AB Komisyonu Türkiye-AB mülteci anlaşması 5. değerlendirme raporu (english)

Migration: Commission calls for renewed efforts in implementing solidarity measures

In the form of three progress reports, the Commission is today making a renewed call on Member States to pick up the pace of relocation to alleviate pressure from Italy and Greece, with few having met their commitments in full. The Commission is also calling on Member States to make good on the strong political commitment given and fill gaps in manpower and equipment by the end of March for the European Border and Coast Guard Agency. With the EU-Turkey Statement continuing, one year on, to keep irregular crossings under control but with arrivals still outpacing returns, the Commission is also calling on Greece and all Member States to keep up the momentum in implementing the Joint Action Plan to improve the situation in the islands.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-348_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-349_en.htm

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AB sığınmacılarla ilgili sözünü tutmadı

AB’nin 18 Mart’ta varılan mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmediği kendi raporuyla ortaya çıktı. Söz verilen 72 bin yerine Türkiye’den sadece 3 bin 565 Suriyeli sığınmacı AB ülkelerine yerleştirildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile sığınmacı krizine ilişkin vardığı anlaşmada yükümlülüklerini yerine getirmediği kendi raporuyla teyit edildi.

AB Komisyonu, 18 Mart Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının uygulanmasına ilişkin beşinci raporunu yayımladı. Rapora göre, 21 Mart itibariyle Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların iade edilmesinin öngörüldüğü anlaşma sayesinde, günlük geçişler 3 binin üzerinden ortalama 43’e düştü.

Anlaşmada ilk aşamada 18 bin, ortaya çıkabilecek diğer yeniden yerleştirme ihtiyaçlarını gidermek için ilave 54 bin sığınmacı ile beraber toplamda AB ülkeleri tarafından 72 bin sığınmacının alınması kayda geçirildi. Ayrıca Türkiye ile AB arasındaki düzensiz geçişler sona ermeye başladığında veya en azından ciddi ölçüde ve sürdürülebilir şekilde azaltıldığında, Gönüllü İnsani Kabul Programının devreye sokulacağı belirtildi.

AB, söz verdiği sayının yüzde 4,9’unu aldı

Ancak son rapora göre, Türkiye’den 72 bin yerine sadece 3 bin 565 Suriyeli sığınmacı AB ülkelerine yerleştirildi. Anlaşma uyarınca Türkiye’ye gönderilen sığınmacı sayısı ise bin 487 oldu. Günlük geçişler “ciddi ve sürdürülebilir şekilde” azalmasına rağmen, söz verildiğinin aksine üye ülkelerin gönüllülük esası çerçevesinde Türkiye’den sığınmacı almasını öngören Gönüllü İnsani Kabul Programı devreye sokulmadı.

“Türkiye’den sığınmacı alınmasının hızının korunması” ifadesine yer verilen AB’nin raporunda “sonraki adımlar” arasında Yunanistan’dan Türkiye’ye sığınmacıları daha hızlı bir şekilde göndermesi istendi. Bu, Brüksel’in önceliğinin ne olduğunu ortaya koydu.

3 milyar avronun 750 milyonu gönderildi

AB’nin söz verdiği ancak yerine getirmediği diğer bir konu da, sığınmacılar için yapılacak maddi katkı oldu. Anlaşmada 2016-2017 için 3 milyar avro, 2018 için de artı 3 milyar avroluk katkı kayda geçirildi.

Buna karşın, 2 Mart’a kadar “söz verilen/karar verilen” para miktarının 2,2 milyar avro olduğu belirtilirken, gerçekte transfer edilen para miktarı 750 milyon avro oldu. Bu paranın 411 milyon avrosu çeşitli insani yardım kuruluşlarına aktarıldı.

AB’nin Türk kurumlarına aktardığı miktar ise ancak 339 milyon avro oldu. Bu miktar, Türkiye’nin son 6 yılda yaptığı toplam 25 milyar doların üzerinde (23,7 milyar avro) harcamanın yüzde ikisine bile ulaşmadı.

Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi

Anlaşma uyarınca, Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi müzakerelerinin 2016 yılı bitimine kadar başlanması gerekirken, henüz resmi müzakereler başlamadı.

AB Komisyonu, müzakerelerin başlaması için 2016’nın son günlerinde AB Konseyi’nden yetki talep etmesine rağmen henüz üye ülkeler buna onay vermedi.

AB yeni fasıl hazırlığını tamamlamadı

Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde 23’üncü fasıl olan Yargı ve Temel Haklar ile 24’üncü Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarının AB tarafından yapılan teknik hazırlıkları tamamlanamadı.

Vize serbestisinde ilerlenemiyor

Anlaşmada yer alan “2016 Haziran sonuna kadar vizelerin kaldırılmasına” dair maddede ilerleme yine sağlanamadı. Rapora göre Ankara, 72 şarttan geriye kalan 7 şartı henüz yerine getirmedi. Bunlar, “AB standartlarına tam uyumlu biometrik pasaport çıkartılması, yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması yapılması, terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına göre düzenlenmesi, kişisel verilerin korunması düzenlemesinin AB standartlarına getirilmesi, suç bağlantılı konularda AB’nin tüm ülkeleriyle etkili işbirliği yapılması ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanması” olarak sıralandı.

