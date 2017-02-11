Balkan ülkelerinin AB düzeyine ulaşması…‘Sırbistan, 133 yıl sonra AB düzeyine ulaşabilir’

Ekonomisinin her yıl yüzde 2 oranında büyümesi halinde, Sırbistan’ın 133 yıl sonra Avrupa Birliği’nin şu anki düzeyine ulaşabileceği belirtildi.

Sırp ekonomistler Drago Pupavac ve Danica Drakulic’in ‘Batı Balkan ülkeleri arasındaki yakınsama’ başlıklı raporunda yer alan hesaplamalara göre, aynı koşulları yerine getirmeleri durumunda, 3 yıldır AB üyesi olan Hırvatistan 64, Karadağ 110, Makedonya 135, Bosna ise tam 157 yıl sonra AB düzeyine ulaşabilir.

Sorun şu ki yüzde 2’lik büyümenin yıldan yıla sağlanması zor bir hedef. Örneğin Sırbistan’ın geçen yılki büyümesi yüzde 0,8’di, gelecek yıl ise en fazla yüzde 1,8 olacağı tahmin ediliyor.

Kurir gazetesine raporu değerlendiren Sırp ekonomist Dragan Vujadinovic, “Büyük bir sıçrayış için büyük değişimlere, büyük yatırımlara ihtiyaç var. Yüzde 4’lük ekonomik büyümeyi sağlamak için günümüzdeki yıllık 1 milyar euro yerine Sırbistan’ın 2-3 milyara ihtiyacı var. Matematik acımasız” dedi.

RS