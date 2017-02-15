ABD’den NATO’ya: Batı değerlerini savunmak için artık orantısız bir payı üstlenmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Mattis “Amerikalı vergi mükellefleri, Batı’nın değerlerini savunmak için artık orantısız bir payı üstlenemez. Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez”

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmaması durumunda, ülkesinin NATO’ya olan desteğini azaltacağı uyarısında bulunarak “Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez.” dedi.

Matis, katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda, ittifak üyelerini savunma harcamalarını artırmaları konusunda uyardı. Toplantıda yaptığı konuşmanın metnine göre, Mattis, NATO’nun, her üyenin ülke ekonomisinin yüzde 2’sini savunmaya harcamasına ilişkin planın gereğini yerine getireceği bir tarih belirlenmesini istedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmaması durumunda, ülkesinin NATO’ya olan desteğini azaltacağı uyarısında bulunarak “Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez.” dedi.

Matis, katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda, ittifak üyelerini savunma harcamalarını artırmaları konusunda uyardı. Toplantıda yaptığı konuşmanın metnine göre, Mattis, NATO’nun, her üyenin ülke ekonomisinin yüzde 2’sini savunmaya harcamasına ilişkin planın gereğini yerine getireceği bir tarih belirlenmesini istedi.

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Mattis: ‘Ya Savunma Harcamalarını Arttırın Ya da Taahütlerimizi Azaltırız’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, NATO üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini, aksi takdirde Amerika’nın İttifaka ‘taahhütlerini azaltabileceğini” söyledi.

Mattis bu sözleri Brüksel’de ilk kez katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısında söyledi. Mattis, ABD’nin NATO’daki rolünü tam olarak nasıl “azaltabileceği”ne ilişkin bir detay vermedi.

Mattis aynı zamanda Amerika’nın Avrupa’nın güvenliğine olan bağlılığına dair NATO içerisinde oluşan endişeleri giderme gayreti sergileyerek, askeri ittifakın Amerika ve Avrupalı müttefikleri arasındaki ilişkide merkezi önemde olduğunu vurguladı.

Amerika Savunma Bakanı, “İttifak, ABD ve tüm Transatlantik camiası açısından temel bir zemin olmayı sürdürüyor,” dedi.

NATO üyeleri, toplantıyı Amerika’nın Avrupa’nın güvenliğine bağlılığını yeniden teyit etmede bir fırsat olarak görüyor. Başkan Donald Trump, son başkanlık seçimlerinden hem önce hem de sonra askeri ittifakın değerini sorgulayan açıklamalar yapmıştı.

Trump 20 Ocak’taki Beyaz Saray’da göreve resmen başladıktan sonra NATO’ya yönelik eleştirilerinin tonunu düşürse de, bazı üye ülkeleri ittifaka “tam olarak yeterli ve uygun maddi katkılar” sağlamamakla eleştirmeye devam etti.

NATO’nun Avrupalı üyeleri ve Kanada savunma harcamalarını geçen yıl 10 milyar dolar civarında artırmıştı ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bunun yeterli olmadığını söyledi.

Bazı NATO üyeleri ayrıca, Rusya’ya karşı daha yumuşak olarak gördükleri tavra dair de kaygılar ifade ediyor. Trump kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öven sözler sarfederken, önceki gün istifa eden ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de Rusya ile daha sıcak ilişkilerin önde gelen savunucularından biri olarak görülüyordu.

Bu arada NATO, Rusya’yı komşu Kırım ve Ukrayna’ya karşı yeni eylemlerde bulunmaktan caydırmak amacıyla Rusya’nın sınırlarına asker gönderdi.

