Çavuşoğlu-Akıncı görüşmesi…Müzakere sürecinin en son aşamasındayız

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enosis kararının eski bir rüya olduğuna değinerek “Eşitlik, güvenlik ve özgürlük Türkiye ve KKTC’nin ortak noktasıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Mustafa Akınıc ile yaptığı görüşme sonrasındaki basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu; “Heyetler ve siyasi partiler ile verimli bir değerlendirme yaptık. Sayın Akıncı ile baş başa görüştük. Hangi adımları atabileceğimiz konusunu paylaştık. Şunu vurgulamak isterim bu süreçte sayın Akıncı’ınn ve KKTC müzakere heyetinin ve Türkiye’nin desteğinin büyük önemi vardır” dedi.

Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz 3-4 ay içinde sık sık arızaların yaşanmasına rağmen biz yapıcı tutumumuzu sürdürdük. Teknik toplantılarda, Cenevre’de, adada ve müzakerelerde de sürdürdük. Rum tarafının hiç yapıcı olamyan tavırlarını daha sık görmeye başladık. Yunanistan’ın ve Rum tarafının tavrı bir çözüme hazır olamadıklarını gösterdi.

Biz kendisine güvenen iki devlet olarak ne istediğimiz ve ne istemediğimizi olgun bir şekilde ortaya koyduk.

11 Şubat açıklaması zemindir. Temel nitelikler nettir. Bunlardan bir tanesi siyasi eşitliktir. Sayın Akıncı’nın eşitlik, özgürlik ve güvenlik yaklaşımı da bizim ortak hedefimizidir.

KKTC ‘nin adanın eşit tarafı olduğunu Rum tarafı ve dünya kabul etmeli.

Mont Pelerin’de masadan kalkmalar, ayrılmalar bunaları bir şekilde tölere ettik ama Enosis kararı ile gerçek niyetlerini ortaya koydular, rüyalarından uyanmadıklarını gördük. Zamanlaması da manidar, tam müzakerelerde sona yaklaşırken oluyor” dedi.

“14 Şubatta yaptığımız açıklamda hatanın düzeltilmesi ile ilgili görüşlerimizi ortaya koymuşken 16 Şubatta sigara içmeye gidiyorum diyerek çark etmeye çalışılması samimiyetten uzaktır. Dostluk başka ciddi sorun çözmek başka. Bu saldırgan tutumun ne kadar yanlış olduğunu söylemek lazım. Neden çıktı bu kadar bakmak lazım. Sayın Anastasiadis Junker’e yazdığı mektupta 80 milyonun AB’yi istila edeceğini söylemişsin. Bu çocuksu tutumlardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

2004’den bu yana özellikle adada kalıcı bir çözüm için parametreleri belli olan bir çözüm için hep yapıcı olundu. Bundan sonra da yapıcı olamk istiyoruz. Rum tarafının aldığı bu kararı düzeltmesini istiyoruz. Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz.

Huzur ve güvenliğine desteğimizi sürdüreceğiz. Bu mesajım hayallerinden vazgeçmeyenlere. Hatalarını düzeltip adam gibi masaya dönsüler, akıllarını başlarına toplasınlar. Güvenlik ve refah için üzerimize düşeni yapacağız”

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Akıncı: “Bu ülkede barış kültürünü geliştirmek zorundayız…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının bir çözüme kendi halkını hazırlama konusunda üzerine düşeni yaptığını söyleyerek, Anastasiadis’in kendi halkını siyasi eşitliğe dayalı bir çözüme, federal bir çözümde döşümlü olarak bir Kıbrıslı Türk’ün de Cumhurbaşkanı olabileceğine hazırlayamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrasındaki basın toplantısında konuştu.

Akıncı, “Hükümet ve mühalefet parti liderleri, heyetler ile birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Cenevre’den bu yana yaşanan süreci değrlendrime fırsatımız oldu” diyerek başladığı konuşmasına Cenevre öncesi ve sonrasındaki gelişmleri hatırlatarak devam etti.

Akıncı, müzakerelerin sürüdürülmesi ve olumlu yöndeki gelişmlerin sağlanamamasının temel nedeninin Kıbrıs Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Kurucu Devleti’nin Güney’deki devlet ile siyasi eşit bir varlık olacağının hala daha içine sindirememiş olmasından kaynakladığını söyleyerek “Yavaş ilerlemenin nedenini bu şekilde görüyorum. Kıbrıs Türk tarafı kendi toplumunu hazırlama gayreti sergilerken, Kıbrıs Rum tarafı bir Kıbrıslı Türk liderin de Cumhurbaşkanı olabileceğine, ortaklık devletinde siyasi eşitliğe hazıranmadığını gördük. Defalarca Sayın Anastasiadis’e bunları söyledim. Fakat bu konuda adım atmasını sağlayamadık” dedi.

Akıncı; “Bunlar siyasi eşitliğimizin iki temel göstergesidir. Bunlar olmadığı taktirde, Kıbrıs’ta bulunacak herhangi bir çözümün olmayacağını, referandum safhasına götürmeyeceğimizi izah ettik. Geldiğimiz noktada daha vahim bir olay ile karşılaştık. Rum toplumunun en hassas kesimlerinden biri olan okul çağındaki öğrenciler arasında kutlama gibi onure edilecek bir olay haline getirildi bu Enosis meselesi. Ben neler var diye baktım o listeye; 1 Mayıs, BM günü, Kadınalar günü gibi günler var listede. Kıbrıs’ta yaşanmış olan Enosis’i bu listeye dahil ederseniz, çok büyük bir infiale neden olacağını görmeniz gerekirdi.

