Cumhurbaşkanı Akıncı: “Rum tarafı adım atmayacaksa, iki ayrı devlet kökleşir”

Pakistan’da 13’üncü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yurda döndü.

Dönüşünde Ercan Havaalanında basın toplantısı düzenleyen Akıncı, Zirve’nin kendileri açısından yararlı olduğunu söyledi.

Akıncı “En üst düzeyde devlet başkanları ile karşılıklı yerimizi aldık. Gözlemci üye olarak zirveye hitap ettik. Hem teşkilat ile ilişkilerimizi nasıl daha fazla geliştirebileceğimiz hem de Kıbrıs müzakere sürecini anlatma fırsatımız oldu” dedi.

En üst düzeyde ağırlandıklarını kaydeden Akıncı, Teşkilat Genel Sekreterliği ve Pakistan Cumhurbaşkanı ile Başbakanına teşekkür etti.

Önceki yıllarda Türkiye ile ortak işbirliği içinde KKTC’nin bazı toplantılara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, bu yıl içerisinde böylesi etkinliklerin KKTC’de yer alacağını, bu konuda Genel Sekreterliğin gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti.

Pakistan’da bulunduğu süre içerisinde ülkedeki gelişmeleri de takip ettiklerini kaydeden Akıncı, Rum tarafında manipülasyonların ve Türkiye’deki referandum nedeniyle müzakerelerin çıkmaza sürüklendiği yönündeki söylemlerin devam ettiğini belirtti.

Akıncı “DİSİ’nin bu hatanın düzeltilmesi için önerisi olmuş ancak Komite’de ivediliğine bile gerek görülmemiş. Bu Kıbrıs Türk halkının hassasiyetini anlamadıklarını gösteriyor” dedi.

Rum lider Nikos Anastasadis’in kendisine yönelik açıklamaları olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Akıncı “Tarihi değiştiremeyiz ama geleceği inşa ederken tarihteki hatalardan dersler çıkartabiliriz” şeklinde konuştu.

Azınlık konusuna da değinen Akıncı “Azınlık olduğumuz halde bize imtiyaz verdiklerini iddia ediyorlar. Bunu şiddetle reddediyorum. Biz imtiyaz değil siyasi eşitlik istiyoruz. Federasyonlarda siyasi eşitlik imtiyaz değil ilkedir. Kıbrıs Türk halkı her organda eşitlik talep etmedi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı karşı tarafın Federasyon kavramını içselleştirmediği sürce bu konuda ilerlemenin zor olacağı görüşünü de yineledi.

Rum tarafının yarım ağızla da olsa yaptıkları hatayı kabul ettilerini kaydeden Akıncı ‘hatayı düzeltin ki masaya oturalım’ dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı KKTC’de erken seçim söylemlerinin ortaya çıktığına da dikkat çekti ve ekledi: Erken seçim olması halinde de müzakereler kendi yolunda devam edebilir.Bu mazeret olarak kullanılmaz.

Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm isteyen tüm ilgili tarafların Rum kesiminden hatasını düzeltmesini talep etmesi gerektiğine de işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı Rum tarafının hatasını düzeltmemesi halinde ne olacağı yönündeki bir soruyu da yanıtladı.

Akıncı, “Rum tarafı adım atmayacaksa ve sürekli Türkiye’deki referandum konusunu önümüze koyacaklarsa adada iki ayrı devlet kökleşir. KKTC ortadan kalkacak değildir. Rumlar iki ayrı devlet gerçeğini kabul etmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANI AKINCI KKTC’YE DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Tarihi değiştiremeyiz, bizim böyle bir talebimiz olmadı ama geleceği inşa ederken tarihimizdeki hatalardan dersler çıkarabiliriz. Tarihimizdeki kötülüklerin anası Enosis’tir. Kıbrıs’ta bütün olan bitenin gerek 1963 gerekse 1974’ün ana sorumlusu Enosis’in ta kendisidir” dedi.

