Anastasiades:AB üyesi olmayan ülkelerden girşimcileri teşvik amacıyla çalışma vizesi vereceğiz

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden girişimcileri teşvik amacıyla çalışma vizesiyle ilgili bir önerinin gelecek hafta onay için Bakanlar Kurulu’na sunulacağını bildirdi.

Kıbrıs Bankası ve CIIM tarafından ortaklaşa finanse edilen bir çalışma programı olan IDEA’nın mezuniyet töreninde konuşan Anastasiades, girişimcilikle akademik araştırma gibi üniversite yan çalışmalarıyla ilgili hukuki çerçevesinde bir önerinin de üç ay içinde masaya konacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs çalışma vizesinin çok rekabet edilebilir bir vize şekli olacağına ve orta vadede hem yeni istihdam hem de yenilik, araştırma ve ekonomimizin rekabet edilebilirliğini hızlandırmada çok yönlü faydalar sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Nicos Anastasiades, gelecek üç ay içerisinde hükümetin üniversitenin yan çalışmalarını, akademik araştırma ve girişimcilikle ilgili çalışmalarını kolaylaştıracak bir yasa tasarısını onaylayacağını belirtti; vergi teşviklerinin onayı, ayrıca açık veri portalı oluşturulması gibi çalışmaları teşvik edecek adımlar olduğunu hatırlattı.

Anastasiades, “Büyümenin dileklerle veya projelere devlet harcamalarıyla olamayacağını anlıyorsunuz. Gençlerin kapasitesinin kullanılacağı, özel sektörün gerekli olduğu modern ve esnek politikaları teşvik etmekle olacağını idrak ediyorsunuz” dedi.

Kıbrıs Bankası İdari Müdürü John Patrick Hourican de, 2013’teki mali krizden sonra Kıbrıs’ın ekonomik toparlanmasını mucize olarak nitelendirdi.

Hourican şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorununu halletmiştir ve müthiş büyümesinin ikinci yılında durumu iyidir. Bu harika bir gelişmedir.”

“Dünyada değişikler yaşanmaktadır, ABD’de Donald Trump başkan seçilmiştir ve Brexit olmuştur. Kıbrıs tüm bunlar olurken hassasiyetle, dikkatle ilerlemeye devam etmektedir ve bundan çok gurur duymalıyız.”

“Kıbrıs çok çok iyi durumdadır ve sanıyorum hepimizin burada bunu sahiplenmesi, bununla ilgili olumlu biçimde konuşması oldukça önemlidir. Çünkü son 1000 günde mucize gibi bir şey yaptınız.”