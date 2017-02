AB dijital sınırları kaldırdı: Dijital hizmet aboneliklerine diğer üye ülkelerde de erişilebilecek (english)

Avrupa Birliği (AB), vatandaşların dijital hizmet aboneliklerine diğer AB üyesi ülkelerde de erişimlerini sağlayacak düzenlemede uzlaştı.

AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, birlik üyesi bir ülkedeki sanal hizmetlere abone olan kullanıcıların, aynı içeriklere diğer AB üyesi ülkelerde de erişebilmelerini sağlayacak telif hakları yasası düzenlemesinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Varılan uzlaşıyla, AB telif hakları yasalarında değişikliğe gidilecek ve yeni “taşınabilirlik” kuralı eklenecek.

Böylece, AB vatandaşları kendi ülkelerinde abone oldukları Netflix, Sky ve Amazon Prime gibi uygulamalara ve çeşitli film, e-kitap, video oyun, müzik gibi dijital hizmetlere diğer AB üyesi ülkelere yaptıkları seyahatlerde de aynı şekilde erişim sağlayabilecek.

Yeni düzenlemenin, AB kurumlarının resmi onay süreçlerini tamamlamalarının ardından 2018 yılı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Brt

ABHaber,bildiriyor:

Digital Single Market: EU negotiators agree on new rules allowing Europeans to travel and enjoy online content services across borders

The rules will reflect new ways in which Europeans enjoy culture and entertainment services online when they travel around the EU.

Europeans will soon be able to fully use their online subscriptions to films, sports events, e-books, video games or music services when travelling within the EU, according to the agreement reached this evening by negotiators of the European Parliament, the Member States and the European Commission. This is the first agreement related to the modernisation on EU copyright rules as proposed by the Commission in the Digital Single Market strategy.

