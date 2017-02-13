Güneş de aldı başını gidiyor, rüzgâr da…AB’de enerji kaynağı olarak güneş de, rüzgâr da baş köşeye oturmuş durumda

Başlıktaki bu garip ifadenin arkasında son derecede somut bir gelişme var. Avrupa Birliği ülkelerinde enerji kaynağı olarak güneş de, rüzgâr da baş köşeye oturmuş durumda. Bu iki olgu kömürdü, petroldü, nükleerdi gibi fasa fisoya nanik çekiyor artık. Yepyeni bir çağın bayrağını taşıyorlar. Ötekileri büyük bir çabayla pazarlamaya çalışan çevreleri neredeyse gülünç duruma düşürerek. Tabii anlayana.

2016’da Avrupa ülkelerindeki enerji yatırımlarının getirdiği yeni katkının %90’ı tükenmez kaynaklı enerji türünde olmuş. Resmi rakamlar ortada. 2016’da, Avrupa Birliği’nde 24,5GW’lık yeni kapasite yaratılmış; bunun %86’sı güneşten, rüzgârdan, barajlardan. Bir yıl önce bu oran %79 imiş.

2016’da Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da, Finlandiya’da, İrlanda’da, Litvanya’da geniş kapasiteli “rüzgâr çiftlikleri” kurulup işletmeye açılmış. Bazıları karadan uzakta, denizin ortasında. Çoğu dev gibi; 600MW’a yaklaşan üretim kapasiteleri var.

Ancak bu gelişmeyi çelmeleyen bir olgu da söz konusu. AB ülkelerinin dörtte biri bu tür yatırımlara saldırmış durumda. Bir öteki dörtte bir (İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz) şimdilik ağırdan alıyor tükenmez enerji yatırımlarında. Öteki ülkeler hemen hiç umursamıyor. Örneğin Polonya “ille de kömür kaynaklı elektrik” diye tutturuyor.

Genel enerji politikasındaki bu çelişki yüzünden AB’de şu anda, elektriğin yalnızca %15î tükenmez kaynaklı. Ancak 13 yıl içinde bunun %30’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu arada ilginç bir olayın öyküsü düştü basına. Geçenlerde Portekiz’in ayrıntılı enerji dağıtımı verilerini inceleyen bir uzman şaşkınlık içinde kalmış, ama çok da sevinmiş. Anlaşılan elindeki raporlar neredeyse gün ve saat bazında tüketimi veriyormuş ve bunun ne ölçüde hangi kaynaklardan geldiğini gösteriyormuş. Uzman saptamış ki, geçtiğimiz Mayıs ayında 4,5 gün boyunca yalnızca tükenmez kaynaklı santraller çalışmış ve bütün Portekiz’in elektriği bunlardan gelmiş. Bunlar talebi bütünüyle karşılamaya yetmiş. Kömürlü, petrollü santrallerin çalışması gerekmemiş.

Bu olayı küçümsemeye çalışanlar “Canım, bu bir rastlantı!” demeye kalkmışlar. Uzmanın yanıtı çok güzel: “Cristiano Ronaldo gol attığı zaman ‘rastlantı oldu, şansı vardı’ demiyorsunuz. Bu golün arkasında hudutsuz bir hazırlık ve kan ter içindeki emek var. Bizim yaşadığımız olayda da.”

ekogazete.wordpress.com/2017/02/10/gunes-de-aldi-basini-gidiyor-ruzgar-da/