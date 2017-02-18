ABHaber 2014’te gündeme getirmişti…Johannes Hahn:Dürüst olmak gerekirse tam üyelik süreciyle ilgili konular şu anda yüksek önceliğimiz değil

ABHaber’in 2014 yılında gündeme getirdiği görüşler son zamanlarda AB bürokratları tarafından sıkça gündeme getirilmeye başlandı.ABHaber,2014’ye ilişkilerin daha sağlıklı bir orrtama taşınması için bir dizi öneriler getirmişti.

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn “Dürüst olmak gerekirse tam üyelik süreciyle ilgili konular şu anda yüksek önceliğimiz değil” dedi.

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ise Türkiye’nin AB ile ilişkileri ve tam üyelik süreciyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

İstikrarlı bir Türkiye’nin AB için çok önem taşıdığını, Türkiye’nin AB’nin çok önemli stratejik ortağı olduğunu ifade eden Hahn, Türkiye’nin AB’ye aday olması nedeniyle hukukun üstünlüğü ve ilgili konularla ilişkili beklentileri olduğunu kaydetti.

Hahn, “Son yıllarda tanık olduğumuz bazı gelişmeler Türkiye’nin AB yolunda ilerlediğini göstermiyor. Ama bu Türkiye’nin kararı. Şimdi Nisan ayındaki referanduma bakacağız. Yargı bağımsızlığı gibi konularda öngörülen bazı değişiklikler AB perspektifiyle örtüşmüyor. Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu’nun Mart ortasında açıklayacağı raporu bekliyoruz” diye konuştu.

“Kürt sorunu salt askeri yöntemlerle çözümlenemez” diyen Hahn bu konuda Türkiye ile görüş ayrılığı olduğunu kaydetti. AB Komiseri, “Ancak siyasi çözüm kalıcı olacaktır. Bizim de çıkarımız bu soruna kalıcı çözüm bulunmasından yana. 17 milyon Kürt yaşıyor Türkiye’den Avrupa’ya yeni bir göç dalgası olması çıkarımız ile örtüşmüyor” diye konuştu.

AB Komiseri Hahn, “Dürüst olmak gerekirse tam üyelik süreciyle ilgili konular şu anda yüksek önceliğimiz değil” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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