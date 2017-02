Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

AB’nin geleceği tartışılıyor…”AB’yi Almanya mı kurtaracak? Ama kiminle?” (almanca) Reviewed by Momizat on Şub 10 . Deutschland will Europa retten – aber mit wem? Die Bundeskanzlerin warb beim letzten EU-Gipfel für ein Europa „verschiedener Geschwindigkeiten“. Was sie genau d Deutschland will Europa retten – aber mit wem? Die Bundeskanzlerin warb beim letzten EU-Gipfel für ein Europa „verschiedener Geschwindigkeiten“. Was sie genau d Rating: 0