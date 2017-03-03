Kammenos’un Yeni İddiası (Türkiye’yle Kıbrıs açıklarında sıcak olay çıkabileceği) Anastasiadis’i Öfkelendirdi

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’ndan , “Total’in Doğu Akdeniz’de doğal gaz sondajına başlayacağı haziran ayında Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sıcak olay çıkabileceği” iddiasıyla “Yunanistan’ın tetikte olduğu” haberi sızdırıldı.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Yunan Meclisi’nde söylediği ve Atina’da bulunan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’la görüşmesinde de tekrarladığı kaydedilen bu iddiayla ilgili haberin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i çok öfkelendirdiği ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ı arayarak izahat istediği haber verildi.

Simerini haberi “Yunanistan Milli Savunma Bakanı Yangın Çıkardı… İddiaya Göre Kıbrıs MEB’inde ‘Sıcak Olay’ Öngördüğünü Söyleyen Panos Kammenos… Başkanlık Nikos Kocias’tan Hem İzahat Hem de Sağduyu İstedi” başlık ve spotlarıyla manşete çıkardı.

Habere göre Kammenos, Yunan Meclisi’ndeki kulislerde, “Fransız Total şirketinin Doğal Gaz bulmak için sondaja başlayacağı haziran ayında Türkiye’nin ‘Kıbrıs’ karasuları içerisinde sıcak olay çıkaracağına inandığını” iddia etti. Türkiye’nin daha önce de Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini bölgeye gönderdiğini söyleyen Kammenos, “ne tür bir sıcak olaydan” söz ettiği sorulduğunda “Barbaros ihtilaflı bölgeye çıkabilir” cevabını verdi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Kammenos’un, Atina’da bulunan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’la dün yaptığı görüşme sırasında da Türkiye’nin “gerek Ege’de gerek Kıbrıs’ta sıcak olay çıkartarak iç krizini ihraç etmek isteyebileceği” iddiasını dillendirdiğini yazdı.

Gazete Yunanistan’daki SİRİZA-ANEL koalisyon hükümetinden kaynakların, Ege’deki adaların doluluk durumunun yüzde 17’den yüzde 48’e çıkartıldığını ve Yunanistan’ın, “Türkiye’den gelebilecek tahriklere karşı tetikte olduğunu” belirterek “Kıbrıs’ın, böyle bir sıcak olay çıkması için çok daha hassas göründüğü” kanaatinde olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Yunan Milli Savunma Bakanlığı tarafından sızdırılan haber üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile telefon görüşmesi yaparak Kocias’tan, hem izahat hem de “bu tür açıklamalarda daha çok sağduyu” istedi. Rum Sözcü Nikos Hristodulidis de Rum basınına, “Yunan medyasına yansıyan, Türkiye’nin haziran ayında Kıbrıs karasularında sıcak olay çıkartabileceği iddiaların teyit edilmediğini açıkladı. Hristodulidis, Rum yönetiminin Yunan hükümeti ile sürekli temas halinde olduğuna işaret ederek “ne böyle bir bilgi var ne de bu tür iddialar teyit ediliyor” ifadesini kullandı.

Politis de haberi manşetten “Zarar Yaratan Kammenes (Yanık/Kammenos’u kast ederek) Sızdırmalar… Yunan Milli Savunma Bakanı Kıbrıs’ta Sıcak Olaydan Söz Etti… Hükümet Atina’dan İzahat İstedi” başlığıyla ve Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, kamuflajlar içerisinde göründüğü bir fotoğrafıyla birlikte yayımladı.

Gazete “Total’in sondaja başlayacağı haziran ayında Kıbrıs açıklarında sıcak olay beklendiği” değerlendirmesinin Yunan askeri çevrelerine ait olduğunu ancak dün akşama kadar, medyaya sızdırılan bu konu hakkında Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’ndan hiçbir yalanlama veya düzeltme gelmediğini vurguladı.

Yalanlamanın Rum Sözcü’den geldiğini belirten gazete, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Kammenos ve Dışişleri Bakanı Kocias ile irtibat kuran ve izahat isteyenin de Rum Sözcü Nikos Hristodulidis olduğunu yazdı, haberin de Kammenos’un da Yunan Meclisi’nde bulunduğu dün, Milli Savunma Bakanlığı askeri çevrelerinin “bilgilendirme” yaptığı meclis muhabirleri tarafından verildiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre Yunan askeri çevreleri, Yunan meclis muhabirlerine konuşurken Yunanistan’ın F-35 tipi askeri uçak satın almak ve F-16 tipi uçaklarını iyileştirmek istediğini de açıkladı.

Haberde Rum hükümet çevrelerinin, “Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı askeri çevrelerinin ölçüsüz, sorumsuz ve tehlikeli” diye niteledikleri bu tür açıklamalarının Rum turizmine ve doğal gaz sondajlarına olumsuz etki yapabileceğinden endişe belirttikleri vurgulandı.

Gazeteye göre Rum siyasi ve askeri çevreleri, daha Total’in haziran ayında sondaj yapacağının bile net olmadığını ve “Meclis Savunma Komitesi toplantısında bulunduğu sırada Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’e de bu tür kanaatler bulunduğu bilgisi verilmediğine dikkat çekerek sıcak olay açıklamalarını, bu yıl patlama beklenen turizme olumsuz etki yapacağı gerekçesiyle “tehlikeli” bulduklarını söylediler.

Alithia haberi “Kıbrıs Hükümeti Muhtemel ‘Sıcak Olayı’ Yalanlıyor…

Yunanistan’dan, Milli Savunma Bakanlığı Kaynaklarına Atfedilen, Haziran Ayında Doğal Gaz Sondajı Başladığında Kıbrıs Açıklarında Muhtemel Sıcak Olay Bilgileri” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Fileleftheros da “Lefkoşa, Sıcak Olay’la İlgili Durumu Toparladı… Yunan Medyası, Haziran’da Kıbrıs MEB’inde Provokasyondan Söz Ediyor” başlığını kullandı.

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