Rusya, Kırım’ı 2014’te ilhak etmiş ve Kırım’ın Ukrayna’ya dönüşünü engellemek için Ukrayna’nın doğusundaki isyancılara da doğrudan destek vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer yaptığı açıklamada, Trump’ın Rusya’dan Kırım’ın kontrolünü Ukrayna’ya geri vermesini beklediğini söylemişti ancak Rusya bunu yapmayacağını belirtti.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kendi topraklarımızı vermeyiz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminden kalma anlaşması ihlal ederek güdümlü füze konuşlandırması halinde askeri ittifakın bundan kaygı duyacağını kaydetti.

Amerikan istihbarat kurumlarının Rusya’nın geçen yıl bir güdümlü füze konuşlandırdığını tespit ettiği, bunun da Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) ihlali anlamına geldiği belirtiliyor. Stoltenberg, “Rusya’nın INF anlaşmasına uymaması, ittifak açısından ciddi bir endişe kaynağı olur” ifadesini kullandı.

NATO üyeleri Savunma Bakanı Mattis ile ayrıca, ittifakın IŞİD militanlarına nasıl daha etkili karşı koyabileceği hususunu konuşmayı planlıyor.

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ABD Savunma Bakanı’ndan NATO ortaklarına rest

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO üyesi ülkeler yıl sonuna kadar savunma harcamalarını artırmazsa ABD‘nin NATO’daki angajmanını düşüreceğini bildirdi.

Belgien US Außenminister James Mattis und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf NATO Treffen in Brüssel (Getty Images/AFP/E. Dunand)

ABD Savunma Bakanı James Mattis, katıldığı ilk NATO toplantısında ittifak ortaklarına net mesajlar iletti. Mattis, Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısında NATO ortakları savunma harcamalarını artırmazsa ABD’nin NATO’daki angajmanını düşüreceğini bildirdi. Bakan, ABD‘nin NATO ortaklarından yılsonuna kadar savunma harcamalarının artırılması amacına ulaşmak için somut bir plan sunmalarını talep etti. Mettis “ABD vergi mükellefleri Batılı değerlerin korunması için daha fazla orantısız yüksek bir meblağ ödemeye devam edemez” diye konuştu.

Terörle mücadelede daha fazla çaba gösterilmesinin yanı sıra ittifak ortaklarının savunma harcamalarını artırmasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın ana talepleri olduğunu kaydeden Mettis, ABD bu kapsamda 2015 yılında 594 milyar dolar harcama yaparken aynı yıl Avrupalı NATO ortakları ve Kanada’nın ise toplam 273 milyar katkıda bulunduğunu ifade etti.

NATO savunma bakanları toplantısının ilk tur görüşmelerinin ardından basına bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e göre ise ittifak ortaklarının ABD’nin talep ettiği gibi somut bir plan hazırlamayı kabul edip etmeyecekleri henüz belirsiz. Bakanların ilk turda ulusal planlarla ne kadar sağlam ilerlemeler kaydedileceğini ele aldığını kaydeden Stoltenberg “Konun görüşülmeye devam edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

ABD’nin savunma harcamalarına yönelik çabası

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde NATO’ya desteğini bildirmiş “İttifak ABD ve tüm Atlantik ötesi topluluk için şu an bağlı olduğumuz kadar temel bir ilke olarak kalmaya devam edecektir” diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce NATO ile ilgili yaptığı değerlendirmede, NATO’yu “modası geçmiş” bir ittifak olarak nitelemiş ve çok az ülkenin yapması gereken katkıyı sağladığını söyleyerek, bunun ABD’ye karşı büyük bir haksızlık olduğunu belirtmişti.

ABD’nin baskısı üzerine 2014 yılında ittifak üyeleri, 10 yıl içerisinde savunma harcamalarına gayri safi yurt içi hâsılasının en az yüzde 2‘si oranında daha fazla katkı yapma hedefi koymuşlardı. Ancak bu konuda NATO üyelerine yasal bir yükümlülük getirilmemişti. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın bu konudaki ısrarına rağmen 2014 yılındaki NATO zirvesinde sadece üye ülkeler için bağlayıcılığı olmayan bir niyet beyanında bulunulmuştu.

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