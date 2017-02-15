Prof. Dr. Mehmet Hasgüler:Rumların Enosis kararı müzakerelere bir sabotaj ihtiyacından kaynaklandı

Kıbrıslı Türk akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasgüler,Kıbrıs Rum Meclisinde Enosis’le ilgili alınan kararı değerlendirdi.

Hasgüler.’’Buradaki mesaj doğrudan müzakerelere gönderiliyor… Mesajın ilk adresi müzakereler… Anastasiadis Akıncı’nın çözüm çabalarına karşılık veremiyor ve süreci kesmek istiyor… Çünkü müzakerelerin doğal evrimi ile uluslararası kamuoyuna normal yollardan bir referanduma varacağını anlamış… Buradan çıkmak için müzakerelere bir sabotaj ihtiyacı doğmuş… Bunu Yunanistan ile birlikte kotarmış bile olabilirler… Kısacası ilk hedef müzakerelerde Akıncı karşısında sürekli çözüm istemeyen taraf durumuna düşen Anastasiadis’in bu durumdan kurtulması…’’ dedi.

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in Kıbrıs gazetesindeki köşe yazısı için:

“Akılsız” Evlat: Kıbrıs Rum Elitleri

ENOSİS’in hatırlanması ve okullarda kutlanması için Temsilciler Meclisi bir karar üretiyor… Taslak önce Meclis’in komitesinden geçiyor… Komiteden geçmesine AKEL dışında tüm partiler destek veriyor…

Meclis’ten çıkan karara ise AKEL ret oyu veriyor, DİSİ çekimser kalıyor, geriye kalanlar ise onay veriyor…

Şimdi konuya reel politik açıdan bakalım… Bu kararın geçirilmesinde Anastasiadis’in gizli destek verdiğini söylemek mümkün… Öyle ki kendi partisi komiteden çıkmasına onay veriyor… ELAM gibi ırkçı ve faşist bir partinin böylesi bir olayı tek başına başarması mümkün değildir… Buradaki mesaj doğrudan müzakerelere gönderiliyor… Mesajın ilk adresi müzakereler… Anastasiadis Akıncı’nın çözüm çabalarına karşılık veremiyor ve süreci kesmek istiyor… Çünkü müzakerelerin doğal evrimi ile uluslararası kamuoyuna normal yollardan bir referanduma varacağını anlamış… Buradan çıkmak için müzakerelere bir sabotaj ihtiyacı doğmuş… Bunu Yunanistan ile birlikte kotarmış bile olabilirler… Kısacası ilk hedef müzakerelerde Akıncı karşısında sürekli çözüm istemeyen taraf durumuna düşen Anastasiadis’in bu durumdan kurtulması…

İkinci durum müzakerelerin sürmesi halinde seçim ateşinin Anastasiadis’i yakma ihtimalidir… Bu adımı seçim kampanyasına hazırlık için yapılmış bir yatırım olarak bile okumak mümkündür…

Üçüncü adres baharda doğal gaz konusunda yeni bir sondaj yapılması hazırlığı var… Bunun üzerinden taraflar gerginlik hatta düşük yoğunluklu bir çatışma içine bile girebilirler…

Türkiye’deki referandumun etkisi

Bu üç adresin ilki uluslararası siyasi güçler, ikincisi seçim üçüncüsü de ekonomik çıkar odaklı… Tüm bunlarla birlikte dördüncü ihtimal ise Türkiye’deki referandum… Referandum sonucunun Türkiye’de siyasi ve ekonomik bir kriz çıkaracağı üzerinden bir oyun planı yapılmış olabilir… Dolayısıyla referandum sonucundan sonra hareket planı yapmak için zamana ihtiyaç duyuyorlar… Bu da zaten doğal olarak seçim kampanyasına biraz daha yakınlaşmayı sağlayacak…

Bu faktörler ışığında Türk tarafının bu hamlelere karşı atması gereken bazı adımlar ve alması gereken bazı önlemler olabilir… Öyle ki ENOSİS anması tam anlamıyla bir çılgınlık halidir… Bunun göze alınması için rasyonel bazı hesaplar yapıldığı muhakkaktır… Dolayısıyla ilk sebep olan Akıncı’nın çözüm tutumunu KKTC’de her şeye rağmen desteklemek gerekiyor… Yazının başında ileri sürüldüğü gibi bu tutumun ilk sebebi müzakereleri sabote etme ve Akıncı’yı sonunda başarılı göstermeme hedefi engellenmelidir…

KKTC sağı dikkat etmeli.

Bunun için KKTC’de sağ cenahın biraz daha sağduyulu ve provokasyondan uzak, rasyonel bir tutum içine girmesi Kıbrıslı Türklerin menfaatleri açısından önem arz ediyor… Bu çerçevede konuyu ELAM’ın üzerinden değil Güney’deki siyasi ve ekonomik baronların üzerinden okumak gerekiyor… Yani Güney’de kısa vadeli hesaplar yapılıyor… Konuyu kendi ulusal ve siyasi çıkarları açısından bir oyun planıyla oynuyorlar… Buna karşı uyanık olmak ve galeyana gelmemek gerekiyor… Yoksa bu deli saçması ENOSİS “Plebisit”i gibi ne olduğu tartışmalı konuya Kuzey de destek vermiş olur…

Güney’de faşist, ırkçı ve ENOSİS yanlısı bu mefta fikirlerden en fazla Rum toplumu çekmiştir… Bu fikirler genel anlamda Rum toplumuna zarar vermiştir… Öyle ki bağlanmak istedikleri ülke olan Yunanistan, onların seçtikleri Makarios’a bile darbe yapmış ve birçok insanı katletmiştir… Dahası bu darbenin sonunda ülke bölünmüştür… Ne için? ENOSİS için elbette…2011-2012 dönemindeki krizde Yunanistan bankaları Rum mudilerinin milyonlarca Euro’sunu yutmuştur… Daha ne deyim? Yoksa bu kadar kazık yemiş bu sefil evladın bu son akılsızlığına ancak gülünür…

http://www.kibrisgazetesi.com/yazarlar/prof-dr-mehmet-hasguler/akilsiz-evlat-kibris-rum-elitleri/1536