Ancak Ankara, terörle mücadele kanununda değişiklik yapılmasını öngören şartta Türkiye’deki mevcut durum göz önünde bulundurularak esneklik istiyor. Brüksel ve Ankara arasında görüşmeler devam etse de ortaya iki tarafın da üzerinde uzlaştığı bir metin henüz çıkmış değil.

Terörle mücadele

Anlaşmada, “Türkiye ve AB’nin terörle mücadelenin önceliğini koruduğunu bir kez daha teyit ettiği” ifadesine yer verilse de Brüksel, Türkiye’ye bu konuda desteklemek bir yana, PKK ve FETÖ ile mücadele kapsamında aldığı önlemler nedeniyle sık sık eleştiriler yöneltti.

Raporda bu maddeye ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmedi.

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AB’den Yedi Kriter Vurgusu

Avrupa Birliği Komisyonu, Ankara ile Brüksel arasında geçen yıl 18 Mart’ta varılan mutabakatın uygulanmasına ilişkin beşinci değerlendirme raporunu yayımladı

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin üzerinde anlaştığı, büyük ölçüde göç krizi odaklı 18 Mart mutabakatının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Mutabakatta belirlenen unsurların göç krizinin frenlenmesi konusunda olumlu sonuçlar yarattığı sayılarla kanıtlanmış durumda. Bir dönem Ege Denizi’nde 10 bin seviyesine tırmanan günlük geçişler mutabakat sayesinde günlük ortalama 43 seviyesine düştü. Aynı olumlu tablonun mutabakatın tüm unsurları için geçerli olduğu yorumunu yapmak ise oldukça zor.

Türkiye açısından mutabakatın en önemli başlıklarından birini vize muafiyeti oluşturuyor. Avrupa Birliği Komisyonu’nun 18 Mart mutabakatının uygulanmasına ilişkin bugün yayımladığı beşinci değerlendirme raporunda bu alanda tıkanma yaşandığı net şekilde görülüyor.

Belgede, Türkiye’nin vize muafiyeti konusunda karşılaması gereken 72 kriterden 7’sini hala karşılamadığı tespiti yineleniyor. Bu vurguya bundan önceki raporda da yer verilmişti.

Türkiye’nin karşılaması gereken kriterler şunlar:

Terörle mücadele mevzuatında değişiklik yapılması.

Yolsuzlukla mücadele bağlamında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) önerilerinin uygulanması.

Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile Operasyonel İşbirliği Anlaşması yapılması ve uygulanması.

Avrupa standartlarıyla uyumlu bir kişisel verilerin korunması yasasının kabul edilmesi ve uygulanması.

Suç bağlantılı konularda AB’nin tüm ülkeleriyle etkili işbirliği sağlanması.

Biyometrik pasaportlara geçiş.

Türkiye, bu konuda AB ülkeleriyle daha yakın temas sağlama niyetini iletti.

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanması.

Terörle mücadele yasasında değişiklik şu aşamada Türkiye açısından karşılanması en zor şart olmayı sürdürürken Avrupa Birliği, kriterler arasında yer alan, biyometrik pasaportlara ilişkin 2017’nin ikinci çeyreğinde gelişme bekliyor.

Mutabakatın bir başka unsurunu oluşturan müzakere başlıkları konusunda da henüz somut bir gelişme yok. Türkiye’nin açılmasını istediği 23’üncü (yargı ve temel haklar) ile 24’üncü (adalet, özgürlük ve güvenlik) başlıklarda teknik çalışmaların sürdüğünün kaydedildiği belgede, “Avrupa Birliği, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve aralarında ifade özgürlüğünün de olduğu temel özgürlüklere saygı söz konusu olduğunda Türkiye’nin en yüksek standartlara saygı göstermesini bekler” vurgusuna yer veriliyor.

Türkiye’nin bir başka beklentisi de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi. Avrupa Birliği Komisyonu bu konuda üzerine düşeni yaptı. Gelinen aşamada Avrupa Birliği Konseyi’nin konuya ilişkin değerlendirmesini tamamlaması bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu direktifler hazır olunca Türkiye’yle müzakerelerin başlayacağı mesajını veriyor.

Mutabakat çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Suriyeler için 2016-2017 döneminde 3 milyar Euro kaynak aktarması öngörülüyordu. Son rapora göre bu miktarın 2.2 milyar Euro’luk bölümü tahsis edilmiş durumda. 2.2 milyarlık dilimin de 1.5 milyar Euro tutarındaki bölümü sözleşmeye bağlandı. Bu miktardan ödeme yapılan kesim ise 750 milyon Euro seviyesinde kaldı.

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