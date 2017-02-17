“Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleştirilmesi fikri” olan Enosis’in tarihsel evrimi…(infografik)

Enosis,Kıbrıs adasının Yunanistan ile birleşmesi dileğini ifade eden kelimedir.Sözlük anlamı birleşme, bağlanmadır.Yunanistan ve Kıbrıs Rumları arasında benimsenen Enosis, Megola İdea haritasının çizilmesiyle ortaya çıkan ve 1791’den bu yana gündemde olan bir konudur.Enosis politikasının bugün varolan hedefi, Rum egemenliğinde tüm Kıbrıs’a hakim olcak bir Rum Cumhuriyeti kurulması ve Türklerin azınlık durumuna düşürülmesidir.

Yunanistan bu fikrini ilk kez resmi olarak 1828’de İngiltere, Fransa ve Rusya’ya nota vererek ortaya atmış, adanın kendisine bağlanmasını istermiştir.Daha sonra 1918’de Paris’te toplanan Barış Konferansında da aynı talebi tekrarlamıştır.

Enosis , Kıbrıs’ta Yunan hükümeti , Yunan kilisesi ve Patrikhane tarafından desteklenmiş ve bu ideal yıllarca gençlere aşılanmıştır.1960 yılında yapılan bir anlaşma ile Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın garantisi altında Bağımsız Kıbrıs Cımhuriyeti kurulmuştur.