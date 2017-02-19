Rum Dayanışma Hareketi Milletvekili Yorgallas:Diyaloğu değil,taviz politikasını terk edelim Reviewed by Momizat on . Rum Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas, partilerin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen diyaloğu terk etmesinden yana olmadığını belirtir Rum Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas, partilerin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen diyaloğu terk etmesinden yana olmadığını belirtir Rating: 0
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Rum Dayanışma Hareketi Milletvekili Yorgallas:Diyaloğu değil,taviz politikasını terk edelim

Haber Tarihi:: 19 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Rum Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas, partilerin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen diyaloğu terk etmesinden yana olmadığını belirtirken, Kıbrıs Rum tarafının “taviz politikasına” bir son vermesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine konuşan Yorgallas, Kıbrıs sorunu, Enosis plebisiti ve diğer konularda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Habere göre bir soru üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçimlerine tepki gösteren partilerin BM himayesinde gerçekleştirilen diyaloğun terk edilmesinden yana olmadığını belirten Yorgallas, böyle bir şeyin akıllıca olmayacağını ifade etti.

Yorgallas, sözlerinin devamında taviz verme ve “Türkiye’yi yatıştırma” politikasının bırakılması gerektiğini iddia etti.

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