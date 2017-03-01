BM Güvenlik Konseyi Rumların Enosis kararı sonrası müzakerelerde oluşan sorunu anlayışla karşılıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kornelios Korneliou, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri`nin Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan sorunu anlayışla karşıladığını, bunun zor bir mesele olduğunu anladığını söyledi.

Korneliou, üstlendiği görevden sonra ABD ikamet eden Kıbrıslı Rum, Yunan ve BM muhabirlerle salı günü ilk görüşmesini yaptı ve yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Yetkili, kendisinin BM Genel Sekreteri`nin Ofis Müdürü Bayan Maria Luiza Ribeiro Viotti ile de görüştüğünü doğrulanarak BM yetkilisine Nikos Anastasiades`in Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Mustafa Akıncı`nın müzakerelere katılmaması kararı hakkında hazırladığı mektubu sunduğunu ve söz konusu mektubun BMGS António Guterres`e sunulacağını söyledi.

“BMGS, Kıbrıs müzakerelerde bir sorun yaşandığını, bunun zor olduğunu ve aynı zamanda diyaloğun yeniden başlaması ihtiyacını anlayışla görüyor” ifade eden Büyükelçi Korneliou, Guterres`in Kıbrıs müzakerelerin yeniden başlaması için yardımcı olmaya hazır olduğunu ve BMGS`in konuyu dikkatli bir şekilde ele alacağını belirtti.

Korneliou, Guterres`in görevine üstlenmesinden on gün sonra Cenevre`de yer alan Kıbrıs Konferansına katılmak amacıyla İsviçre`ye gittiğini hatırlatarak, kendisinin BMGS ve BMGS`nin ofis müdürü ile yaptığı ayrı ayrı görüşmeler sırasında Guterres`in Kıbrıs sorununa kişisel ilgisinin teyit edildiğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Korneliou, Türkiye`de yapılacak referandumun Kıbrıs sorununu nasıl etkileyeceği ile ilgili tahminler olmadığını ancak sürecin Nisan ayına kadar durgun kalması durumunda bunun olumsuz bir gelişme olacağını söyledi.

Korneliou, hükümet sözcüsü Nikos Hristodulides, Maliye Bakanı Haris Georgiades, Enerji Bakanı Yorgos Lakotripis ve Ulaştırma Bakanı Marios Demetriades`in 22 Mart tarihinde ABD`de yapılacak yatırımcılar konferansına katılmak amacıyla New York`a gideceklerini açıkladı.

Yetkili, bu arada 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı`nin eşi Antri Anastasiades`in New York`ta Kıbrıs Çocuklar Derneği tarafından verilecek bir akşam yemeğinde onurlandırılacağını belirtti.

Büyükelçi, Kıbrıs ve İtalya`nın BM Daimi Temsilcilikleri tarafından kültürel mirasın korunması ve yasadışı kültür eserlerinin ticareti hakkında ortak bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı Nikos Anastasiades ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında salı günü telefon görüşmesi yapıldığını doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, telefefon görüşmesi hakkında açıklama yapılmayacağını belirtti.