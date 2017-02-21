Jean-Claude Juncker:Yunanistan’daki mali kriz ‘ebedi’ ancak bunun çözülmesini umuyorum (görüntülü haber)

Belçika parlamentosuna hitap eden AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan’daki ekonomik kriz hakkında iyimser konuşmadı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan’daki mali krizin ‘ebedi’ olduğunu söyledi.

Belçika parlamentosuna hitap eden Juncker, “Yunanistan krizi ‘ebedi’ ancak bunun çözülmesini umuyorum” dedi.

Yunanistan 2009 yılından bu yana mali krizle boğuşuyor. Bu süre zarfında Yunanistan’ın devlet borcu üç kattan daha fazla artarken, GSYH ise yüzde 25 azaldı.

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1