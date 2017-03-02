Anastasiades’den AB Dönem Başkanına…Kıbrıs Türk tarafı kritik anda müzakere masasını terketti

Kıbrıs’ta temaslarda bulunmakta olan AB Dönem Başkanı Malta Başbakanı Joseph Muscat, perşembe günü Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan konuk Başbakan, ülkesinin Kıbrıs’ta yabancı orduların varlığını sona erdiren ve yeni nesillere yeni bir ülke iade edilmesi amacıyla yapılan çalışmaları desteklediğini söyledi.

Anastasiades – Muscat görüşmesine iki ülkenin heyetleri de katıldı.

Nicos Anastasiades açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin mevcut aşamasının “kritik bir noktada” olduğunu söyledi ve 22 ay yoğun bir şekilde devam edilen sürecin devam edebilmesi amacıyla karşı karşıya gelen zorlukların üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Anastasiades, anahtar konular olan güvenlik ve garantiler başlıklarının ele alınması beklenirken Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasını kiritik bir anda terk ettiğini belirterek bu gelişmeleri “üzücü” olarak niteledi.

Başbakan Muscat ise, Malta’nın kendi sınırlı rolü çerçevesinde gerçekçi bir şekilde tüm taraflara müzakere masasına dönmeleri ve yılın başında yaşanan iyimserliğinin alevlendirmeyi destekleyeceğini söyledi.

Anastasiades ile yapılan görüşme hakkında konuşan Başbakan Muscat, görüşme sırasında Brexit konusunu da ele aldıklarını ve bunun bir zamanlama meselesi ve Konsey tarafından hızlı tepki gösterilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

Göç konusuna değinen Başbakan, “daha iddialı olmamız ve göç konusunun iç yönü üzerinde yeni fikirler tartışmak gerekir” şeklinde konuştu.

Anastasiades’in Roma Antlaşması ile ilgili görüşünü paylaştığını ifade eden Başbakan Muscat, dün yayınlanan “Beyaz Kitap” (White Paper) “büyük önem taşıyan olumlu bir gelişmedir ve yeni senaryoların hazırlanması için yol açılıyor” dedi.

Malta’nın Kıbrıs’ın çabalarını desteklediğini vurgulayan konuk Başbakan, AB Dönem Başkanlığını yürüten Malta’ya, Kıbrıs’ın gösterdiği destek için teşekkür etti.

Anastasiades ise, Muscat’ın, Avrupa’nın ve vatandaşlarının yaşadığı zor zamanlarda, AB Dönem Başkanı olarak Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Malta’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında tüm üye ülkelerin endişelerini dikkate alarak yaşanan sorunları “ustaca ele alacağı” konusunda güveni olduğunu ve Malta’nın başarılı bir dönem başkanlığı yürüteceğini belirtti.

Anastasiades, görüşme sırasında, Malta’nın öncelikleri; göç, güvenlik, tek pazar, sosyal içerme, Avrupa’nın komşuluk ve denizcilik politikası konuları üzerinde sağlanan ilerleme hakkında görüş teatisinde bulunduklarını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Malta’nın yürüttüğü AB Dönem Başkanlığının önceliklerinin yerine getirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarını desteklediğini teyit eden Anastasiades, Kıbrıs ve Malta’nın AB hakkında aynı vizyon ve endişeleri paylaştıklarını belirtti.

Anastasiades, özellikle Başbakan Muscat’ın insan hakları, uluslararası hukuk ve Avrupa prensiplerine tam saygı duyarak ve önemli sonuçlara kavuşmak amacıyla Avrupa Birliği’nin kapsamlı göç politikalarını uygulaması konusunda harcadığı çabalarına atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı, ayrıca, Kıbrıs’ın Malta’nın AB’nin Güney Komşulukla ilgili politikası ve önceliğini tamamen desteklediğini vurguladı.

Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiades, Başbakan Muscat’ın adayı “Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözümün bulunması amacıyla yapılan müzakerelerin bulunduğu kritik bir aşamada” ziyaret ettiğini belirtti.

Anastasiades, AB Dönem Başkanlığını yürüten Malta ve Avrupa Birliği’nin tüm Kıbrıslıların hakları ve özgürlüklerini koruyarak, AB değerleri ve ilkeleri temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelere ve adanın yeninden birleşmesi amacıyla yapılan çalışmalara gösterdiği destek için teşekkürlerini ifade etti.

Anastasiades, AB’a üye bir ülkede yabancı orduların varlığı ve garantileri olması ve özellikle mevcut uluslararası iklimde ve aşırı öngörülemezlik olan uluslararası ortamda kabul edilmez bir olay olduğunu vurguladı.

Malta Başbakanı ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler üzerinde görüş teatisinde bulunduklarını ifade eden Nikos Anastasiades, özellikle garantiler ve güvenlik başlıklarının ele alınmasının beklediği kritik bir aşamada Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasından ayrıldığını söyledi.

Anastasiades devamla, “Uğradığımız derin üzüntüye rağmen” diyaloğun hemen başlaması ve tüm altı başlık üzerinde müzakerelere bırakılan noktadan devam edilmesi” konusunda hazır olduğunu teyit etti.

Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının “Kıbrıs Türk tarafı ve Türk tarafından müzakerelere olumlu katkıda bulunmalarını bekliyor” dedi ve bunun Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri çerçevesinde üstlendiği bir yükümlülük olduğunu da vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununa bir çözümün bulunması konusunda gerçek ve samimi niyetini ifade eden Anastasiades, kazananları veya kaybedenleri olmayan bir çözüm bulunması gerektiğini ve bulunacak olan çözümün tüm Kıbrıslıların endişelerini ve beklentilerini karşılaşması gerektiğini vurguladı.