Tepkimizi koyduk, sesimizi yükselttik. Meclisin tamamı ve toplumun tamamı bu yanlışa karşı durdu. Rum toplumu içerisindeki sağduyu sahibi insanların da tepkilerini bir yere not etmeliyiz. Altını çizmek istiyorum; ne söylenirse söylensin, müzakerelere yaptığımız katkı ve Türkiye’nin uğraşları ve katkısı ortadadır”

“BU ÜLKEDE BARIŞ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Bunun çok iyi anlşılmasında yarar var. Biz bu ülkede barış kültürünü geliştirmek zorundayız. Güney’deki gençler çözümden en uzak kesimdir. Bu hassas kesimi biz doğru eğitim ile yönlendireceğimze, bir fikri eski bir ideali yeniden gündeme taşırsak bu kabul edilecek bir durum olmaktan çıkar. ELAM gibi faşist, ırkçı bir partinin ardından gitmek vahim bir durumdur. Biz Avrupa’da da ne tür gelişmeler yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yanlışın düzeltilmesi gerekmektedir” dedi.

“ELİZABETH SPEHAR İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ayrıca bugün akşam BM Genel Sekreterliği Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile de görüşeceğini söyleyerek, “Müzakerelerin sürdürülmesinde onların da büyük katkıları vardır. En önemli noktalardan birinde böylesi bir olay ile karşılaştık. Gerçekleri görmezden gelerek değil, bu yanlışın düzeltimesini istemekteyiz” diyerek Türkiye’ye de verdikleri destek ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Akıncı: “Müzakere sürecinin en son aşamasındayız”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerde açıkta kalan konularda yol alınamamasının temel nedeninin, Rum tarafının, federasyonun bir eşitlik içerdiğini, azınlıktan çoğunluktan söz edilemeyeceğini ve Kıbrıs Türk kurucu devletinin güneydekiyle tam eşit olacağını içine sindirememesi olduğunu söyledi.

Akıncı, dönüşümlü başkanlık ve karar alma süreçlerine etkin katılım olmadığı sürece çözüm olamayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la yapacağı görüşmede, Enosis kararına tepkileri sonrasında Güney’de yapılanları öğreneceğini ve perşembe günkü liderler görüşmesine yönelik tavrını belirleyeceğini de söyledi.

Akıncı, müzakere sürecini kopardıkları, bitirdikleri, çökerttikleri diye bir şey olmadığını vurgulayarak “Çarptıkları o kapıyı, hatalarını düzelterek geri dönebilirler” dedi. Rum lider Nikos Anastasiadis’in Enosis’le ilgili kararı bertaraf etmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, Kıbrıslı Rumlara, Enosis kararına karşı daha çok seslerini çıkarmaları çağrısı yaptı.

Akıncı, Anastasiadis’in masa başında söylediği Ensosis’le ilgili kararın yanlışlığını, kendi toplumuna, dünya kamuoyuna ve Kıbrıslı Türklerin de duyacağı şekilde söylemesini istedi.

Akıncı, “Müzakere sürecinin en son aşamasındayız. Bundan ötesi yoktur. Ara verildi, yeniden toplanabilecek mi; göreceğiz. Artık karar noktasındayız. Biz nasıl ki bazı konularda cesaretle yürüyoruz, Rum tarafının da karar vermesi lazım. İncir ipi gibi uzatılacak noktada değiliz.

Müzakerelerin 49’uncu yılındayız, yarım yüzyıldır müzakere yapılıyor. Artık geleceğimizi sallantıda bırakamayız, bunu herkes bilmeli, karar vermeli” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, devam eden müzakere sürecinin son fırsat penceresi olduğunu belirterek, bu fırsatın kaçırılmaması çağrısı yaptı. Başka bir alternatif çözümden söz etmediklerini ifade eden Çavuşoğlu, çözüme ulaşılmaması halinde ne yapılacağına KKTC ile Türkiye’nin zamanı gelince karar vereceğini belirtti.

Gelinen noktada Rum tarafının hiç yapıcı olmayan tavırlarını çok daha sık görmeye başladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, siyasi eşitlik ve güvenliğin çözüm için Türk tarafının ilkesi olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Enosis’in eski bir rüya olduğunu ifade ederek, müzakerelerde sona yaklaşırken meclise böyle bir kararın getirilmesinin manidar olduğunu ve Rum tarafının niyetini ortaya koyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Anastasiadis’in bu konuyu hafife almasının, “tarihi bir olaya atıf” demesinin, samimiyeti konusunda da ciddi şüphe uyandırdığını belirtti.

“Sürecin devamı için Rum tarafının yaptığı hatayı düzeltmesi gerekir” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını yanında olmaya devam edeceğini, desteğinin süreceğini vurguladı.

“Enosis hayalinden vazgeçmeyenlerin akıllarını başlarına toplaması, çözüm istiyorlarsa adam gibi masaya dönmeleri ve Enosis hayalinden vazgeçmeleri” çağrısı yapan Mevlüt Çavuşoğlu, adada güven ve refah için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı söylentilerinin Rum tarafınca kasıtlı yayıldığını da söyleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Özellikle adalarda dedikodular çok oluyormuş, Kıbrıs’ta da bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

AKINCI VE ÇAVUŞOĞLU’NDAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, resmi ziyaret için dün gece adaya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC, Güney Kıbrıs, Türkiye ve diğer bazı ülkelerden çok sayıda gazetecinin izlediği basın toplantısı bir saat sürdü.

Akıncı ve Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

https://kktcb.org/tr/cumhurbaskani-akinci-muzakere-surecinin-en-son-asamasindayiz-5854