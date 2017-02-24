Rum siyasi çevreleri Türk tarafını suçlamaya devam ediyor…Kasulidis,Güzelyurt’u istiyoruz

Rum siyasi çevreleri, Kıbrıs müzakerelerinin geldiği noktayla ilgili Türk tarafını suçlamaya devam ederken, Rum basını konuyla ilgili senaryoları, yorumları ve siyasilerin değerlendirmelerini işlemeyi sürdürdü. Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum Meclisi’nin aldığı Enosis Plebisiti kararıyla ilgili Rum partilerin “maksatları olduğunu” ancak bunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “etkilememesi gerektiğini” savundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan BM ve Rum tarafının Pakistan ziyareti konusunda bir süre önce bilgilendirildiği açıklamasına rağmen, Rum basını Pakistan konusunda “KKTC’nin yükseltilmesi” senaryolarına yer verdi.

Rum gazeteleri, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pakistan’a gidişini “Türkiye’nin KKTC’yi yükseltmeyi hedefleyen B planını devreye sokması olabileceğinden kaygılandığını” ve Rum diplomatik birimlerinin, gelecek hafta yapılacak İslam Konferansı’nda “hoş olmayacak sürprizleri engellemek için” harekete geçtiğini haber verdi.

Alithia, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Türkiye’nin AB Bakanı Ömer Çelik’in dünkü açıklamalarını, “Aynı Terane… Türkler Enosis Plebisitiyle İlgili Tezlerini Daha Da Sertleştiriyor ve AB’yi, Bizi Alıştırmaya Çağırıyorlar” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Kıbrıs müzakerelerinin, ne kadar süreceği şu ana kadar belli olmayan bir araya girdiğini, Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti ile ilgili kararı sonrasında Türk tarafının nasıl hareket edeceğinin bilinmediğini ve liderler, müzakereciler ve teknik komiteler arasındaki görüşmelerin kesildiğini yazdı.

“GARANTİ SİSTEMİ 1960’TA SÖMÜRGE ARTIĞI OLARAK KABUL EDİLEN BİR ŞEYDİR”

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis dün RİK’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin zamanı harcamaya çalıştığını iddia etti. “Garantiler sisteminin, 1960’ta sömürge artığı olarak kabul edilen ve aynı şekilde devam etmemesi gerektiğini herkesin anladığı bir şey olduğunu” iddia eden Kasulidis , Kıbrıslı Türklerin de Rumların da kendilerini aynı şekilde güvende hissetmesi ve “doğru olmadığını” öne sürdüğü Garanti sisteminin değişmesi gerektiğini herkesin kabul ettiğini savundu.

Kasulidis, “Türkiye, Güvenlik başlığı görüşmeye açıldığında bugün hâkim olan bu genel kabulle yüzleşmek zorunda olduğunu biliyordu” dedi.

Türkiye’nin Ocak’ta Güvenlik konusunda görüş belirtmekten kaçındığını, ardından dört özgürlüğü gündeme getirdiğini, şimdi konferanstan önce içle ilgili diğer başlıkların bitirilmesini istediğini anlatan Kasulidis, Türk tarafının “açık konuları toplayıp Güvenlikle ilgili konferansa götürerek konferans gündemini ağırlaştırmak ve al-ver talep ederek Güvenlik’teki yükümlülüklerini azaltmak istediğini” de öne sürdü.

“BAŞKANLIK VE HARİTA KONUSUNA AKINCI’NIN HATIRI İÇİN ATIF YAPIYORUZ”

Yoannis Kasulidis “Biz haritayı, Omorfo’yu (Güzelyurt), mülkiyeti istiyoruz. Başkanlık ve harita konusuna Akıncı’nın hatırı için atıf yapıyoruz. Haritalar sunuldu ancak kasaya konulup kilitlendi. Diğer sorunların genel çözümü için biz de kozumuz olsun istiyoruz. Onlar haritayı, biz başkanlığı (koz tutmak) istiyoruz” ifadesini kullandı.

Liderlerin, “kapatmak için uzlaşmaları gereken bir dizi konuda liste oluşturup bunlarla meşgul olmak konusunda anlaştığını” ancak hiçbir hareket olmadığını, “Türk tarafının görüşmek dahi istemediğini” öne süren Kasulidis “Kıbrıs Türk tarafı Ocak’taki Cenevre’den (konferans) sonra son zamanlarda tanınmaz hale geldi” dedi.

Rum Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşünü değiştirmesi halinde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in müzakerelere devam etmek üzere (Lefkoşa) Havaalanı’na gitmeye hazır olduğunu öne sürdü.

“BİZİM TARAFIN DA MECLİSİN ENOSİS PLEBİSİTİ KARARIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ MAKSATLARI VARDI AMA BU AKINCI’YI ETKİLEMEMELİYDİ”

Simerini “Müzakereler Ağır Ağır Ölüyor” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı’nın dünkü açıklamasında Alithia’nın yazdığı gibi Türkiye’nin değil Kıbrıs Türk tarafının zamanı harcamaya çalıştığını savunduğunu yazdı ve “Öteki taraf Cenevre Konferansı’ndan sonra tanınmaz hale geldi, artık müzakerelere devam etmek istemiyor” dediğini kaydetti.

