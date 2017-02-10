Britanya Savunma Bakanı Fallon:Türkiye’nin, 21. yüzyılda bir AB üyesi ülkede anakronik olan güvenlik sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığını anlaması gerekiyor

Güney Kıbrıs`ta resmi temaslarda bulunmakta olan Britanya Savunma Bakanı Michael Fallon, ülkesinin müzakereler sırasında güvenlik konusunda varılacak düzeltmeleri değerlendirmeye hazır olduğunu ve Britanya`nın iki toplumun gelecekte kendilerini güvende hissetmeleri amacıyla Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için yapılan müzakerelere yardımcı olacağını vurguladı.

Konuk Bakan, Kıbrıs temasları sırasında cuma günü Kıbrıslı mevkidaşı Hristoforos Fokaides ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fokaides, Türkiye`nin 21inci yüzyılda bir Avrupa Birliği üyesi ülkede anakronik olan güvenlik sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığını anlaması gerektiğini de söyledi.

İki Bakan, Kıbrıs ve Britanya arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlenmesi amacıyla bir askeri program işbirliğinin imzalamaya karar verdi.

Konuk Bakan, “Birleşik Krallık, bir garantör ülke olarak adadaki her iki toplumun kendi geleceği için güvende hissetmesine yol açacak olan Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için yapılan çalışmalara yardımcı olmak için ellinden geleni yapacak” dedi.

Fallon, ülkesinin yapılan çalışmaları desteklediğini ve güvenlik konusundaki iki taraftan yapılacak düzeltmeleri değerlenmeye hazır olduğunu da söyledi.

Britanya`nın adadaki üslerinin yarısını birleşik bir Kıbrıs`a iade etme önerisini tekrarlayan Bakan Fallon, Britanya`nın önerisinin nihai bir anlaşmaya olumlu katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Fallon, “Bunun üslerin bölgede güvenliğin sağlanması ve terör veya diğer tehditlere karşı mücadele verme niteliğini olumsuz etkilemeyecek” şeklinde konuştu.

Fokaides ise yaptığı açıklamada, konuk Bakanı Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve Kıbrıs Rum tarafının yaşayabilir ve çalışabilir bir çözümün bulunması için niyetli olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Bakan, Fallon`un adada yaptığı ziyaretinin Britanya`nın Savunma Bakanı`nın adada yaptığı ilk ziyaret olduğunu ifade ederek söz konusu ziyaretle iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendiğini ispat ettiğini belirtti.

Britanya`nın Avrupa Birliği`nden çıkma kararı – Brexit- Kıbrıs ve Britanya arasındaki ilişkilerin gelecek yıllarda daha da güçlenmesini olumsuz etkilemeyeceğini ifade eden Fokaides, iki ülke arasında geçen yıl Londra`da imzalanan askeri işbirliği programının uygulamaya gireceğini de açıkladı.

İki bakan arasında yapılan görüşme sırasında Kıbrıs ve Britanya arasında güncellenen bir askeri işbirliği programının imzalandı.

İki ülkenin arasındaki ilişkilere değinen konuk bakan, bunları güçlü olarak niteledi ve geçen yıl imzalanan askeri işbirliği programının ikili ilişkileri olumlu etkilediğini vurguladı.

Askeri işbirliği programına göre, Kıbrıs ve Britanya deniz güvenliği, teröre karşı mücadele ve hava güvenliği konusunda daha yakın bir işbirliğinde bulunacak.

Fallon, Kıbrıs`ın teröre karşı verilen mücadelede önemli rol oynadığını ve bunun için teşekkürlerini ifade ederek “Doğu Akdeniz bölgesinde karşı karşıya kaldığımız tehditlere karşı Kıbrıs önemli bir ortağımızdır” dedi.