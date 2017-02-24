Kıbrıs Rum Yönetimi:AB Kıbrıs’taki gelişmeleri ve ekonominin dinamizmini anlamada başarısız

Rum Maliye Bakanlığı’ndan bir kaynak Kıbrıs Haber Ajansı’na, Avrupa Konseyi’nin ülkelerle ilgili raporunda Kıbrıs’taki gelişmeleri ve ekonominin Kıbrıs’taki gelişmeleri ve ekonominin dinamizmini anla olduğunu belirtti.

Dün açıklanan Avrupa Komisyonu raporunu yorumlayan Maliye Bakanlığı kaynağı, Avrupa Komisyonu’nun bu anda %3 olan reel büyüme oranını değil potansiyel büyüme oranını%0’a yakın değerlendirdiğine dikkat çekti, Maliye Bakanlığı, Komisyon’un bu potansiyel büyüme oranını oldukça saptırarak tahmin ettiğine inanıyor.

Ekonominin potansiyel büyümesine farklı bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden söz konusu kaynak, Kıbrıs ekonomisinin kısa süre önce çok ağır bir mali krizden çıkması sebebiyle Kıbrıs ekonomisinin zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu, halledilmesi gereken dengesizlikler olduğunu belirtti.

Merkez Bankası’nın bir kaynağı da, “Tabii ki Kıbrıs ekonomisinin birçok zorluğu bulunuyor ancak hiç kimse sağlanan ilerlemeyi inkâr edemez” şeklinde konuştu.

Aynı kaynak, sorunları halletmek ve zorlukları gidermek için koşulların mevcut olduğunu kaydetti.