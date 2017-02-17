Kıbrıs müzakerelerindeki krizin Rum basınına yansıması…Anastasiadis, Eide’yi kabul etmek için, müzakerelerden ayrılanın Akıncı olduğunu söylemesini Eide’ye şart koştu

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde yaşanan kriz, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Rum basını müzakerelerde yaşanan gelişmelere ve bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıklamalarına ayrıca partilerin tepkilerine geniş bir şekilde yer verirken, müzakerelerden ayrılan tarafın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu da iddia etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in plebisit kararının iptal edilmesi konusunda niyet ortaya koymadığı bahanesiyle, daha önce açıkladıklarını uygulayarak müzakereleri terk ettiğini” savundu.

Gazete BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin “liderlerin bir sonraki görüşmesinin planlandığı şekilde yapılacağını, şimdilik bir iptalin bulunmadığını, değişiklik olması durumunda ise bunun açıklanacağı” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Eide bu açıklamayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ardından Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmenin sonrasında yaptı.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeden “gerilimi tırmandırma taktiğine dayalı önceden tasarlanmış hareketle” ayrıldığını savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindekilerin, görüşme sırasında, Anastasaidis ile bir gerilim veya neden olmaksızın, Rum Meclisi’nin plebisit kararı gerekçesiyle, görüşmeden ayrıldığını savunan gazete Eide’nin, bu krizin ardından liderlerle gerçekleştirdiği ayrı ayrı görüşmelere karşın ortamın değişmediğini, Türk tarafının plebisit kararının iptalinde ısrarlı olduğunu yazdı.

Gazete Eide’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i telefonla arayarak dün olanlarla ilgili bilgi verdiğini ve görüşmeden ayrılanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu söylediğini de iddia etti.

Liderler arasındaki dün sabahki görüşmenin ayrıntılarına da yer veren gazete, görüşmenin bir saat sürdüğünü, görüşmenin bir noktasında, Akıncı’nın, plebisit kararının iptali konusunda Anastasiadis’in görüşünü istediğini, Anastasiadis’in ise belgelerle, Türk tarafının, Beşparmaklardaki bayrak, Türkiye ile aynı saat uygulaması v.b. gibi durumları örnek göstererek, “kışkırtmalarına” değindiğini ve ayrıca “neden yıllardır 1 Nisan kutlamalarına tepki gösterilmediği” sorusunu sorduğunu yazan gazete, Eide’nin Akıncı’yı yatıştırmak için, Kıbrıs Rum tarafı için eleştiride bulunarak bir düzeltme yapılması gerektiğine vurgu yaptığını, bunun da Anastasiadis’in tepkisine neden olduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis bunun üzerine, sert bir üslupla Eide’ye yönelik olarak , “görüşmelerin iki yıl sonrasında, Kıbrıs Rum tarafı için bu şekilde konuşmayı meşru kılamazsınız” dedi.

Bunun ardından Anastasiadis’in bir sigara içmek için ara istediğini, Anastasiadis’in dışarıda olduğu esnada Akıncı’nın ve beraberindekilerin, bu tür davranışları ve saygı eksikliğini kabul etmeyeceklerini söyleyerek, görüşmeden ayrıldıklarını yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının görüşmeden ayrılmasının kesin olduğunun anlaşılması üzerine Eide’nin Lefkoşa Havaalanı bölgesindeki giriş kapısı ile iletişime geçerek Akıncı’ya, kendisiyle konuşmak istediğini söylemelerini istediğini ancak Akıncı’nın ayrılma kararı aldığını söylediğini ve konunun kapandığını belirtti.

Politis gazetesi dünkü gelişmelere ilişkin haberi; “Plebisit Nedeniyle Müzakerelerde Yeni Kriz-Karnaval Geldi Liderler Çıktı” şeklinde verirken Haravgi gazetesi “Müzakereler Solunum Cihazında, Ciddi Karışıklık”, Simerini gazetesi ise “Akıncı’nın 1950 Plebisitine İlişkin Makul Olmayan Kararı Müzakereleri Havaya Uçurdu-Önceden Alınmış Karar” başlığını kullandı.

