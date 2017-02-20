Mike Pence:Trump’un AB ile işbirliğini sürdürme yönündeki güçlü taahhüdünü ifade etmek istiyorum (görüntülü haber)

Brüksel’de Avrupalı yetkililer ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence ülkesi ile Avrupa Birliği arasında sıkı işbirliğinin önemine vurgu yaptı:

“Bugün Başkan Trump adına Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa Birliği ile işbirliğini sürdürme yönündeki güçlü taahhüdünü ifade etmek istiyorum. Farklılıklarımız ne olursa olsun, her iki kıta da aynı mirası, aynı değerleri paylaşıyor ve her şeyden önce aynı amaca yönelik hareket ediyor. Güçlü olmalıyız.

Avrupa’nın güvenlik ve istikrarını korumak için çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor.”

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğinin önemli olduğunu söyledi:

“Bugün de geçmişte olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin birleşik Avrupa konusunda tam ve açık desteğini bekliyoruz. Birleşik Avrupa olmasaydı dünya çok daha tehlikeli bir yer olurdu.”

Mike Pence Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de görüştü. Terörle mücadele ve Ukrayna krizi masaya yatırıldı. Trump daha önce Avrupa Birliği’nin dağılacağını ve Brexit’in büyük başarı olduğunu belirtmişti. Trump ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin NATO ve Avrupa’nın güvenliğine yönelik angajmanlarını da yeniden gözden geçireceğini söylemişti.

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Trump yönetiminden AB’ye ‘işbirliği ve ortaklık’ güvencesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, AB liderleriyle yaptığı görüşmede, Avrupalı liderlerin endişelerini gidermeye çalıştı. Pence, Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD’nin Avrupa Birliği ile “işbirliği ve ortaklığı” devam ettirmeye kararlı olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pazartesi günü AB liderleriyle yaptığı görüşmede, ABD’nin Brüksel’e olan desteğinin devamına ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı.

Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesinin ardından konuşan Pence, Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD’nin Avrupa Birliği ile “işbirliği ve ortaklığı” devam ettirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Pence, ABD’nin dünyanın en büyük iki ekonomisinin güçlendirilmesi, terörle mücadele ve AB’nin doğusundaki ülkelere Rusya’nın müdahalesini engelleme konularında Avrupa ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Donald Tusk ise, “Amerika’nın birleşik bir Avrupa Birliği için tartışmasız desteğine güvendiğini” söyledi.

Pence ile görüşen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise ABD’nin “güçlü, birleşik bir Avrupa Birliği’ne ihtiyaç duyduğunu” kaydetti.

Mike Pence Brüksel’de protesto edildi

Trump’ın Brexit ve NATO ile ilgili sözleri ile Rusya’yla ilişkileri Avrupa Birliği’nde güvensizlik yaratmıştı.

Donald Trump, Brexit’ten yana açıklamalarda bulunmuş ve geçen ay Times gazetesine İngiltere’nin “ayrılmakla akıllıca davrandığını” söylemişti.

Trump geçen ay NATO’yu ise “işlevini yitirmiş” bir kuruluş olarak nitelendirmişti.

Pence hafta sonu Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD’nin NATO’ya “tartışmasız” desteğinin devam ettiğini söyledi.

Pence’in ziyareti sırasında AB Komisyonu binası önünde toplanan bir grup gösterici, Trump’ın kadın ile eşcinsel hakları ve iklim değişikliğine yönelik tutumunu protesto etti.

Protestocu Irene Donadio AFP’ye yaptığı açıklamada “Pence’in ziyaretini protesto için buradayız, çünkü ABD yönetiminin kadın haklarını dünya çapında zayıflatmasına karşı çıkıyoruz” dedi.

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‘NATO’nun eskimediği konusunda mutabak kaldık’

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Avrupa Birliği’yle (AB) olan iş birliğini sürdürmek konusunda kararlı olduğunu, her iki tarafın da aynı amacı paylaştığını belirtti.

AB karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence, göreve gelmesinin ardından Brüksel’e ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşen Pence, ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

TUSK: ŞAŞIRTAN GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLDİ

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonunda Tusk ve Pence, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşme için Pence’e teşekkür eden Tusk, “Gerçekten hepimizin buna ihtiyacı vardı.” dedi.

