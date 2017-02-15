Avrupa Mısır’a olan seyahat engellerini kaldırıldı..Gelişmeler Türkiye,KKTC ve Yunanistan’ı da yakından ilgilendiriyor

Avrupa’dan Mısır’a olan seyahat engelleri kaldırıldı. Mısır şimdi Rusya’nın kararını bekliyor. Avrupa’nın bu kararı ise başta Türkiye olmak üzere KKTC ve Yunanistan’ı da yakından ilgilendiriyor.

Avrupa’dan Mısır’a olan seyahat engelleri kaldırıldı. Mısır şimdi Rusya’nın kararını bekliyor. Avrupa’nın bu kararı ise başta Türkiye olmak üzere KKTC ve Yunanistan’ı da yakından ilgilendiriyor.

Türkiye’nin Ege bölgesi dahil güney hattındaki sahil kesimi geçen sene 7.2 milyon turisti ağırladı. Ancak bu geçtiğimiz diğer senelerin oldukça gerisinde bir rakam. Türkiye bu sene bu kaybı telafi etmeye çalışacak.

Yunanistan ise Türk pazarından kaçan Avrupalı turistleri kendisine çekmeyi başarmıştı. Avrupalı turiste Mısır kapısının açılması Yunanistan’ı da çok yakından ilgilendiriyor. Bölgedeki diğer önemli aktör ise KKTC. Kuzey Kıbrıs bu sene bir turizm atağı başlatma hazırlığında.

AB ülkelerinin, 2015 sonunda Mısır’da Rus yolcu uçağının terör saldırısı ile düşmesinin ardından koydukları seyahat engelleri tamamen kalktı.

Mısır turizmi şimdi yalnızca Rusya’nın yasağının kalkmasını bekliyor.

Konu ile ilgili bilgi aldığımız Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç ise özellikle bu yıl İngiltere ve Almanya’dan turist beklediklerini söyledi. Güney Kıbrıs’ın Rusya yakınlığının turistleride etkilediğini ve dolayısı ile Güney kıbrıs’ta Rus turist patlamasının yaşandığını belirtti.

Bir diğer etkende Avrupalı turistin genelde 7 gece konaklamak istemesi ancak bu talebe otellerde genellikle 5 gün olarak cevap verebiliyor. Nedeni ise Casino turları sebebiyle haftasonu dolu olmaları.

Türkiye’de de hedef Arap turistler. Turizm acentaları, bu ülkelerden Türkiye’ye gelecek turist sayısını arttırmak için harekete geçti. 20 turizm acentasının temsilcisi Cidde Turizm Fuarı’na katılmak için Suudi Arabistan’a gitti. İstanbul Turizm Seyahat Acentaları Derneği Başkan Hasan Bayram, Körfez ülkelerinden yılda 2 ile 2.5 milyon arasında turist ağırlandığına dikkat çekerek, günlük ortalama harcama miktarı 600 doların üzerinde olan Arap turist sayısını bu yıl 5 milyonlar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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