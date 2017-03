Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

AB’den Müslüman Karşıtı Ayrımcılık ve Nefret konulu Üst Düzey Forum sonrasında yayımlanan açıklama Reviewed by Momizat on Mar 03 . Avrupa Birliği Kanada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ) ve ABD ile birlikte, 17 Ocak'ta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde, Müslüman Karşıtı Ayrı Avrupa Birliği Kanada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ) ve ABD ile birlikte, 17 Ocak'ta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde, Müslüman Karşıtı Ayrı Rating: 0