Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdic:“AB, Batı Balkanlar için kilit role sahip”

Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdic, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Batı Balkan ülkeleri için kilit role sahip olduğunu ifade etti.

Zvizdic, Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki temasları kapsamında Başbakan Dusko Markovic ile görüştü.

Hükümet binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zvizdic, Batı Balkan ülkeleri için barış ve istikrarın önemine işaret ederek, AB üyelik sürecinde olan Bosna Hersek ile Karadağ’ın iyi bir işbirliğine sahip olduğunu belirtti.

Batı Balkan ülkelerinin daha iyi bir gelecek adına ulaşmaları gereken ortak hedefler olduğunu söyleyen Zvizdic, “Bunların ilki ortak paydada buluşmak, diğeri ise tüm bölge için faydalı olacak ekonomik potansiyelleri geliştirmek.” dedi.

Zvizdic, dış politikadaki en önemli hedeflerinin AB üyeliği olduğunu vurgulayarak, “AB üyeliği, Batı Balkan ülkeleri için kilit role sahip. Üyelik yolunda, Karadağ’ın kazandığı tecrübelerden biz de faydalanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek’teki farklı etnik kesimlerden siyasilerin NATO üyeliği noktasında henüz mutabakat sağlamadığını kaydeden Zvizdic, AB ve NATO üyeliklerinin barış ve istikrarla eş anlamlı olduğunu ifade etti.

– “AB, iki ülke halklarının yaşam kalitesi için önemli”

Karadağ Başbakanı Markovic de bölge ülkeleri için barış ve istikrarın önemli olduğu fikrine katıldığını ifade ederek, siyasette yaşanan görüş farklılıklarının gelişimi etkilememesi gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek ve Karadağ’ın AB üyelik sürecinde ciddi adımlar attığına dikkati çeken Markovic, “AB, iki ülke halklarının yaşam kalitesi için önemli. Karadağ, AB üyelik yolunda oldukça ilerledi. Bosna Hersek’in bu yıl içerisinde aday ülke statüsünü alacağına ve belki de fasıl açmaya başlayacağına inanıyorum.” dedi.

Markovic, iki ülkenin de zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu belirterek, özellikle altyapı alanında daha fazla işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi.

Zvizdic, Karadağ’daki temasları kapsamında ayrıca, Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ve Meclis Başkanı İvan Brajovic ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında AB’ye Üyelik Sürecinde İşbirliği Protokolü de imzalandı.

Ajanslar