Anastasiadis’ten dönüşümlü başkanlık açıklaması:“Müzakere konularına girmek istemiyorum” Reviewed by Momizat on Şub 22 . Rum lider Anastasiadis, Papadopulos ve Hristofyas’ın kabul ettiği dönüşümlü başkanlığı hala neden kabul etmediği sorusuna 4 kelimeyle cevap verdi. Anastasiadis, Rum lider Anastasiadis, Papadopulos ve Hristofyas’ın kabul ettiği dönüşümlü başkanlığı hala neden kabul etmediği sorusuna 4 kelimeyle cevap verdi. Anastasiadis, Rating: 0