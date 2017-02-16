Rum Basını Akıncı görüşmeleri terk etti…KKTC Cumhurbaşkanı:Kapıyı kapattılar, gittiler, sonra da “Akıncı gitti” dediler

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,’liderler görüşmesi’ sonrası açıklamalarda bulundu.

“Görüşmeye giderken güney Kıbrıs Meclisi’nde alınmış olan Enosis Plebisitini okul programlarına alarak anılacak listesine konmuş olmasının yarattığı sıkıntı ve hayal kırıklığını konuşacağımı açıklamıştım.

Önceki günkü teknik düzeyde yer alacak müzakereciler toplantısı iptal edilmişti. Bu sıkıntıyı teknik değil ancak politik düzeyde ele alınacağını belirtmiştik.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Anastasiadis’in yaptığı gibi bir protestoda bulunmadık. Yüz yüze konuşmayı tercih ettik. Sayın Anastasiadis, İstanbul’da katıldığımız bir yemeği gerekçe ederek, bir toplantıyı protesto etmişti.

ELAM gibi partinin önerisine DİSİ’nin çekimser kalarak destek vermesi hem bizim toplumumuzda hem de dünyada ciddi rahatsızlıklara neden oldu.

ENOSİS fikri, Kıbrıs trajedisinin en önemli sorumlusudur.

Biliniyor ki, bu hadisenin tarihsel geçmişi Rum eğitim sisteminin bir parçasıdır. Bunu onore edilecek bir olay olarak nitelendirmek çok daha farklıdır.

Burada bizim toplumumuzun hislerine saygı gösterilmemiştir.

Şunu da hatırlattık; 20 Temmuz’un 15 Temmuz darbesinin bir sonucu olmasına rağmen, ben konuşmamda, Kıbrıslı Rum toplumunun acılarına da dikkat çekmiştim.

50’lerde, 60’larda Kıbrıslı Türk toplumu daha çok acı çekmiştir ancak 1974’te Kıbrıslı Rumların acılarını da görmezden gelmemiştik.

Yıllardır, iki toplumun ortak kutlamaları, yıldönümleri vardır. Ancak bizim zamanımızda yeni bir husus eklenmemiştir. Ancak, aynı davranışı Kıbrıslı Rum liderden göremedik. Bunun yarattığı hayal kırıklığını da ilettik.

Tüm kamuoyu yoklamaları, Kıbrıs’ın güneyinde çözüme en uzak kesimin gençler olduğunu bize gösteriyor. Böylesi bir süreçte alınan karar, bu kesime negativ bir sonuç verecektir.

Biz ortak bir gelecek kurmaya çalışırken, atılan bu adım mutlaka düzeltilmesi gerekir.

Yeni bir geleceği birlikte planlarken, Kıbrıslı Rum lideri ELAM gibi bir partiyle el ele görmek istemiyoruz.

Anastasiadis’ten, bu karara karşı olduğunu çok net göstermesini ve geri bir adım atılmasını istediğimizi söyledik.

Sayın Kıbrıslı Rum lider bizi dinlemek yerine, önceden hazırladığı 5 sayfalık bir metinle geldi.

Bizim 20 Temmuz’umuzdan 15 Kasım’a kadar anımsatarak, isteseydi, müzakerelerden çekilmek için kendi gerekçeleri de olduğunu söyledi. Hatta buna Türkiye’den gelen suyu da ekledi.

Bizim duygularımızı kavrayacak bir davranış içinde kendisini göremedik.

Ancak, bu toplantıda, bu kararı onaylamadığını da söyledi.

Bunu kendi toplumuyla paylaşmasını da istediğimiz zaman bu yönde bir güvence vermedi.

Birleşmiş Milletler adına Eide de bir konuşma yaptı, bu algının düzeltilmesi gerektiğini söylerken, Anastasiadis toplantıyı terk etti.

Anastasiadis’in bu davranışını tolere etmek mümkün değildir, en önemlisi, karşılıklı saygıdır. Bu saygı bozulduğu anda toplantının devamının gelmesi mümkün değildir.

Akıncı toplantıyı terk etti, yönünde güneyde çıkan haberler karşısında bu gelişmeyi mecburen anlatmam gerekti.

Kıbrıs Türk halkının yetkilendirilen kişi olarak, toplum lideri vasfıyla yönetilen bu görüşmelerde hiçbir zaman saygı sınırları dışına çıkmadım.

Çözüm perspektifi içerisinde tek gün dahi şaşmadan, tüm iyi niyetimizle ve karşılıklı kabul edilebilir nitelikli bir çözüm için tereddütsüz çalıştım.

En ağır ithamlar pahasına çalışarak, süreci 20 ayda çok önemli noktaya taşıdık.

Geldiğimiz bu noktada, Kıbrıs Konferansı’nı yeniden Cenevre’ye taşıyarak, son rötüşları yapmaya çalışırken, yeniden Enosis ruhunu gündeme getirirken, gençleri bu yönde zehirlemek, buna nasıl sessiz kalabilirdik.

Böylesi bir konuda, tüm bu trajedilerin sorumlusu olan Enosis’i kutsamak, böyle bir zamanda gündeme geliyorsa tepkimiz az bile oldu; bu adımın hiçbir olumlu mantığı yoktur.

Kapıyı kapattılar, gittiler, sonra da “Akıncı gitti” dediler.

Müzakereleri terk etmedik ancak bunun bir adabı vardır.

Kendi elleriyle yarattıkları bu durumu yeniden açmak kendi ellerindedir.

Geldiğimiz notkada, tüm müzakere sürecine, tüm kapıları kapatmak istemiyorum. Çünkü Kıbrıs’ın bir çözüme ihtiyacı var. Ancak çözüm tek taraflı olmaz. Kıbrıslı Rum tarafında önceliklerde bir kayma olduğunu değerlendiriyordum. Rum tarafının artık Cumhurbaşkanlığı seçimine yöneleceğini görmüştüm. Beklediğimizden daha erkene taşınmış.

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Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşmeleri terk ettiği iddia edildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, görüşmelerin yaklaşık bir saat sonra bırakıldığını kaydedildi

Görüşmeler geçen hafta Rum Meclisi’nin aldığı enosis referandumunun okullarda kutlanmasına yönelik kararın gerginliği içinde gerçekleştirildi. BM Özel Danışmanı Espen Barth Eide Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mevcut iklimin müzakereler için uygun olmadığını ve liderlerin planlı toplantılarında havayı temizleyebileceğini umduğunu söyledi.

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