KKTC Başbakanı Özgürgün:Anastasiadis Hrisostomos aynı görüşe sahip.Bu zihniyetle anlaşma mümkün değildir

Güzelyurt Hastanesi temel atma törenine, KKTC Başbakanı Özgürgün Güzelyurt’un KKTC toprağı olduğunu söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzelyurt’un verileceğine dair söylentilerin yıllarca dillendirildiğini, bu hayali kuranların artık uyanmaları gerektiğine dikkat çekmiştim. Bu vesileyle bir kez daha tekrarlamakta yarar görüyorum. Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın en önemli, en değerli bölgesidir. bu gerçekler ışığında bugüne kadar yaratılan önyargıların ve bölgeye ilişkin belirsizlik durumunun gerçek dışı olduğunu artık herkes anlamalıdır.

Kıbrıs Türk halkının temel haklarını, refahını, mutluluğunu, geleceğini yıllarca gasp eden, değişmeyen Rum zihniyetinin bugünkü sözcüsü Rum lider Anastasiadis de bu gerçekleri çok iyi anlamalıdır.”

“BU ZİHNİYETLE ANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Başbakan Özgürgün, konuşmasında Rum Lider Nikos Anastasiadis’in bugün basına yansıyan ve Kıbrıs Türklerini Ermeni, Maronit gibi azınlık gören ifadelerinin kendilerini şaşırtmadığına da değinerek, şunları söyledi:

“Anastasiadis, ‘azınlığın çoğunlukla eşitlenmesi talep edilemez’ derken bir süre önce ‘yüzde 18 nüfusla Türklerle eşitlik mi olur?’ diyen Başpapaz Hrisostomos’la farklı düşünmediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Dikkat çekici olan eşitlik verilemez demenin ötesinde talep edilemez denmektedir. Gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti adı ile haksızca üye yapıldıkları Avrupa Birliği’nde Dönem Başkanlığı’nı Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerle eşit sürede yaparken bu ülkelerle aynı nüfusa sahip miydiler? Anastasiadis dahası ‘dönüşümlü başkanlık şu anda görüşme dışıdır, Türk tarafının vereceği tavizlere bağlı askıda duracaktır’ demektedir. Hep söyledik yine tekrarlıyorum, değişmeyen Rum-Yunan zihniyeti ile Kıbrıs’ta federasyon temelinde bir anlaşmaya ulaşılması mümkün değildir. Kıbrıs Türk tarafı daha ne kadar taviz verecek, zaten Kıbrıs’ta bir anlaşma olması için hep iyi niyetle açılım yaptı.

Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafıdır. Toprağımıza sahip çıkmak yatırımdan geçer, yatırımları sürdüreceğiz. Müzakerelerin başladığı 1968 yılından bu yana kalıcı bir sonuca varılamamasının esas nedeni değişmeyen Rum-Yunan zihniyeti ve bu gerçekleri görmezden gelen uluslararası kamuoyudur. 1571’den bu yana bu topraklarda kök salmış Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını, geleceğini yok sayan Rum- Yunan zihniyetiyle ‘anlaşma adına’ zaman kaybetmekten vazgeçmeli, enerjimizi devletimizi yüceltip güçlendirmek ve halkımızın refahı, mutluluğu için harcamalıyız.”

“GÜZELYURT CANLILIK KAZANACAK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet tarafından hazırlanan ve bölge yaşamına olumlu katkılar sağlayacak projelerin birer birer hayata geçirilmesiyle Güzelyurt’un canlılık kazanacağı, insanların yüzünün güleceği ve bölgenin hızla gelişip kalkınacağına yürekten inandığını belirtti.

Güzelyurt halkının da bu güven ve inançla bundan sonra bölgesine ve topraklarına daha da sıkı sarılacağından emin olduğunu vurgulayan Özgürgün, şöyle devam etti:

“Sizlerle birlikte Güzelyurt’un sağlık sorunlarına temelli çözüm getirecek Devlet Hastanesi’nin temelini attığımız bugün, ülkemizin bir başka önemli projesinin ihalesinin yapıldığını müjdelemek isterim. Girne değirmenlik yolu ile Girne Doğu Sahil Yolu çift şerit yol yapımı projelerinin ihalelerine de çıkılmıştır. 2017 yılı, halkımızın hissedebileceği olumlu adımların atılacağı yıl olacaktır. Hükümetimiz için hedef, ülkeye, halka hizmettir. Çünkü bizim gailemiz devletimizdir. Bizim önceliğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir, halkımızdır, halkımızın refah ve mutluluğudur. Bu bağlamda sadece sağlık alanında değil bölgemize ve tüm ülkemize her alanda yatırımlarımız sürecek ve böylesi onur veren törenlerle halkımız beklentileriyle buluşturulacaktır. Hastanemizin bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım.”