AB üyesi ülkelerde çalışanların yaklaşık yarısını kadınların temsil etmesine rağmen idareciler arasında yetersiz temsil ediliyorlar (english-fransızca)

Eurostat, Avrupa Birliği (AB) içerisindeki iş yerlerinde 10 veya üstü personeli olan yaklaşık 7,3 milyon kişinin idari görevleri olduğunu, bunlardan 4,7 milyonunun (tüm idarecilerin %65’i) erkek 2,6 milyonunun (%35) kadın olduğunu bildirdi.

Başka bir deyişle, AB içerisindeki bütün çalışanların yaklaşık yarısını kadınların temsil etmesine rağmen idareciler arasında yetersiz temsil ediliyorlar. Buna ek olarak AB içerisindeki idari mevkideki kadınların, erkeklerin ortalamasına göre kazançları %23,4 daha az oluyor ve bu da saat başı ücretler olarak erkek idarecilerin kazandığı her 1 avroya karşılık ortalama 77 sent kazandıkları anlamına geliyor. AB düzeyinde bu örnek, hem mevki hem ücret bakımından üye ülkeler arasında önemli çelişkileri maskeliyor.

İdari mevkideki kadınlar arasında en büyük oran, tek üye ülke olarak %53 çoğunlukla Letonya’da kaydedildi. Onu %44 ile Bulgaristan ve Polonya, %43 ile İrlanda, %42 ile Estonya, %41 ile Litvanya, Macaristan ve Romanya, %40 ile Fransa ve İsveç izliyor. Diğer uçta ise idarecilerin üçte birden azını oluşturan ülkeler %22 ile Almanya, İtalya ve Kıbrıs, %23 ile Belçika ve Avusturya, %24 ile Lüksemburg olarak sıralanıyor. AB düzeyinde idarecilerin üçte birini (%35) kadınlar oluşturuyor.

Kadınlar ve erkekler arasındaki idari mevkiler ücretlerle de ilgili oluyor. Her AB üyesi ülkede, erkek idareciler, değişik oranlarda kadın idarecilerden daha fazla ücret alıyorlar. İdari mevkilerde cinsiyet bakımından ödeme farkı en az %5,0 ile Romanya’da görülüyor. Onu %12,4 ile Slovenya, %13,6 ile Belçika ve %15,0 ile Bulgaristan izliyor. Diğer yandan bir kadın idarecinin erkek meslektaşına göre üçte bir daha az ücret aldığı ülkeler de: Macaristan %33,7, %33,5 İtalya, %29,7 Çek Cumhuriyeti, üçte bir daha az ücret bakımından da Slovakya %28,3, Polonya %27,7, Avusturya %26,9, Almanya %26,8, Portekiz %25,9, Estonya %25,6 ve Birleşik Krallık %25,1 şeklinde sıralanıyor.

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Eurostat: 8 mars 2017: Journée internationale de la femme – Seulement 1 manager sur 3 dans l’UE est une femme gagnant en moyenne quasiment un quart de moins qu’un home

Environ 7,3 millions de personnes occupent une position managériale dans les entreprises de 10 salariés ou plus situées dans l’Union européenne (UE): 4,7 millions d’hommes (soit 65% de l’ensemble des managers) et 2,6 millions de femmes (35%). En d’autres termes, bien que représentant pratiquement la moitié des personnes travaillant dans l’UE, les femmes demeurent sous-représentées parmi les managers. En outre, ces femmes qui occupent des positions managériales dans l’UE gagnent en moyenne 23,4% de moins que les hommes. Autrement dit, pour chaque euro gagné dans l’heure par un homme manager, une femme manager gagne en moyenne 77 centimes.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7896990/3-06032017-AP-EN.pdf/ba0b2ea3-f9ee-4561-8bb8-e6c803c24081

http://www.voxeurop.eu/fr/content/news-brief/4916329-une-carte-d-europe-des-pays-ou-les-femmes-sont-aux-commandes