ANASTASİADİS EİDE’YE ŞART KOŞTU

Politis gazetesi, “Anastasiadis Eide’ye Kimin Önce Ayrıldığını Söylemesi Şeklinde Şart Koştu” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Eide’yi kabul etmek için, müzakerelerden ayrılanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğundan bahsetmesi şeklinde Eide’ye şart koştuğunu yazdı.

Gazete Kıbrıs Rum kaynaklara dayanarak Anastasiadis’in, Akıncı’nın “Anastasiadis’in kapıyı vurup çıktığı” şeklindeki açıklamalarına sinirlendiğini de belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının, Anastasiadis ile Eide görüşmesine yeşil ışık yakmak için Eide’nin Akıncı görüşmesinden sonra ne açıklayacağını görmeyi beklediğini yazan gazete Eide’nin, “dünkü görüşmeye ara verilmesinin, Akıncı’nın duygu yoğunluğu nedeniyle ofisine gitmesinin daha iyi olacağı değerlendirmesi üzerine ortaya çıktığı” şeklindeki açıklamasının ardından, Rum tarafının Anastasiadis-Eide görüşmesi için yeşil ışık yaktığını belirtti.

Müzakereler çerçevesindeki görüşmede, dün yaşananlara da geniş bir şekilde yer veren gazete bir Kıbrıslı Türk kaynağa dayanarak Anastasiadis’in, görüşme salonunda, Rum Meclisi’nin düzenlemesiyle hem fikir olmadığını ancak kendisinin her gün Beşparmaklardaki bayrağı gördüğünü söylediğini yazdı.

Eide’nin, Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerin endişelerini anlaması gerektiği şeklindeki müdahalede bulunmasıyla gerginlik yaşandığını yazan gazete Anastasaidis’in Eide’ye tepki göstererek müdahalede bulunmamasını istediğini belirtti.

Gazete Kıbrıs Türk tarafının, Anastasiadis’in “söyleyecek bir şeyim yok” diyerek sinirli bir şekilde salondan ayrıldığını, kapıyı kapattığını ve sigaradan sonra salona dönmediği şeklinde söylemde bulunduğunu yazdı.

Gazete, salonda yer alan Kıbrıs Rum kaynaklara dayanarak Anastasiadis’in sigara içtiği esnada Akıncı ve beraberindekilerin hiç kimseye bilgi vermeden ayrılmayı tercih ettiğini savunurken, Eide’nin Kıbrıs Türk tarafının ayrıldığını anlayınca “kapının kapanmasını istediğini” ancak bunun için geç olduğunu da belirtti.

ANASTASİADİS

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile dün gerçekleştirdikleri görüşmede yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, görüşmenin sona ermesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Anastasiadis, Rum Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada suçlamaların bir tarafa bırakılmasını iki toplumun beklentilerine yanıt verecek olan kapsamlı bir çözüme ulaşılması çabalarının başarılı olması amacıyla yapıcı bir istekle diyaloğun derhal sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Anastasiadis açıklamasında, görüşmenin dostane ve olumlu bir ortamda gerçekleştiği esnada BM ile kendi tarafları arasında yaşanan anlaşmazlığın sonucunda verilen kısa ara sırasında Kıbrıs Türk heyetinin herhangi bir neden ve sebep olmadan görüşmeden ayrıldığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dile getirdiklerinin, gerçek olaylara dayanmadığını ileri süren Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin olayların tam olarak nasıl olduğunu ifade edeceğinden de emin olduğunu belirtti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca Kıbrıs Türk tarafının tutumunun önceden alınan bir kararın ürünü olduğunu da iddia etti.