Rum tarafının okullarda “Enosis” konusunu kutlanacak veya onore edilecek bir olay haline getirmekten ne umduğunu ya da Kıbrıs’ın geleceğine nasıl bir fayda getireceğini anlayamadığını belirten Akıncı, “Hala daha tepkimizin nedenlerini anlamakta isteksizlik göstermelerini de anlamak mümkün değildir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan ziyaretini tamamlayarak adaya döndü. İslamabad’daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısını “Yararlı bir zirve oldu” sözleriyle değerlendiren Akıncı, zirvede, devlet başkanları ile en üst düzeyde yerlerini aldıklarını ve “Gözlemci üye” olarak bulundukları zirveye hitap ettiklerini anlattı.

“BAZI EİT ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, zirvede, hem ilişkilerin geliştirilmesi, hem de müzakere sürecinin anlatılmasıyla ilgili görüşmeler yaptığını ifade ederek, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Pakistan devlet başkanları ile halkına ve teşkilat yetkililerine teşekkür etti.

Akıncı, geçmişte KKTC’nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantılarına ev sahipliği yaptığını da anımsatarak, bu yıl KKTC’nin yine Türkiye ile birlikte bazı etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Mustafa Akıncı, bu konuda EİT Genel sekreterliğinin gerekli çalışmaları yapacağını ve tarihlerin belirleneceğini kaydetti.

“MAALESEF MANİPÜLASYONLAR DEVAM ETTİ”

Akıncı, Pakistan’da bulunduğu süre içinde Kıbrıs’taki gelişmeleri de sürekli yakından takip ettiğini, özellikle Kıbrıs sorunu ve müzakereler bağlamında Rum tarafının yanlışını düzeltmek için girişimlerini takip ettiğini ama maalesef manipülasyonların devam ettiğini işaret etti.

Rum tarafının kendi kurguladığı, Türkiye’deki referandumun müzakere masasını bozduğu iddiasının doğru olmadığını, DİSİ’nin Enosis kararının düzeltilmesi girişiminin de Rum Meclisi’nde ivedilikle görüşülmediğini ifade eden Akıncı, bunların, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının duyarlılığını anlamadığını ve önemsemediğini gösterdiğini kaydetti.

“TARİHİ DEĞİŞTİREMEYİZ, BİZİM BÖYLE TALEBİMİZ OLMADI AMA… “

Akıncı, Rum Lider Anastasiadis’in “tarihi nasıl değiştireyim?” yönündeki açıklamalarını şu şekilde değerlendirdi:

“Tarihi değiştiremeyiz, bizim böyle bir talebimiz olmadı ama geleceği inşa ederken tarihimizdeki hatalardan dersler çıkarabiliriz. Tarihimizdeki kötülüklerin anası Enosis’tir. Kıbrıs’ta bütün olan bitenin gerek 1963 gerekse 1974’ün ana sorumlusu Enosis’in ta kendisidir. Bunu bile bile okullarda Enosis konusunu kutlanacak veya onore edilecek bir olay haline getirmekte nasıl bir yarar umdular, nasıl Kıbrıs’ın geleceği için bir fayda gördüler bunu anlamak mümkün değil. Hala daha tepkimizin nedenlerini anlamakta isteksizlik göstermelerini de anlamak mümkün değil. Tarihi değiştiremeyiz ama geleceği kurarken barış kültürüyle yoğrularak bir gelecek kurmak isteriz.”

“HEDEF, ÇÖZÜMÜN YAŞAMASINI VE SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLAMAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu konunun müzakereler ile çok yakından ilişkisi olduğuna işaret ederek, “Çünkü müzakerelerde bir sonuç elde edersiniz. Bu sonucu halklar onaylarsa, imzalar atılır, Anayasalarla yasalar yapılır ama asıl olan bunlar değil, asıl olan, bunların öngördüğü yeni yaşamın barış kültürüyle harmanlanması, bu kağıda yazanların yaşatılması ve korunmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hedefin, çözümün yaşamasını ve sürdürülmesini sağlamak olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu anlamada 1963 gibi çok ciddi bir deneyimi olduğunu, bu yüzden buradan çıkarılması gereken dersler olduğunu söyledi.

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