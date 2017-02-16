Nikos Anastasiades:Enosis konusunda Türk tarafının endişeleri yersiz.Akıncı, masadan sebepsiz ve hiç bir neden olmadan ayrıldı

Rum lider Nikos Anastasiades, Mustafa Akıncı’yı her iki toplumun beklentilerini karşılayan Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla “şikâyetleri terk edip yapıcı bir davranışla diyaloğun devam etmesi amacıyla hemen masaya gelmesi” çağrısında bulundu.

Perşembe günü Anastasiades ve Akıncı, BM himayesinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakereler çerçevesinde bir araya geldiler.

Başkanlık Sarayında açıklamada bulunan Anastasiades, perşembe günkü görüşmenin sonucu için üzüntüsünü ifade ederek görüşmenin “dostça ve yapıcı bir iklimde yapılırken ve BM ile bizim tarafımız arasında bir anlaşmazlık yaşandığının ardından kısa bir ara verildiğinde Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz ve hiç bir neden olmadan görüşmeden ayrıldı” dedi.

Anastasiades, Akıncı’nın iddiaları “gerçek olayları yansıtmıyor” dedi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin “olayların nasıl meydana geldiğini” söyleyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Bir soruya Anastasiades, Kıbrıs Türk tarafının bugünkü davranışının önceden alınan bir kararın sonucu olduğu yanıtı verdi.

Anastasiades, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Kıbrıs Türk Toplum liderinin masaya dönmesi ile ilgili çabalarına rağmen “Kıbrıs Türk Toplumu lideri kararından dönmedi. Sayın Akıncı görüşme sırasında, Rum Meclisi’nin kararı üzerinde Kıbrıs Türk toplumun endişeleri yönündeki önceden de kamuya yaptığı açıklamasını tekrarladı” dedi.

Anastasiades devamla, şahsen Akıncı’ya verdiği yanıtına atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk tarafının endişelerinin yersiz olduğuna nedenleri açıkladığını söyledi.

“Ulusal Konsey’in oybirliğiyle aldığı karara atıfta bulundum ve Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Rum tarafının karar veya niyetlerini sorgulamasının haklı gösterilemeyeceğini, çünkü oybirliğiyle alınan kararda Kıbrıs sorununa hedeflenen çözümün Yunanistan ile birleşim veya taksim olmadığı ispat ediliyor” dedi. Nikos Anastasiades, Ulusal Konsey’in kararında, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarına tam uyumlu bir çözüme olan bağlılığının ifade edildiğini belirtti.

Anastasiades, “geçen günde söylediğim gibi; Kıbrıs Rum tarafının içtenlikle, iki toplum tarafından kabul edilecek bir çözüm istediği konusunda kimsenin kuşku duymasına izin vermeyeceğim. Bu, net olarak müzakere masasında da görülmektedir” dedi.

Liderler arası görüşme sırasında Anastasiades, “Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Rum toplumunun endişelerini karşılaşmayan bir dizi olaylara atıfta bulundum ve bunlara rağmen diyaloğun ertelenmesi veya Kıbrıs Türk liderin sorumluluğu üstenmesi ve Kıbrıs Türk toplumunda siyasi partilerin davranışını düzeltesi talebinde bulunamadım” dedi.

Müzakerelerde sağlanan ilerlemenin önemine işaret ettim ve kalan anlaşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla diyaloğun devam etmesine odaklanmamız gerektiğini vurguladım” ifadesine yer veren Anastasiades devamla, liderler arası görüşmede Kıbrıs Rum tarafının perşembe günkü görüşmeye planlanan gündem üzerine esaslı müzakere yapma hazırlığı içinde katıldığını söyledi.

Türkiye’nin kendi sorumluluklarını üstenmemesi amacıyla nedenler aramaması gerektiğini ifade eden Anastasiades, Türkiye’nin Kıbrıs halkının yararına olmayan taleplerde bulunması veya şartlar ileri sürmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin Kıbrıs Rum toplumun endişelerini karşılayan Kıbrıs sorunundaki önemli konuların çözümlenmesi amacıyla olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz” şeklinde konuşan Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafı ve şahsen Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve çalışabilir bir çözümün bulunmasına bağlı olmaya devam ettiğini söyledi.

Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının 12 Ocak 2017 tarihinde Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin huzurunda varılan mutabakat doğrultusunda diyaloğa devam edilmesine bağlı olmaya devam ettiğini söyledi.

Anastasiades, “bunundan dolayı, her iki toplumun endişelerini karşılayan kapsamlı bir çözümün bulunması amacıyla Kıbrıs Türk Toplumu liderini suçlamaları terk edip yapıcı bir davranışla diyaloğun devam etmesi amacıyla hemen masaya gelmeye çağırıyorum” dedi.

Akıncı’nın, Anastasiades’in masayı ilk terk ettiği yönündeki iddialarıyla ilgili bir soruya Nikos Anastasiades, “tanıklar siziniz, gazeteciler çünkü Akıncı’nın ayrılması yönündeki haberi Kıbrıs Türk medyasından aldınız ve kendim BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı’nın Akıncı’nın masaya dönmesi amacıyla harcadığı çabaları bekledim ve Başkanlık Sarayına yarım saat sonra döndüm” dedi.

Anastasiades, Akıncı’nın masadan sebepsiz ve hiç bir neden olmadan ayrıldığını söyledi.

“Bir küçük ara verilmesini talep ettim ve odada iken Kıbrıs Türk Toplumu lideri ve ona eşlik eden heyet ayrıldı. Sayın Eide ayrılmasını fark etmedi ve her zaman her iki lider ve heyetlerine yaptığı gibi ona veda etmeden odada kaldı” şeklinde konuşan Anastasiades, “ortamı daha fazla germek istemediğim için fazla açıklama yapmak istemiyorum; dolayısıyla Sayın Akıncı’nın iddiaları gerçekleri yansıtmıyor” dedi.

Anastasiades, devamla, “eminim BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide olayların nasıl meydana geldiğini söyleyecek” dedi.

Başka bir soruya Nikos Anastasiades, BM Genel Sekreteri’nin geçek olaylar için bilgilendireceğini ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de olayların nasıl meydana geldiğini söyleyeceğinden emin olduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının diyaloğun devam etmesi konusunda kararlı olduğuna işaret eden Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının 43 yıldır Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasını arzu ettiğini vurguladı.

Anastasiades, “iki yıl süren yoğun diyalogdan sonra, sağlanan ilerlemenin ardından ve anlayışla karşılanan önemsiz bir olaydan sonra Kıbrıs Türk tarafının istediği şekil ile diyaloğun ertelenmesini kabul etmiyorum” dedi.