Eide’nin, Kıbrıs Türk tarafını görüşmeye geri getirme çabalarına karşın, Akıncı’nın kararlı olduğunu savunan Anastasiadis, Akıncı’nın görüşmede, Kıbrıslı Türklerin, meclisin plebisit kararına ilişkin endişelerine yönelik daha önce kamuoyu önünde söylediklerini dile getirdiğini belirtti.

Anastasiadis, kendisinin ise dile getirilen bu endişelerin haklı olmadığının gerekçelerini anlattığını ayrıca Ulusal Konsey’in “arzu edilen çözümün ne ENOSİS ne de taksim olduğu” şeklindeki kararına da atıfta bulunduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Rum tarafının iki toplum tarafından çözümün kabul edilmesi çabalarındaki samimiyetinden şüphe duyulmasına izin vermeyeceğini dile getiren Anastasiadis, kendisinin ayrıca Kıbrıslı Rumların endişelerinin görmezlikten gelindiği olaylardan da bahsettiğini, tüm bunlara rağmen kendisinin diyaloğun kesilmesini ve Kıbrıs Türk liderden toplumundaki siyasi dinamiklerin davranışlarını düzeltmesini istemediğini savundu.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca şahsen kendisinin, dikkatini Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunmasına ve diyaloğun devam etmesine vermeye devam edeceğini söyledi.

EİDE

Alithia gazetesine göre Eide, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, liderler arasındaki bir sonraki görüşmenin planlandığı şekilde (23 Şubat Perşembe) yapılacağını, şu anda bir iptalin bulunmadığını, herhangi bir değişiklik olması durumunda ise bunun açıklanacağını ifade etti.

Eide, sürecin durmadığını, her iki liderin de sürece bağlı olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin, bu sürecin sona erdiğini, ertelendiğini veya iptal edildiği şeklinde görmediğini söyleyen Eide, sürecin devam ettiğini, bunu hem Akıncı’nın hem de Anastasiadis’in dile getirdiğini belirtti.

Eide, dikkatli olunması gerektiğine de dikkati çekerek her iki toplumda, bu sürecin yörüngeden çıkmasını arzulayan unsurların bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i, gelişmeler konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün sabah ki görüşmeden ayrıldığını, bunu kendisinin de söylediğini belirtti.

Eide, liderlerle yaptığı görüşmeyi çok iyi şeklinde de nitelendirirken, liderler arasında sabah yapılan müzakereler çerçevesindeki görüşmeye de değindi.

Eide, iki liderin ve kendisinin, müzakerelerde değil ama Rum Meclisi’nin kararı da dahil olmak üzere yaratılan durumun netleştirilmesi için dünkü görüşmeyi değerlendirmeyi arzu ettiklerini, bunun, herkesin samimi niyeti olmasına karşın görüşmenin aniden sona erdiğini belirtti.

Eide, Akıncı’nın da dediği gibi, Cumhurbaşkanı’nın, “bir noktada ayrılmaya karar verdiğini” söyledi ve görüşmenin, tüm katılımcılar için zor olduğunu da ekledi.

PARTİLERDEN TEPKİ

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin, dünkü gelişmelere bağlı olarak yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Ankara’ya yoğun eleştiride bulunduklarını yazdı.

Habere göre DİSİ yaptığı açıklamada, tüm olanları ve Akıncı’nın görüşmeden ayrılmasını hayal kırıklığı ve kuşkulu bir şekilde izlediklerini belirterek, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması isteğinin ve tutumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

DİKO açıklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “Ankara’nın sesi” olarak nitelendirirken Akıncı’nın faaliyetlerini ve taleplerini “kınadı”.

EDEK, Akıncı’nın tutumu ile davranışının, Ankara ile Erdoğan’ın siyasetiyle aynı çizgide olduğunu teyit ettiğini ileri sürdü.

Dayanışma Hareketi, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yaptıkları açıklamada Akıncı’nın tutumunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

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