Hem ABD hem de AB’de son aylarda çok şey yaşandığını, bazen iki taraf arasındaki ilişkiler ve ortak güvenliğe dair şaşırtan görüşlerin dile getirildiğini kaydeden Tusk, bu sürede AB’ye “her şey değişmeden aynen devam ediyormuş gibi davranmak düştüğünü” söyledi.

TUSK: UMUT VADEDEN SÖZLER DUYDUM

Görüşmede, yeni ABD yönetiminin yaklaşımına ilişkin umut vadeden sözler duyduğunu belirten Tusk, Pence’e uluslararası düzen, güvenlik ve yeni ABD yönetimin AB’ye yönelik tutumuna ilişkin üç soru sorduğunu ifade etti.

Öncelikle kaba kuvvet ve egoizmin her şeye karar vermediği, uluslararası hukukun kuralları temelindeki düzenin sürdürülmesinin Batı’nın çıkarına olduğuna yönelik inancını dile getirdiğini kaydeden Tusk, “Bu düzen ancak Batı toplumunun tamamının karşılıklı destekleyici ve kararlı politikasıyla sürdürülebilir” diye konuştu.

TUSK: NATO ESKİMİŞ DEĞİL

İkinci olarak, her iki taraf arasındaki güvenliğin NATO ve mümkün olan en yakın transatlantik iş birliğine dayandığını söyleyen Tusk, bu iş birliğinin şeklini modernize etmek için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO için ‘eskimiş’ dediğine atıfta bulunan Tusk, “Onun kurulmasındaki değerler gibi NATO’nun da eskimiş olmadığı konusunda mutabık olmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

TUSK: ABD’NİN BİRLEŞİK AVRUPA FİKRİNE TARTIŞMASIZ DESTEK VERDİĞİNİ VARSAYIYORUZ

Üçüncü husus olarak ABD’nin birleşik bir Avrupa’ya desteğine ilişkin beklentisini dile getiren Tusk, “Geçmişte olduğu gibi ABD’nin birleşik bir Avrupa fikrine “candan ve tartışmaz”, tekrar etmek isterim, “tartışmasız” destek verdiğini varsayıyoruz. Avrupa birleşmemiş olsaydı, dünya kesinlikle daha kötü bir yer olurdu.” dedi.

Bu üç konuda da Pence’ten “evet” yanıtını aldığın kaydeden Tusk, böylesine olumlu bir açıklamadan sonra hem Avrupalıların hem de Amerikalıların söylediklerini hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

PENCE: ABD, AB İLE OLAN İLİŞKİLERDE KARARLILIĞINI İFADE EDİYOR

ABD Başkan Yardımcısı Pence de Tusk’la çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek “Bugün Başkan Trump adına ABD’nin AB’yle ortaklık ve iş birliğine devam etmesi yönündeki güçlü kararlılığını ifade etmek benim için bir ayrıcalık” diye konuştu.

PENCE: AB İLE AYNI AMACI PAYLAŞIYORUZ

ABD ile AB’nin amaçlarındaki benzerliğe dikkat çeken Pence, “Farklılıklarımız ne olursa olsun, iki kıtamız da aynı mirası, aynı değerleri ve her şeyden önemlisi özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü yoluyla barışı ve refahı destekleme yolundaki aynı amacı paylaşıyor. Biz bu hedeflere bağlı kalmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

AB’nin bir ticaret ortaklığından bugünkü haline geldiği süreci özetleyen Pence, AB ve ABD’nin dünya ekonomisindeki yerine dikkat çekerek, ekonomik taahhütlere bağlı oluklarını söyledi.

PENCE: AB’NİN TERÖRİZME VERDİĞİ KURBANLARIN ACILARINI BİZ DE HİSSESİDİYORUZ

Terörizm tehdidi karşısında AB’ye olan desteklerini sürdüreceklerini belirten Pence, Avrupalıların teröre verdiği kurbanların acılarının ABD’deki her evde aynı hissedildiğini kaydederek, Avrupalıları terör tehdidiyle mücadelede iş birliği yapmaya çağırdı.

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