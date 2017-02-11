Kıbrıslı Türk Gazeteciler Tümerkan ve Ekmekçi Rum Meclisi’nin ‘Enosis’ Kararını Değerlendirdi:BM Müzakerelerden Hemen Çekilmeli

Havadis Gazetesi yazarları Mete Tümerkan ile Hüseyin Ekmekçi Rum Temsilciler Meclisi’nin, Ocak 1950 Plesibiti’nin (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) tüm Rum okullarında kutlanması yönünde aldığı kararı, Kıbrıs konusunda devam etmekte olan müzakere sürecine indirilmiş en ağır darbe olarak nitelendirdiler.

Hüseyin Ekmekçi, “Bu ne şimdi” diyerek adanın geleceğinin yeniden birlikte inşa edilebilmesi için görüşmelerin sürdüğü bir ortamda, Rum tarafında alınan bu kararın sürece büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Ekmekçi, bu kararın Rumların Federal çözüm konusunda samimiyetlerinin sorgulanmasını gerektiren bir karar olduğuna işaret etti. Ekmekçi “bir yandan federal bir çözüm için arayışta bulunacaksınız, diğer yandan böyle bir karara imza atacaksınız olmaz” diye tepki gösterdi.

Mete Tümerkan ise bu karar orada durduğu sürece müzakerelerin devamının bir anlamı kalmayacağına işaret ederek, “BM Güney Kıbrıs’ta bu karar geri alınana kadar müzakerelere yardımcı olmaktan vazgeçmelidir. BM müzakerelerden geri çekilmelidir” dedi.

Uluslararası toplumun da bu durumu hemen değerlendirmesini isteyen Mete Tümerkan “Rumlar artık ne istediklerine karar vermelidirler. Niyetleri hala Enosis ise bunu ortaya koysunlar, herkes de ne yapacağını bilsin. Değilse de bu kararı hemen geri alsınlar ve müzakere masasına çözüm odaklı bir şekilde, karşı tarafın hak ve çıkarlarına saygı gösterecek bir anlayışla otursunlar” diye konuştu.

Bu konuda uluslararası topluma da görev düştüğüne işaret eden Tümerkan, uluslararası toplumun müzakerelerde herkesin zamanını çalmakta olan Rum tarafına Kıbrıs’ta ne istediğini ve gerçek niyetinin ne olduğunu sormasını istedi.

Güney Kıbrıs’ta Meclis’te alınan kararı Kıbrıs müzakerelerinin üzerine oturduğu temelleri kökten sarsacak bir karar olarak niteleyen ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Tümerkan ve Ekmekçi, “Rum Lider Anastasiades artık bir karar versin. Kıbrıs’ı ELAM ve faşistlerle birlikte eski çatışma ortamına geri mi görürecek, yoksa Akıncı ile birlikte gelecek nesillerin huzur içinde yaşayabileceği yeni bir ortaklık kurmak için mi çalışacak” dediler.

HaberKıbrıs