Rumlar Enosis Plebisiti’ni kutlayacak! Akıncı,Enosis referandumunun kutlanması kararını kınadı.Çözüm çabalarına ciddi darbe

Rum Meclisi, federasyon konusundaki tüm gelişmeleri bertaraf ederek, 1950 Plesibiti’nin (ENOSİS) okullarda kutlanması yönünde karar aldı, Anastasiadis’in partisi ‘hayır’ diyemedi

Rum Temsilciler Meclisi, Ocak 1950 Plesibiti’nin (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) tüm Rum okullarında kutlanması yönünde bir karar aldı.

Faşist ELAM’ın Başkan Yardımcısı Linos Papayiannis’in önerisi 19 oyla kabul edilirken, Komünist AKEL’e mensup 16 milletvekili ‘hayır’ oyu kullandı. Kıbrıs’ın bağımsız ve egemen bir ülke olması yönünde mücadele ettiğini söyleyen Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in Onursal Başkanı olduğu DİSİ ise çekimser kaldı.

Oylama sonrasında açıklama yapan AKEL’e mensup bazı milletvekilleri Anastasiadis ile partisinin ‘Federasyon ile ENOSİS’ arasında kaldığına dikkat çekti.

Makarios’un 1950’de Başpiskopos olmasının ardından gerçekleştirilen referandumda Rum halkının yüzde 96’sı ENOSİS’e destek vermiş, daha sonra bunu gerçekleştirmek için EOKA terör örgütü kurulmuş ve 1955’te İngiliz yönetimine karşı silahlı saldırılar başlamıştı.

Makarios, 1960’te bir yandan Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmasını imzalarken, diğer yandan “Bu anlaşma ENOSİS’e giden yolu engellemiyor. Tam tersi kolaylaştırıyor” demiş, 1963’te ise Kıbrıslı Türklere yönelik silahlı saldırıları başlatmıştı.

Tehlikeli adımlar

Rum Meclisi’nin dünkü toplantısında 1950 Plesibiti’nin okullarda okutlanmasına yönelik karar alınması, Türk düşmanlığını daha da körükleyeceği belirtiliyor.

Cyprus Mail gazetesinin internet sayfasında yorum yapan sağduyu sahibi Rumlar da, alınan bu kararla ‘İki bölgeli, iki toplumlu federasyon’ görüşmelerinin çıkmaza sürükleneceğini belirtti.

AKEL Politbüro üyesi Stefanos Stefanu, dünkü oylamanın ardından twitter hesabından kısa bir mesaj yayınlayarak, DİSİ’nin ENOSİS ile çözüm arasında kaldığına dikkat çekti.Stefanu “Siyasette Şizofreni var” dedi.

AKEL’den Eleni Mavru da twitter hesabından yaptığı açıklamada “2017 yılında okullarımızda 1950 yılında alınan ENOSİS’in kutlaması !!!!” diyerek, bunun önce Rum Eğitim Komitesi’nde DISI’ye mensup üyelerin de desteğiyle kabul edildiğine dikkat çekti.

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Yunanistan’a bağlanma referandumu Güney’deki okullarda kutlanacak

Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması amacıyla 1950 yılında gerçekleştirilen ve sadece Kıbrıslı Rumların katıldıkları referandumun (plebisit) yıldönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda, öğretmen ve öğrenciler arasında gerçekleştirilecek sohbet ve benzeri etkinliklerle anılması Rum Meclisi’nce kabul edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ELAM partisinin önerisiyle Rum Meclisi’nin dünkü oylamasında gündeme gelen ve 1950 Enosis Referandumu’nun yıldönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda etkinliklerle anılmasını öngören tasarının, DİSİ’nin çekimser oy kullanması sebebiyle kabul edildiğini yazdılar.

Gazete, ELAM, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve Çevrecilerin milletvekillerinin 19 oyuyla kabul edilen düzenlemeye AKEL milletvekillerinin 16 oyla ret yanıtı verdiğini aktardı.

Haberde, 18 oya sahip DİSİ’nin ise çekimser kaldığı vurgulandı.

Gazete, AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis’in konuya ilişkin açıklamasında: “Bu durum komik gelebilir ancak ciddi bir durum. Hali hazırda okullarda okutulan Enosis Referandumu’nun kutlanıp kutlanmayacağını belirlemek için 2017’de zaman harcıyoruz. Meclis siyasi mesaj vermemelidir” şeklinde konuştu.

DİKO Milletvekili Panikos Leonidos ise açıklamasında, “bu tarihin eskiden tatil olarak kullandığını” belirtti eve “özellikle değinilmesi gereken bir olay olduğunu düşündüklerini” ifade etti.

Dayanışma Hareketi milletvekili Mihalis Yorgallas ise “Bir dakikalık bir değinmeden bahsediyoruz. Tarihine değinmekten korkan halklar mahkum olur” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Enosis referandumunun kutlanması kararını kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1950 yılında yapılan “Enosis” referandumunu 2017 yılında Rum okullarında kutlanacak bir gün haline getiren Kıbrıs Rum Meclisi’nin aldığı kararı esefle karşılayıp, kınadığını açıkladı.

“19 oyla da olsa alınan bu Meclis kararı, Kıbrıs’ta çözüm çabalarına ciddi bir darbe niteliğindedir” değerlendirmesinde bulunan Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten bu karara açıkça karşı çıkmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisi’nin Enosis referandumunun okullarda kutlanmasına ilişkin kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde artık son aşamaya gelindiği ve siyasi düzeyde 5’li konferansın ikincisinin planlandığı bir ortamda, Güney Kıbrıs Meclisi’nde alınabilen bu kararla “Enosis”in hala gündemde tutulmasının kabul edilebilecek bir davranış olmadığını belirtti.

Akıncı, “Rum gençlerine verilen çok tehlikeli bir mesaj niteliğindeki bu karar, Kıbrıs Türk halkında zaten var olan güvensizliğin daha da artmasından başka bir işe yaramayacaktır” dedi.

Bu kararı ELAM gibi bir parti önermiş olsa da, komitede DİSİ’nin de onay verdiğine işaret eden Akıncı, genel kurulda ise sadece AKEL’in reddettiği, DİSİ’nin ise çekimser kaldığına vurgu yaptı.

Anastasiadis’ten bu karara açıkça karşı çıkmasını isteyen Akıncı, şöyle devam etti:

“Sayın Anastasiadis’in yapması gereken bu karara açıkça karşı çıkması ve Kıbrıs’ta federal çözümü desteklediğini söyleyen DİSİ’nin AKEL ile birlikte hareket ederek alınan bu kararı iptal etmesidir”

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