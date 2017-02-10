ABHaber-Analiz:Kıbrıs’ta bu şartlarda çözüm olmayacak…Kıbrıslı Türkler başlarının çaresine acilen bakmalı

Zaman hızla akıp gidiyor.Yarım asır geçen Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerinde taraflar bir türlü sonuca ulaşamıyor.Aslına konuşmadık müzakere edilmedik de hiç bir şey kalmadı.Ama hala taraflar müzakere masasında.Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerden umudumuz var derken Rum tarafıda süreci zamana yaymaya devam ediyor.Şunuda söylemeden geçmeyelim BM Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına katkı sağlayamadı.Tam tersine çözümsüzlüğün bir parçası oldu.

Annan planı sonrası aslında hem Türkiye hemde Kıbrıslı Türkler çok büyük hatalar yaptı.Bu ayrı tartışma konusu.Annan planı sonrası tekrar başlayan Talat-Hristofyas müzakereleri sonucunda ortaya çıkan tablo aslında Rumların çözüme hazır olmadığının çok net bir göstergesiydi.

Bu çerçevede Kıbrıslı Türkler çözüme ulaşmak için tüm enerjilerini ortaya koyarken Rumlarda masada çözüm istiyoruz diye zamana oynuyor.Zaten Rumları çözüme götürecek bir ortamda yok.Çözüm için zamanın ruhuda ayrıca uygun değil.Zorla güzellik olmaz.Hayat akıp gidiyor.Anastasiadis, Türkiye’nin Anayasa referandumundan önce sürece gerekli katkıyı koyamayacağını düşünüyor.Anlamı ise müzakerelerin ilkbahar sonrasına bırakılması.Daha sonra yaz tatili…vs.

Gelinen noktada Rumlar müzakere masasında zamana oynayıp olası çözümsüzlüğü Türklerin üstüne yıkmaya çalışırken Kıbrıslı Türklerde bir şekilde çözüme ulaşmak için her türlü çabayı gösteriyor.Kıbrıslı Türklerin çözüm istemesiyle bu işlerin olmadığının artık anlaşılması gerek.

Evet sevgili ABHaber okurları Anastasiadis-Akıncı görüşmesinin başında bu işin olamayacağını söyledik.En son 7 Kasım 2016’da ”ABHaber olarak Mont Pelerin’den çıkacak sonucu büyük oranda tahmin edebiliyoruz.Bunu kamuoyuna açıklarsak şık olmaz.” demiştik.

Ama artık zamanı geldi.Bu mevcut koşullarda çözüm olmayacak.Ortada bir tiyatro oynanıyor.Kıbrıslı Türkler çözüm için gerçekten çok çaba harcadı.Tüm enerjilerini bu işe harcadı.Rumlar adanın yönetimini paylaşmaya hazır değil.Talat,Eroğlu,Akıncı çözüm istedi.Ancak sizin çözüm istemenizin tek başına yeterli olmadığı artık anlaşılmalı.Müzakereler Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Türkler ile Yüksek Seviyede Temas Grubu işine döndü.Söyleyecek o kadar çok şey varki.

Anastasiadis, müzakerelerde daha önce Denktaş ile masada izlenen stratejiyi izliyor.Açalım bu konuyu Rum tarafı masada güvenlik ve garantiler meselesini sürekli gündeme getirerek Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin bu bağlamda AB kurallarına uymadığını,AB üyesi bir ülkede yabancı askerlere ve garantilere gerek yok görüşünü ortaya koyuyor.Bu konuda AB’de Anastasiadis’e destek veriyor.Rumlar,Kıbrıs Türk tarafı garantiler ve Türk askeri konusunu reddetdiği için çözüm olmadı propagandasına yatırım yapıyor.Rumlar sadece garantiler ve Türk askerinin çekilmesine değil.Siyasi eşitliğe daha açık bir ifadeyle güç paylaşıma da karşılar.Ayrıca Güzelyurt ve Karpaz’ın verilmesini istiyor.