Habere göre Kasulidis “Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 60’ının oyu ile, Türkiye’den direktif almayı kesme göreviyle seçilmiş çözüm adamı ise bunu göstermelidir. Çözüm adamı müzakereleri terk edip İslam Konferansı’na katılmak için Pakistan’a gitmez” iddiasında da bulundu.

“Bizim tarafın da, meclisin, Enosis Plebisiti’nin okullarda anılacaklar arasına katılması kararıyla ilgili çeşitli maksatları vardı” diyen Kasulidis, “ancak bunun Akıncı’yı etkilememesi gerektiğini” iddia etti.

“RUM DIŞİŞLERİ GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU, MEKANİZMALARI İŞLETTİ”

Gazete devamla Rum tarafının, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pakistan’a gidişini Türkiye’nin KKTC’yi yükseltmeyi hedefleyen B planını devreye sokması olabileceğinden “kaygılandığını” ve Rum diplomatik birimlerinin, gelecek hafta yapılacak İslam Konferansı’nda “hoş olmayan sürprizleri engellemek” için harekete geçtiğini haber verdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, İslam Konferansı’na katılacak ülkelerin, KKTC’yle ilgili niyetlerini saptamak için en uygun girişimlerde bulunduğunu belirterek “gerekli adımlar atıldı ve Kıbrıs Cumhuriyeti açısından hoş olmayan muhtemel gelişmelerin göğüslenmesi için mekanizmalar işletildi. Türkiye’nin, gerek şifahen gerek basit strateji ve işbirliği konularında sahte devletin tanınması yolunda en azından bir adım başarmak için çaba harcayacağına kesin gözüyle bakılmalı” ifadelerine yer verdi.

“AKINCI NEDEN GİDİP KIBRIS’I TEMSİL ETMESİN”

Gazete Dayanışma Hareketi’nin, “Akıncı müzakereleri bırakıp İslam Konferansı için Pakistan’a gitti” sözleri nedeniyle Kasulidis’i “tehlikeli saflık göstermekle” suçlayarak “Kıbrıs Cumhuriyeti gözlemci statüsüyle bile gidemiyorken (Akıncı) neden gidip Kıbrıs’ı temsil etmesin Sayın Kasulidis?” sorusunu yönelttiğini yazdı.

Habere göre Dayanışma Hareketi, Kasulidis’in, “Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti ile ilgili kararında Rum tarafının da çeşitli maksatları olduğu ancak bunun Akıncı’yı etkilememesi gerektiği” yönündeki “samimi itirafının”, Hareket’in, Ankara’nın 4 özgürlük talebiyle, DİSİ’nin Anastasiadis’in yeniden başkan seçilmesini kolaylaştırmak maksadıyla müzakerecilerin bu krize sürüklenilmesi için dolap çevirdikleri korkularını doğruladığını” savundu.

Simerini Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörünün bugün Güney’e giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini hatırlattı.

Habere göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis AP’nin Türkiye raportörünün Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme sebebinin “Kıbrıs sorununun çözümünde sorumlunun Türkiye olması olduğunu” iddia etti. Hristodulidis Anastasiadis’in bugünlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e; geçen perşembe günkü liderler görüşmesinin iptali ve ardından gelişenler konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tavrını ortaya koymak üzere önümüzdeki günlerde mektup göndereceğini de söyledi.

“BAŞARISIZLIK YOK”

Haravgi “Hristodulidis: Başarısızlık Yok” başlıklı haberinde Rum Sözcü Hristodulidis’in “Müzakerelerde başarısızlık yok, çok yakında Mustafa Akıncı’nın kararını değiştirip müzakerelere döneceğini umut ediyorum” dediğine dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis Rum tarafında yayın yapan Astra radyosuna yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, meclisten geçen Enosis Plebisiti kararının yanlışlığını defalarca tekrarladığını, bunun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletildiğini söyledi. Enosis kararının, Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliği referandumuyla ilgili gelişmeler nedeniyle müzakerelerin devam etmemesi için istismar edildiğini iddia eden Hristodulidis “Dikkatli olmalı ve okullarla ilgili ihtilaflı tüzük maddeleri oylamasındaki gibi bahaneler vermemeliyiz” ifadesini kullandı.

Fileleftheros “Prosedürde Her Şey Dondu…. Akıncı Aracılığıyla Ankara’nın, Bütün Temaslar Durdurulması Fermanı” başlıklı haberinde Kıbrıs sorununda hiçbir hareket olmadığını, Türk tarafının müzakere prosedürünü bütün düzeylerde dondurduğunu yazdı, “Ankara’nın emriyle işgal liderinin ofisi, müzakere prosedürüyle ilgili her görüşmenin ertelenmesine dair ferman yayımladı” ifadesini kullandı.

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