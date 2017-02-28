Güney Kıbrıs:Müzakerelerin başlaması için Türkiye Kıbrıs Türk liderliğine baskı yapmalı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Büyükelçi Alexandros Zenon, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk liderliğine müzakere masasına geri dönmesi ve diyaloğu başlatması için baskı yapmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Cenevre’de düzenlenen İnsan Hakları Konseyi 34. Üst Düzey Oturumunda konuşan Zenon Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi için harcanan çabalardan söz etti; hemen hemen iki yıl süren müzakerelerden sonra önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Geçen Ocak ayında tarafların ilk kez Cenevre’de toprak ayarlamaları konusunda haritalar sunduklarını, ilk kez Garantör Güçlerin garantiler ve güvenliği görüşmek için bir araya geldiklerini anlatan Müsteşar, önemli ayrılıkların olduğu konuların hala beklemede olduğunu bildirdi.

İki garantör güç, Birleşik Krallık ve Yunanistan’ın ‘yapıcı tutumları’nı öven ve Türkiye’den de olumlu hareket etmesini isteyen Alexandros Zenon, “Süreçle ilgili taahhüdümüzü tekrarlarken şimdi üçüncü garantör güç Türkiye’nin verdiği sözleri hayata geçirmesinin, adada insan haklarının ihlaliyle sonuçlanan askeri işgali sona erdirerek bir anlaşma yönünde somut katkıda bulunmasının zamanıdır” şeklinde konuştu

Ankara’ya Kıbrıs müzakerelerinin başlamasına katkıda bulunması çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Zenon konuşmasında Lefkoşa’nın kültürel mirasın korunması için diplomatik girişimlerinden de bahsetti, konunun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kıbrıs Başkanlığı’nın bir önceliği olduğunu hatırlattı.

Geçen yılki oturum sırasında bir bölgeler üstü çekirdek grubunun sunumundan sonra Zenon, bu konudaki ilk kararın oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı, bu konuda oturumlar arası bir seminerin yıl içinde yapılacağını duyurdu.

İlgili taraflara, devletlere, BM tarafı, sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve kültürel haklar aktivistlerine etkinliğe yapıcı olacak şekilde katılmaları çağrısında bulunan Müsteşar, Kıbrıs’ın Daimi Misyonu’nun diğer Misyonlarla birlikte 17 Mart Cuma günü, ‘ihmal edilen’ Thalassaemia hastalarının haklarıyla ilgili endişelerin ele alınacağı bir etkinlik yapılacağını bildirdi.

Alexandros Zenon son olarak terörizme karşı koyma politikalarının uygulanması konusunda da, “Evrensel insan haklarından yararlanma konusunda taviz vermemeliyiz. Kıbrıs’ın Suriye’deki çatışmalara özel ilgili gösterdiğini, orada istikrara ve güvenliğe geri dönüşe izin verecek diplomasiyi destekliyoruz, bölgedeki tarihi Hristiyan toplumunun durumundan endişe duyuyoruz” dedi.

Müsteşar Alexandros Zenon, Cenevre’de pazartesi günü hükümet ve BM yetkilileriyle bir dizi temaslarda da bulundu, bölgesel konuları ve mülteci krizini görüştü.

Yapılan resmi açıklamaya göre Zenon, görüştüğü yetkililere Kıbrıs’taki barış çabalarıyla ilgili son gelişmeleri anlattı. Müsteşar Bahreyn Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulla Faisal Al-Doseri, Avustralya Uluslararası Gelişim Bakanı, Senator Concetta Fierravanti-Wells ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Alexandros Zenon’un Mısır ve Kazakistan Dışişleri Bakanları, Yunanistan ve Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcılarıyla Sırbistan Dışişleri Bakanlığı Vekili Yardımcısıyla da görüşmesi bekleniyor.

Alexandros Zenon son olarak BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein ve 2006-2008 yılları arasında BM’nin Kıbrıs Özel Danışmanı olarak görev yapan BM’nin Cenevre Ofisi Genel Müdürü Michael Møller ile görüşecek.