Anastasiadis’ten dönüşümlü başkanlık açıklaması:“Müzakere konularına girmek istemiyorum” Reviewed by Momizat on . Rum lider Anastasiadis, Papadopulos ve Hristofyas’ın kabul ettiği dönüşümlü başkanlığı hala neden kabul etmediği sorusuna 4 kelimeyle cevap verdi. Anastasiadis, Rum lider Anastasiadis, Papadopulos ve Hristofyas’ın kabul ettiği dönüşümlü başkanlığı hala neden kabul etmediği sorusuna 4 kelimeyle cevap verdi. Anastasiadis, Rating: 0
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Anastasiadis’ten dönüşümlü başkanlık açıklaması:“Müzakere konularına girmek istemiyorum”

Haber Tarihi:: 22 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Rum lider Anastasiadis, Papadopulos ve Hristofyas’ın kabul ettiği dönüşümlü başkanlığı hala neden kabul etmediği sorusuna 4 kelimeyle cevap verdi.

Anastasiadis, Atina Haber Ajansı’na verdiği 1300 kelimelik müzakere ayrıntılarının yer aldığı mülakatta “haleflerinizin dönüşümlü başkanlığı kabul ettiğini dikkate alacak olursak, siz neden kabul etmediniz” sorusuna sadece 4 kelimeyle cevap verdi.

İşte o cevap:

“Müzakere konularına girmek istemiyorum”.

HaberKıbrıs

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