığı yaratan bir gelişme olarak niteledi ve “şüphesiz ki Recep Tayyip Erdoğan ona yol gösteriyor” dedi.

Yunanistan`ın Skai televizyon kanalına konuşan Anastasiades, “çözüm olmayacak durumuna geçmedik” dedi ve kendisinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına kadar müzakereye hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye`de Nisan ayında yapılacak referandum hakkında Anastasiades, söz konusu referandumun müzakerelerin yeniden başlaması konusunu olumsuz etkilediğini tekrarlayarak Erdoğan`ın referandumda kazanması durumunda daha kararlı olacağı umudunu ifade etti.

Türkiye`nin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için güçlü teşviklere sahip olduğuna işaret eden Nikos Anastasiades, Türkiye’nin Yunanistan, AB ve NATO ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve Türkiye`nin güney doğu Akdeniz bölgesinde önemli bir enerji merkezi olması vizyonuna önem verdiğini ve bunların Erdoğan`ın referandumu kazanması durumunda daha da güç vereceği unsurlar olduğunu söyledi.

Anastasiades, böyle bir durumunda Erdoğan`ın Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına daha yardımcı olmasını diledi.

Müzakerelerin durdurulmasının Nikos Anastasiades için üzüntü verici bir gelişme olduğunu ifade eden Anastasiades, Türkiye`nin müzakerelere yaptığı müdahaleye değinerek, Türkiye`nin tutumunun Kıbrıs Türk tarafının önceden anlaşılan konulardan uzaklaşmasına yol açtığını söyledi.

Bugünkü Akıncı`nın müzakerelerin başlamasındaki Akıncı ile aynı olup olmadığıyla ilgili bir soruya Anastasiades, Akıncı`nın değişmediğini ancak durumların ve Ankara`nın kendisine uyguladığı kontrolde değişiklik olduğunu söyledi.

Birileri “müzakere sürecinin durdurulması için Akıncı`nın kulağını çekti” dedi.

Anastasiades, müzakerelerde şu ana kadar toprak konusu dâhil dört önemli başlıkta ilerleme sağlandığını ve ilk defa Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasına bir harita sunduğunu ifade ederek son 18 ayda sağlanan ilerlemenin devam etmesi ve Türkiye`nin müdahale etmemesi durumunda önemli gelişmeler olacağını ve bir anlaşmaya varılacağı konusunda ümit yaratabileceğini söyledi.

Dönüşümlü başkanlık konusuna değinen Anastasiades, konu üzerinde her hangi bir anlaşma olmadığını ve Sayın Akıncı`nın bu konuda ısrar etmeye devam ettiğini, konunun daha sonra ele alınacağını; konu üzerinde özlü bir tartışma yapılmadığını ve dönüşümlü başkanlık konusunun son aşamada ele alınacak bir konu olduğunu belirtti.

Kıbrıs`taki Türk ordusunun hemen ayrılması konusunda talepte bulunup bulunmadığıyla ilgili bir soruya Anastasiades, hemen ayrılması pratik bir şekilde yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması durumunda çözümün ilk gününden ordunun önemli bir kısmının adadan ayrılmasını istediğini ve geriye kalan ordunun günbegün ve kısa bir zamanda adadan ayrılmasını talep ettiğini açıkladı.

Anastasiades, böyle bir durumunda kabul edilmeyen garantiler konusu ve Türk ordusunun varlığının sona ereceğini söyledi.

Türkiye`deki durumuna atıfta bulunan Nikos Anastasiades, Erdoğan`ın güçlü olduğunu, durumu kontrol ettiğini göründüğünü ancak kimsenin gelecekte ne olacağını tahmin etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Anastasiades, tehlikeli gelişmelerin olmamasını dileyerek tahminlerin yapılmaması gerektiğine işaret etti.

Kıbrıs sorunu hakkında Anastasiades, Kıbrıs halkına kendi endişelerini karşılayan bir çözüm sunulması durumunda, özgür bir diyalog yoluyla doğru bir bilgilendirme yapılması durumunda Kıbrıs sorunu ile ilgili yapılacak bir referandumda olumlu sonuca ulaşmanın mümkün olacağını belirtti.

2018 yılında yapılacak başkanlık seçiminde aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya Anastasiades, “şu an önceliklerim başkadır” dedi.

Anastasiades, görevini tamamlaması için bir yıl kaldığını ve bu dönemde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla çabalarını yoğunlaşmak istediğini söyledi.

Anastasiades, “aklımda olan son şey seçimlerdir” dedi.

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Nikos Anastasiades: Akıncı’nın yapıcı bir ruhla müzakere masasına dönmesini bekliyor

Nikos Anastasiades, müzakere masasında son 22 ayda sağlanan olumlu ilerlemenin ve kaydedilen ivmenin devam edebilmesi ve 12 Ocak tarihli açıklamada ifade edildiği gibi; Cenevre’de Kıbrıs için siyasi bir seviyede konferans yapılabilmesi amacıyla Mustafa Akıncı’dan müzakere masasına yapıcı bir ruhla dönmesini beklediğini söyledi.

“İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs” hareketi temsilcilerinin bugün Anastasiades ile yaptıkları görüşmenin ardından cumhurbaşkanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Anastasiades, görüşme sırasında, Kıbrıs sorununa 11 Şubat tarihindeki ortak açıklama, BM kararları ve Ulusal Konseyi’nin oybirliğiyle onayladığı kararları temelinde yaşayabilir ve çalışabilir bir çözümün bulunması amacıyla Mustafa Akıncı ile hemen bir görüşmenin belirlenmesi konusunda ve Kıbrıs sorunundaki özlü müzakerelerin kesildiği yerden yeniden başlaması için hazır olduğunu teyit etti.

Anastasiades, görüşme sırasında ayrıca,Rum Meclisi’nin geçenlerde 1950 yılında Enosis referandumu ile ilgili kararına atıfta bulunarak, söz konusu kararı “yanlış ve gereksiz” bir karar olarak niteledi.