Rumlar, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler garantiler ve Türk askerinin adadan çekilmesine karşı olduğu için çözüm olmadı algısını oluşturuyorlar.Kardak krizide Kıbrıs müzakereleriyle bir şekilde bağlantılı.Rumlar Kuzey Kıbrıs’a doğal gaz araştırma gemisi göndererek tansiyonu yükseteblir.Veya başka bir gerginlik yaratılabilir.Oynanan oyun belli.Yeri gelmişken söyleyelim.Bizce Anasatasadis yani DİSİ partisi 2004’de Annan planına evet demedi.DİSİ’nin ‘evet’i bir taktikti.

Evet Kıbrıslı Türklerin hayatın gerçeklerine dönmesi için zaman geldi ve geçiyor.Bir an önce Kıbrıslı Türkler kendi ayaklarının üstünde durmak için harekete geçmesi lazım.Ekonominin güçlendirilmesi doğrudan uçuşlar,turizm, eğitim…vs sektörlerin geliştirilmesi için çalışılmalı.Kıbrıslı Türkler tüm enerjilerini güçlü bir ekonomi oluşturmaya harcamaları lazım.Ölümden başka herşeyin çözümü var.Yeterki isteyin.Ara formüller bulunmalı,yaratıcı öneriler geliştirilerek KKTC’nin önünün açılmasına artık odaklanılmalı.

Kıbrıslı Türkler bunları yaparken müzakere masasından ise hiç bir zaman kalkmamalı.Müzakerlere devam etmeli.Bakın Rumlar Güney Kıbrıs’a yatırım yapanlara vatandaşlık ve kolay vize veriyor.Doğalgaz yatakları için ihaleye çıkıyor.Rumlar müzakere masasında bulunurken diğer yandan da ekonomilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Artık aynısını Türklerin yapması lazım.Yok beşli konferans, yok Mont Pelerin,yok Cenevre vs… bunlar zaman kaybı.Masada kalın Cenevre’ye,Mont Pelerin’e gidin ama diğer yandan tüm enerjinizi (ihracat,üretimin artırılması,eğitim,doğrudan uçuş,daha fazla turist getirilmesi…vs) ekonominizi kalkındırmaya harcayın.

Kıbrıs’taki müzakereler Türkiyenin AB ile vize müzakerelerine dönmüş durumda.Haklıyken haksız duruma düşülmeye doğru gidiliyor.Bunlara gerek yok.Akıncı ve ekibi bir önce Kıbrıs Türk siyasi ve sivil toplum örgütlerini biraraya getirerek yeni bir ekonomik hamle başlatılması için çalışmalı.Bir yandan da müzakerelere devam edilmeli ve masadan kalkılmamalı.Ama tüm enerjinizi müzakere masasına vermemek gerekiyor.2004 sonrası aradan 13 yıl geçmiş hala daha çözüme hazır olmayan Rum tarafını bekleyerek zaman kaybetmenin ise bir anlamı yok.

Yeri gelmişken şunuda söyleyelim.Anastasiadis’in tüm önerilerini Akıncı’nın dahada ileri gidelim Türk tarafının kabul ettiğini varsayalım.Bu anlaşma işlemez.Çünkü Kıbrıslı Türkler 1974 sonrası ister beğinin ister beğenmeyin ne derseniz deyin kendi yönetimlerini kurdu.Kıbrıslı Türkleri bu aşamadan sonra azınlık statüsünde yönetmek artık imkansız oldu.Adanın yönetimi paylaşılmazsa büyük sorunlar ortaya çıkar.

Kıbrıs’ta çözüm her iki taraf içinde olmazsa olmazdır.Ama çözüme bir taraf hazır değilse vakit kaybetmeden başınızın çaresine bakmanız gerekiyor.Temennimiz Akıncı ve Anastasiadis arasında bir an önce çözüme ulaşılması.

Bol güneşli günler ve iyi hafta sonları dileğiyle.